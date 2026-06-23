ONZ/Przedstawiciel Ukrainy: jesteśmy gotowi do negocjacji z Rosją  

Stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk powiedział w poniedziałek podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że Kijów jest cały czas gotowy do bezpośrednich negocjacji z Rosją. - Nasza cierpliwość jest jednak ograniczona - stwierdził, cytowany przez agencję Ukrinform.
Melnyk podkreślił, że Ukraina jest gotowa do rozmów z Rosją o rozejmie na linii frontu i ostrzegł, że jeśli Rada Bezpieczeństwa nadal będzie trwać w postawie wyczekującej i nie przyjmie rezolucji w sprawie całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni, Kijów może zrewidować swoja propozycję.
- Nasza cierpliwość jest ograniczona. Nie mogę wykluczyć, że Ukraina zrewiduje i zmieni swoje stanowisko. Zawieszenie broni na linii frontu to już i tak duży kompromis - mówił ukraiński dyplomata.
Przypomniał, że w ciągu ostatnich 15 miesięcy Kijów wielokrotnie apelował do RB ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni, ale "wyciągnięta ręka Ukrainy pozostaje zawieszona w powietrzu".
Według Melnyka Ukraina w ostatnim miesiącu znacznie zmieniła dynamikę wojny i "nawet rosyjscy blogerzy wojskowi otwarcie mówią, że Moskwa nie może jej wygrać".
- Bumerang wojny rozpętanej przez Putina powrócił na terytorium Rosji i po raz pierwszy Rosjanie odczuwają jej ciężki oddech - podkreślił Melnyk. Dodał, że prawie 40 procent rosyjskich rafinerii ropy naftowej zostało już uszkodzonych i nie wspierają one już rosyjskiej machiny wojennej.
- Ostatnie kilka dni pokazało, że nawet tarcza przeciwlotnicza wokół Moskwy nie jest w stanie chronić jej obiektów wojskowych. A to dopiero początek - zapowiedział ukraiński ambasador.
Melnyk zwrócił się też do przedstawicieli Rosji i wezwał Moskwę do wycofania swoich wojsk z okupowanych terytoriów Ukrainy. - Nigdy nie uda się wam utrzymać okupowanych ziem. Dlatego wynoście się z Ukrainy jak najszybciej, zanim będzie za późno - mówił ukraiński przedstawiciel przy ONZ.
W poniedziałek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ zwołane w celu omówienia ostatnich ataków Rosji na Ukrainę, w szczególności ostrzałów Ławry Peczerskiej.
Według ONZ maj był najbardziej śmiercionośnym miesiącem dla cywilnej ludności Ukrainy od kwietnia 2022 roku. Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku Mohammed Chaled Hijari poinformował, że w ubiegłym miesiącu na Ukrainie wskutek rosyjskich ataków powietrznych zginęło 274 cywilów, a 1763 zostało rannych. (PAP)
zm/
Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
Watykan ogłosił program dwudniowych obrad, rozpoczynających się w piątek.
Od 2024 r. w Holandii możliwe jest "aktywne zakończenie życia dziecka".
"Ale nasza cierpliwość jest ograniczona"
W Paryżu i innych miastach demonstracje przeciwników.
Dyrektorki Światowego Programu Żywnościowego w Afryce i Ameryce Południowej Kinday Shamba i Lena Savelli opowiadają mediom watykańskim o znaczeniu wizyty Leona XIV w siedzibie tej organizacji w Rzymie.
Liczba ofiar śmiertelnych osiągnęła 254, wciąż nie ustalono „pacjenta zero”.
Prezydencki minister Marcin Przydacz powiedział, że strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego proponując kolejną "odległą datę". Ocenił, że strona ukraińska "nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem".
W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca, Ojciec Święty Leon XIV pobłogosławi paliusze i nałoży je nowym metropolitom z całego świata. Wśród nich będą trzej metropolici z Polski: kard. Konrad Krajewski, kard. Grzegorz Ryś i abp Andrzej Przybylski.
Medycyna nie może stać się narzędziem selekcji ani „zaprogramowanej śmierci”, a o wartości człowieka nie mogą decydować laboratoryjne algorytmy – podkreślił Leon XIV podczas spotkania z członkami Fundacji Jérôme'a Lejeune'a.