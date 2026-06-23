Francja: Parlament po raz trzeci rozpatruje projekt dot. eutanazji

Niższa izba parlamentu Francji rozpoczęła w poniedziałek po raz trzeci rozpatrywanie projektu ustawy o "pomocy w umieraniu", który przewiduje, że osoby nieuleczalnie chore i cierpiące będą mogły zwrócić się o substancję śmiercionośną. Projekt został dotąd dwukrotnie odrzucony przez Senat.

Wśród posłów Zgromadzenia Narodowego projekt ma więcej zwolenników niż przeciwników, ale różnica między nimi się zmniejsza. Podczas pierwszego czytania za projektem było 106 głosów więcej, niż przeciwko niemu. Podczas drugiego czytania, w lutym br., różnica zmniejszyła się do 73 głosów.

Oczekuje się jednak, że projekt zostanie ostatecznie przyjęty 15 lipca br. przez dwie izby.

Jego zwolennicy uważają go za ważną reformę społeczną, tworzącą prawo do "pomocy w umieraniu" pod pewnymi warunkami. W projekcie określono kryteria, kto mógłby się o taką pomoc zwrócić. Chodzi o osoby cierpiące na chorobę: poważną, nieuleczalną, zagrażającą życiu i w fazie zaawansowanej bądź terminalnej, a jednocześnie powodującą cierpienia fizyczne bądź psychiczne będące nie do zniesienia.

Rząd popiera ten projekt, a obecny poseł sprawozdawca - Philippe Vigier z centrowej partii MoDem, przekonywał, że chodzi o odpowiedź na sytuacje bardzo szczególne i wyjątkowe.

Przeciwna jest zaś m.in. partia Republikanie (prawica), która złożyła 500 poprawek. Wieczorem w poniedziałek trwała debata o wpisaniu do projektu - zgodnie z żądaniem jego przeciwników - słów: "wspomagane umieranie" i "eutanazja".

Jednym z punktów budzących największe spory jest to, kto może podać substancję śmiercionośną. W pierwszej wersji projekt przewidywał, że może to zrobić tylko sam pacjent, za wyjątkiem tych sytuacji, gdy fizycznie nie jest w stanie tego zrobić. Jednak wielu posłów uważa, że projekt powinien pozostawić swobodę wyboru w tej sprawie.

W Paryżu i innych miastach zwołano na poniedziałek demonstracje przeciwników projektu, do których wezwała organizacja Alliance Vita. Według informacji opublikowanych na stronie organizacji na Facebooku, protesty odbyły się m.in. w: Lyonie, Bordeaux, Bajonnie i Dijon. W Paryżu zgromadzenie odbyło się w pobliżu gmachu Zgromadzenia Narodowego.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)

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