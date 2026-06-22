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„Jak się ma kilkoro dzieci, to wcale nie jest łatwo”. Bp Jamrozek: podziwiam waszą odwagę

„Jak się ma kilkoro dzieci, to wcale nie jest łatwo”. Bp Jamrozek: podziwiam waszą odwagę  
Karol Białkowski /Foto Gość Bardzo ważne jest świadectwo chrześcijańskie, które później także będzie mogło przyprowadzić innych do Chrystusa - mówił bp Jamrozek.

Ja podziwiam was, bo wychowanie kilkorga dzieci wcale nie jest łatwe – mówił bp Stanisław Jamrozek podczas XI Zjazdu Rodzin Wielodzietnych w Heluszu. Hierarcha podkreślał, że to właśnie rodzina jest pierwszym miejscem przekazywania wiary, a jej świadectwo odwagi, wierności i zaufania Bogu ma dziś szczególne znaczenie dla Kościoła i współczesnego świata.

XI Zjazd Rodzin Wielodzietnych rozpoczął się zawiązaniem wspólnoty, a następnie odbył się wykład psychologa "Rodzina wielodzietna - wyzwanie czy szansa?". Centralnym punktem spotkania była Eucharystia przy ołtarzu polowym, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek.

W wygłoszonej homilii hierarcha podkreślił, że dawanie świadectwa o Chrystusie jest fundamentalnym zadaniem każdego wierzącego. - Bardzo ważne jest świadectwo chrześcijańskie, które później także będzie mogło przyprowadzić innych do Chrystusa, bo kiedy my przyznajemy się do Niego, to wtedy będziemy mogli pociągnąć tych, którzy są daleko albo nawet tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają – wskazał kaznodzieja. Wyjaśnił również, że świadczyć to znaczy „przyznawać się, mówić o tym, co widzieliśmy, czego dotykały nasze ręce, na co patrzyliśmy".

Bp Jamrozek zwrócił uwagę na lęki i trudności, z jakimi mierzą się współczesne rodziny, zwłaszcza te wielodzietne. Wyraził dla nich głęboki podziw. - Ja podziwiam was, jak się ma kilkoro dzieci, to wcale nie jest tak łatwo. Ale Pan daje odwagę, żeby stawić czoła pewnym lękom, które mogą się pojawiać – powiedział biskup i dodał, że w chwilach strachu wierzący doświadczają obecności Boga, który staje przy nich, umacnia ich i posyła ludzi mających nieść im wsparcie.

Nawiązując do roli rodziców, hierarcha zaznaczył, że to dom rodzinny jest pierwszym i niezastąpionym miejscem formacji religijnej. - To rodzice są pierwszymi świadkami Jezusa. Podprowadzając do Niego, mówiąc o Nim swoim dzieciom, wskazując właśnie na Tego, który jest pośród nas, jest w swoim Słowie, jest w Eucharystii – zaznaczył hierarcha. Podkreślił przy tym, że tego zadania nie jest w stanie zastąpić ani szkoła, ani nikt inny, gdyż to właśnie w rodzinie dzieci nabierają pewności i odwagi do wyznawania wiary.

Kaznodzieja zachęcał zebranych do budowania siły poprzez wspólną modlitwę oraz codzienne czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Wskazał, że słuchanie Słowa Bożego pozwala trwać w wierności. - Pan Bóg was postawił w rodzinie i chce, żebyście tę wierność pokazywali światu, że ona jest możliwa, bo wtedy małżonkowie mają świadomość, że są umacniani przez Pana i stąd tę wierność zachowują – podkreślił kaznodzieja.

Biskup przypomniał także o potrzebie dostrzegania obecności Boga w codziennym życiu, w świecie i w drugim człowieku, a następnie dzielenia się tym doświadczeniem najpierw w rodzinie, a potem w pracy czy szkole. Przywołał przy tym przykład ludzi spotkanych w Mediolanie, którzy po wspólnej modlitwie wychodzą do osób przygnębionych, by dzielić się z nimi świadectwem tego, jak Jezus pomógł im pokonać życiowe trudności.

Na zakończenie bp Jamrozek wezwał do wzajemnego umacniania się i niesienia światu chrześcijańskiego przebaczenia, którego wzór przyniósł Jezus Chrystus. - Wspierajmy się dzisiaj w tym dawaniu świadectwa, żeby się wzajemnie umacniać, pokrzepiać, żebyśmy też poszli z przekonaniem, że nie jesteśmy sami, bo Pan, potężny mocarz, jest przy nas – dodał bp Jamrozek, życząc zebranym Bożego błogosławieństwa.

Po Eucharystii uczestnicy XI Zjazdu Rodzin Wielodzietnych spotkali się na wspólnym obiedzie, a potem na rekreacji, gdzie dzieci mogły skorzystać z licznie przygotowanych atrakcji, a rodzice w swobodnej rozmowie mogli wymienić się doświadczeniami rodzicielskimi i małżeńskimi.

Organizatorami X Zjazdu Rodzin Wielodzietnych w Heluszu byli: bp Stanisław Jamrozek, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej i Dom Rekolekcyjny Domowego Kościoła w Heluszu, a patronat nad spotkaniem ma Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

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KAI |

dodane 22.06.2026 10:55

TAGI| ARCHIDIECEZJA PRZEMYSKA, BP JAMROZEK, RODZINA, WIELODZIETNI

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