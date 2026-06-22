W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca, Ojciec Święty Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kard. Konrad Krajewski, kard. Grzegorz Ryś i abp Andrzej Przybylski.
Kard. Konrad Krajewski został mianowany arcybiskupem metropolitą łódzkim 12 marca 2026 roku, a metropolię łódzką objął 28 marca tego roku. Kard. Grzegorz Ryś został mianowany metropolitą krakowskim 26 listopada 2025 roku. Jego ingres do katedry na Wawelu odbył się 20 grudnia. 29 sierpnia 2025 roku nuncjatura apostolska w Polsce ogłosiła natomiast decyzję Ojca Świętego Leona XIV o mianowaniu arcybiskupem metropolitą katowickim bp. Andrzeja Przybylskiego. Objął on metropolię katowicką 4 października ubiegłego roku.
Nowi metropolici z Polski otrzymają od papieża Leona XIV paliusze w poniedziałek, 29 czerwca. Uroczysta Msza Święta, podczas której Papież pobłogosławi paliusze i osobiście nałoży je na ich ramiona, rozpocznie się o godz. 9.30 w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie.
Paliusz to biały wełniany pas zakładany na ornat, ozdobiony równoramiennymi krzyżami. Symbolizuje szczególną więź między papieżem a metropolitami na całym świecie.
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W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca, Ojciec Święty Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kard. Konrad Krajewski, kard. Grzegorz Ryś i abp Andrzej Przybylski.
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