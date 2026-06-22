Medycyna nie może stać się narzędziem selekcji ani „zaprogramowanej śmierci”, a o wartości człowieka nie mogą decydować laboratoryjne algorytmy – podkreślił Leon XIV podczas spotkania z członkami Fundacji Jérôme'a Lejeune'a. Papież przypomniał postać wybitnego genetyka, który po odkryciu przyczyny zespołu Downa stał się jednym z najważniejszych obrońców życia nienarodzonych dzieci i godności osób z niepełnosprawnościami.

Jak relacjonuje Vatican News, na początku swojego wystąpienia Papież wspomniał setną rocznicę urodzin Jérôme'a Lejeune'a. „Poruszony cierpieniem dzieci z niepełnosprawnościami, prof. Lejeune poświęcił im swoje życie jako naukowiec" - wskazał Ojciec Święty. Leon XIV przypomniał, że Lejeune jest na całym świecie uznawany za prekursora współczesnej genetyki.

W służbie życiu

Jak podkreślił Papież, Lejeune był „lekarzem z powołania" i nieustannie pracował nad znalezieniem sposobu leczenia łagodzącego cierpienia pacjentów, których nazywał „biednymi wśród biednych". „Z zapałem bronił życia i godności najsłabszych, nawet kosztem własnej kariery" - dodał Papież. Jérôme Lejeune mawiał, że medycyna to nienawiść do choroby i miłość do chorego.

Leon XIV przypomniał, że św. Paweł VI mianował Lejeune'a członkiem Papieskiej Akademii Nauk. Przypomniał też, że przyjaźń z Janem Pawłem II oraz „wspólna wizja obrony życia" stały się impulsem do utworzenia Papieskiej Akademii Życia, postrzeganej przez francuskiego naukowca jako niezbędną instytucję w obliczu narastających zagrożeń dla życia.

Przeciwko „rasizmowi chromosomowemu"

Jak zaznaczył Leon XIV, prof. Jérôme szybko zrozumiał, że jego odkrycie naukowe zostanie wykorzystane do eliminowania osób z trisomią 21 jeszcze przed urodzeniem. Naukowiec stanął w ich obronie, potępiając tzw. „rasizm chromosomowy". Bronił życia każdej osoby ludzkiej, powołując się na nienaruszalną godność, która ma swoje źródło w stworzeniu przez Boga. Apelował i udzielał rad instytucjom oraz rządzącym na całym świecie. Wskutek tego spotkał się z nieprzychylnym przyjęciem w niektórych kręgach naukowych, o czym wspomniał Papież.

Papież mówił też, że prof. Lejeune był świadomy tego, że technika może pomóc medycynie, ale nie jest w stanie jej zastąpić. Naukowiec wiedział, że technika może być wykorzystywana przeciwko medycynie. Dzieje się tak, gdy „technika wymyka się niezbędnej kontroli etycznej, a przeważają kalkulacje dotyczące skuteczności, opłacalności czy użyteczności", jak zaznaczył Ojciec Święty.

Medycyna w służbie życia, a nie śmierci

Ojciec Święty wskazał, że ludzka wartość nie zależy od osiągnięć, „dlatego też lekarz nigdy nie powinien pozwolić sobie na to, by na podstawie algorytmów laboratoryjnych decydować o życiu" tej czy innej osoby nienarodzonej lub tej czy innej osoby starszej. Medycyna nigdy nie może służyć zaprogramowanej śmierci, apelował Papież.

Leon XIV przypomniał, że Fundacja Lejeune'a kontynuuje jego dzieło w trzech wymiarach: badań naukowych, opieki medycznej oraz bezwarunkowej obrony osoby ludzkiej. Wyraził radość z miejsca, jakie fundacja zajmuje na arenie międzynarodowej w badaniach nad upośledzeniem umysłowym o podłożu genetycznym. Dodał, że istnieje również Instytut Jérôme'a Lejeune'a, który przyjmuje na konsultacje tysiące pacjentów cierpiących na różne rodzaje upośledzenia umysłowego.

Papieskie wsparcie

Papież przekazał uczestnikom spotkania słowa wsparcia w podejmowanych inicjatywach na rzecz życia i godności ludzkiej, zwłaszcza poprzez kontakty z władzami publicznymi. Członkowie fundacji regularnie zabierają głos w debatach społecznych, aby chronić każdą osobę w każdych okolicznościach jej życia. Wspomniał o Międzynarodowej Katedrze Bioetyki, która zapewnia kształcenie akademickie różnym podmiotom działającym w tej dziedzinie.

„Pragnę wyrazić moje zadowolenie z dzieła, które jako świeccy kontynuujecie w miłości do prawdy, idąc śladami czcigodnego Jérôme'a Lejeune'a" - mówił Papież. Zachęcił do dalszego zaangażowania w dążeniu do dobra wspólnego. „Dobro wspólne nie wyklucza nikogo z tych, którzy zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga" - wskazał Papież, przypominając ważną zasadę nauki społecznej Kościoła o godności człowieka.

Na zakończenie Papież powierzył zebranych i ich dzieła wstawiennictwu Matki Bożej i udzielił apostolskiego błogosławieństwa, które rozszerzył „na wszystkich członków Fundacji, ich rodziny oraz 'drogich podopiecznych' Jérôme'a Lejeune'a".