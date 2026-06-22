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Polki ruszają po sukces na Wimbledonie. Świątek z numerem 3, Chwalińska wśród rozstawionych

Polki ruszają po sukces na Wimbledonie. Świątek z numerem 3, Chwalińska wśród rozstawionych  
PAP/Jarek Praszkiewicz Tytułu na kortach Wimbledonu broni Iga Świątek, ale wielkie nadzieje kibice wiążą z Mają Chwalińską po niezwykle udanym występie na kortach w Paryżu.

Iga Świątek rozpocznie obronę tytułu na kortach Wimbledonu jako trzecia rakieta turnieju. Dużą niespodzianką jest także rozstawienie Mai Chwalińskiej z numerem 20 – to efekt jej znakomitego występu w tegorocznym French Open oraz wycofania się jednej z wyżej notowanych rywalek.

Organizatorzy Wimbledonu opublikowali listę rozstawionych zawodniczek i zawodników przed rozpoczynającym się 29 czerwca wielkoszlemowym turniejem. Broniąca tytułu Iga Świątek przystąpi do rywalizacji z numerem trzecim, zgodnie z aktualnym miejscem zajmowanym w światowym rankingu WTA.

Wyżej rozstawione zostały jedynie liderka rankingu Aryna Sabalenka z Białorusi oraz reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. Pierwszą nierozstawioną tenisistką będzie Łotyszka Jelena Ostapenko, z którą Świątek dotychczas nie zdołała odnieść zwycięstwa.

W gronie rozstawionych znalazła się również Maja Chwalińska. Finalistka tegorocznego French Open otrzymała wcześniej od organizatorów tzw. dziką kartę, ponieważ w chwili zamknięcia listy zgłoszeń zajmowała dopiero 114. miejsce w rankingu WTA. Dopiero sukces w Paryżu pozwolił jej awansować na 21. pozycję światowej listy.

Ostatecznie 24-letnia zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała została rozstawiona z numerem 20. Stało się tak po wycofaniu z turnieju z powodu kontuzji wyżej notowanej Kanadyjki Victorii Mboko.

W głównej drabince singla kobiet zagrają także Magda Linette i Magdalena Fręch. Organizatorzy nie opublikowali jeszcze listy uczestniczek kwalifikacji.

W rywalizacji mężczyzn w turnieju głównym wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W kwalifikacjach zabraknie natomiast reprezentantów Polski.

Najwyżej rozstawionym tenisistą będzie lider światowego rankingu i obrońca tytułu Jannik Sinner z Włoch.

źródło: PAP /kb

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GOSC.PL |

dodane 22.06.2026 10:14

TAGI| IGA ŚWIĄTEK, MAJA CHWALIŃSKA, WIMBLEDON

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