Dyrektorki Światowego Programu Żywnościowego w Afryce i Ameryce Południowej Kinday Shamba i Lena Savelli opowiadają mediom watykańskim o znaczeniu wizyty Leona XIV w siedzibie tej organizacji w Rzymie.
Ludzie na obszarach, gdzie brakuje żywności, częściej dołączają do zbrojnych grup. A to podsyca konflikty – wskazują.
Przed plagą wojny zawsze następuje plaga głodu. Te dwie plagi wzajemnie się napędzają, a mimo to wciąż uważa się, że nie można nic zrobić, by im przeciwdziałać. Tak jednak nie jest: żywności na świecie jest wystarczająco dużo. Problem polega na tym, kto może sobie na nią pozwolić, kto jest w stanie do niej dotrzeć, kto przetrwa kolejny szok klimatyczny bez utraty zbiorów.
O tym opowiadają mediom watykańskim Kinday Shamba i Lena Savelli, dyrektorki Światowego Programu Żywnościowego (ang. World Food Programme, WFP), odpowiedzialne odpowiednio za Afrykę Zachodnią i Środkową oraz za Amerykę Łacińską i Karaiby.
Znaczenie papieskiego uznania
Obie z wielką uwagą wysłuchały wystąpienia Leona XIV w siedzibie WFP w Rzymie. „Jestem muzułmanką, ale jestem równie wzruszona jak każda chrześcijanka" - mówi Shamba - „ponieważ to spotkanie jest uznaniem dla naszej pracy oraz dla tych, którzy działają w trudnych warunkach, czasem ryzykując życie".
Jej słowa uzupełnia Savelli: „Dla naszego regionu jest to wielki zaszczyt, coś, co wykracza daleko poza protokół. Tutaj najczęściej wyznawaną religią jest katolicyzm, a wartości katolickiej nauki społecznej Kościoła - godność człowieka, solidarność i troska o najbardziej bezbronnych - są zgodne z naszą misją".
Głód prowadzący do wojny
Kinday Shamba chciałaby, aby z wizyty Leona XIV mocno przebiło się przesłanie, by głodu nie wykorzystywać jako narzędzia wojny. W swojej pracy na obszarach tak trudnych jak Sahel mogła przekonać się, że bez pomocy humanitarnej ludzie ubożeją, a pozbawieni środków utrzymania są bardziej narażeni na dołączenie do licznych grup zbrojnych działających w tym regionie.
„Jeden wstrząs za drugim"
W Afryce brak bezpieczeństwa żywnościowego wynika również z tego, że mieszkańcy są nieustannie dotykani „jednym wstrząsem po drugim". Oprócz konfliktów zbrojnych, które zmuszają ludzi do opuszczania swoich domów, istnieją także problemy związane ze zmianami klimatycznymi. „Postępujące pustynnienie w niektórych częściach Sahelu sprawia, że ziemia staje się coraz bardziej jałowa, a opady deszczu coraz rzadsze".
Dlatego organizacja współpracuje z lokalnymi społecznościami, aby jak najlepiej wykorzystywać dostępne zasoby, optymalizować uprawy i magazynować niewielkie ilości dostępnej wody deszczowej.
Ryzykować własne bezpieczeństwo czy pozostać głodnym
Lena Savelli mówi o kryzysie na Haiti, gdzie niemal połowa ludności cierpi z powodu głodu.
„Oznacza to jedzenie tylko jednego posiłku dziennie albo korzystanie z najtańszej żywności, która nie zaspokaja ani zapotrzebowania kalorycznego, ani potrzeb żywieniowych. Oznacza to brak możliwości pójścia na targ z powodu przemocy lub konieczność opuszczenia swojego miejsca zamieszkania i utratę możliwości uprawiania własnej żywności. To wybór między narażaniem własnego bezpieczeństwa w poszukiwaniu jedzenia a pozostaniem bez niego" – wyjaśnia.
Wysoka produkcja, ograniczony dostęp
Jest to paradoks Ameryki Łacińskiej – regionu będącego największym na świecie eksporterem netto żywności, zdolnego wyprodukować ilość żywności wystarczającą do wykarmienia dwukrotnie większej liczby ludzi niż jego obecna populacja, a mimo to wciąż zmagającego się z problemem głodu.
Problem tkwi w nierównościach związanych z dostępem ekonomicznym do żywności.
„Jeśli porównamy wszystkie regiony świata, to właśnie tutaj zdrowa dieta kosztuje najwięcej. Aby ją zapewnić jednej osobie, potrzeba ponad 5 dolarów dziennie. Nie wszyscy są w stanie zagwarantować sobie dostęp do pożywnego jedzenia" – dodaje Savelli.
Dramat spadku finansowania
Jak wyjaśnia Savelli, w ubiegłym roku spośród 33 milionów osób cierpiących z powodu braku bezpieczeństwa żywnościowego w Ameryce Łacińskiej udało się dotrzeć z pomocą do 8,6 miliona. W takich warunkach pojawiają się również najtrudniejsze decyzje: „Czy zmniejszyć racje żywnościowe, aby pomóc większej liczbie osób, czy zachować je w pełnej wysokości, ale objąć pomocą mniej ludzi? Albo jak wybierać między grupami szczególnie narażonymi, takimi jak dzieci, kobiety w ciąży czy migranci?"
„Trzeba znaleźć równowagę między działaniami ratunkowymi a długoterminowymi inwestycjami we wzmacnianie odporności społeczności lokalnych. Oba te elementy są niezbędne" – dodaje.
Edoardo Giribaldi
Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
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Dyrektorki Światowego Programu Żywnościowego w Afryce i Ameryce Południowej Kinday Shamba i Lena Savelli opowiadają mediom watykańskim o znaczeniu wizyty Leona XIV w siedzibie tej organizacji w Rzymie.
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