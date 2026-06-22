DR Konga: Liczba przypadków Eboli przekroczyła tysiąc  

Liczba potwierdzonych przypadków Eboli we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga wzrosła do 1003, a liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła 254 poinformowało w niedzielę późnym wieczorem kongijskie Ministerstwo Zdrowia. Władze przyznają, że rzeczywista skala epidemii może być znacznie większa, a jej szczyt prawdopodobnie dopiero nadejdzie.

Od momentu ogłoszenia epidemii 15 maja w prowincji Ituri wyzdrowiało 100 osób. Według kongijskiego resortu zdrowia co najmniej 365 pacjentów przebywa obecnie w szpitalach lub pozostaje w izolacji.

Ognisko choroby wywołał rzadki szczep wirusa Bundibugyo, na który nie ma obecnie zatwierdzonej szczepionki ani skutecznej terapii. Już w pierwszym miesiącu epidemia stała się najpoważniejszym tego typu wybuchem choroby w historii związanym z tym wariantem wirusa.

Jednym z największych problemów pozostaje identyfikowanie i monitorowanie osób, które miały kontakt z zakażonymi. Ministerstwo Zdrowia podało, że skuteczność działań w tym zakresie wynosi zaledwie 55 proc. Wciąż nie udało się także ustalić tzw. pacjenta zero, czyli pierwszej osoby zakażonej w obecnym ognisku epidemii.

Jak poinformowały władze, do ubiegłego tygodnia służby musiały prześledzić ponad 35 tys. osób mających kontakt z chorymi. Zadanie utrudnia niestabilna sytuacja bezpieczeństwa we wschodnim Kongu.

W prowincji Ituri aktywność rebeliantów z ugrupowania Allied Democratic Force, powiązanego z Państwem Islamskim, odcięła dostęp do wielu miejscowości i zmusiła tysiące mieszkańców do opuszczenia domów. Wielu z nich przebywa obecnie w przepełnionych obozach dla przesiedleńców lub stale się przemieszcza, co dodatkowo utrudnia działania epidemiologiczne.

Dyrektor generalny Africa CDC, Jean Kaseya, zwraca uwagę iż "jeśli chcemy opanować epidemię, szczególnie Eboli, musimy znać przypadek indeksowy. Nie mamy pewności, kiedy ta epidemia się rozpoczęła".

Problemy służb zdrowia pogłębia także nieufność części lokalnych społeczności wobec działań podejmowanych przez władze. Dochodzi do ataków na personel medyczny oraz obiekty ochrony zdrowia.

Na początku epidemii protestujący podpalili szpital w Rwampara po tym, jak odmówiono im wydania ciał krewnych zmarłych na Ebolę do tradycyjnego pochówku.

Zdaniem ekspertów ponad miesiąc po wykryciu pierwszych przypadków choroba nadal rozprzestrzenia się szybciej, niż postępują działania mające ją powstrzymać, a pełna skala kryzysu pozostaje nieznana.