Iga Świątek rozpocznie obronę tytułu na kortach Wimbledonu jako trzecia rakieta turnieju. Dużą niespodzianką jest także rozstawienie Mai Chwalińskiej z numerem 20 – to efekt jej znakomitego występu w tegorocznym French Open oraz wycofania się jednej z wyżej notowanych rywalek.
Organizatorzy Wimbledonu opublikowali listę rozstawionych zawodniczek i zawodników przed rozpoczynającym się 29 czerwca wielkoszlemowym turniejem. Broniąca tytułu Iga Świątek przystąpi do rywalizacji z numerem trzecim, zgodnie z aktualnym miejscem zajmowanym w światowym rankingu WTA.
Wyżej rozstawione zostały jedynie liderka rankingu Aryna Sabalenka z Białorusi oraz reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Pierwszą nierozstawioną tenisistką będzie Łotyszka Jelena Ostapenko, z którą Świątek dotychczas nie zdołała odnieść zwycięstwa.
W gronie rozstawionych znalazła się również Maja Chwalińska. Finalistka tegorocznego French Open otrzymała wcześniej od organizatorów tzw. dziką kartę, ponieważ w chwili zamknięcia listy zgłoszeń zajmowała dopiero 114. miejsce w rankingu WTA. Dopiero sukces w Paryżu pozwolił jej awansować na 21. pozycję światowej listy.
Ostatecznie 24-letnia zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała została rozstawiona z numerem 20. Stało się tak po wycofaniu z turnieju z powodu kontuzji wyżej notowanej Kanadyjki Victorii Mboko.
W głównej drabince singla kobiet zagrają także Magda Linette i Magdalena Fręch. Organizatorzy nie opublikowali jeszcze listy uczestniczek kwalifikacji.
W rywalizacji mężczyzn w turnieju głównym wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W kwalifikacjach zabraknie natomiast reprezentantów Polski.
Najwyżej rozstawionym tenisistą będzie lider światowego rankingu i obrońca tytułu Jannik Sinner z Włoch.
źródło: PAP /kb
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Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
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