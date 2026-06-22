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Szok na Downing Street. Keir Starmer odchodzi ze stanowiska premiera

Szok na Downing Street. Keir Starmer odchodzi ze stanowiska premiera  
PAP/EPA/TOLGA AKMEN Keir Starmer.

Keir Starmer ogłosił, że zrezygnuje z funkcji premiera Wielkiej Brytanii i lidera Partii Pracy. Jak wyjaśnił, uznał, że jego ugrupowanie nie widzi już w nim najlepszego kandydata do poprowadzenia partii do kolejnych wyborów. Do czasu wyłonienia następcy pozostanie jednak na czele rządu i partii.

Moje ugrupowanie (Partia Pracy - PAP) pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź mojej partii i akceptuję ją z godnością - powiedział Starmer. Zapewnił, że wszystkie jego decyzje były podyktowane przede wszystkim dobrem kraju. - To dlatego zrezygnuję z bycia liderem Partii Pracy. Rozmawiałem dziś rano z Jego Królewską Mością (Karolem III), by poinformować go o tej decyzji – dodał.

Polityk przekazał, że pozostanie na stanowiskach szefa rządu i partii do czasu, aż partia wybierze jego następcę. Jak powiedział, powinno to stać się najpóźniej we wrześniu, po letnich wakacjach parlamentarnych.

Mówiąc łamiącym się głosem, Starmer podkreślił, że zamierza teraz poświęcić czas rodzinie

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PAP |

dodane 22.06.2026 11:01

TAGI| KEIR STARMER, PREMIER, REZYGNACJA, WIELKA BRYTANIA

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