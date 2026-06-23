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Rozważania kard. Rysia otworzą pierwszą sesję konsystorza

Rozważania kard. Rysia otworzą pierwszą sesję konsystorza  
Monika Łącka /Foto Gość Kard. Grzegorz Ryś

Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś otworzy pierwszą sesję nadzwyczajnego konsystorza, czyli zgromadzenia kardynałów, zwołanego przez papieża Leona XIV. Watykan ogłosił program dwudniowych obrad, rozpoczynających się w piątek.

Nadzwyczajny konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata zainauguruje w piątek rano msza w Bazylice Świętego Piotra, której przewodniczyć będzie papież.

Następnie w Auli Pawła VI we wprowadzeniu do obrad głos zabiorą dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re, a po nim papież.

Pierwsza sesja prac konsystorza odbędzie się pod hasłem: "W jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię?". Otworzy ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia.

Następnie po wysłuchaniu rozważań metropolity krakowskiego w grupach kardynałowie będą mówić o tym, "jakie cierpienia, napięcia i pytania w największym stopniu dotykają dziś ludy i wspólnoty kościelne" powierzone ich opiece oraz "jakie znaki nadziei, wierności Ewangelii i możliwego pojednania warto wnieść do wspólnego słuchania".

Temat drugiej sesji konsystorza to "Kultura potęgi i cywilizacja miłości". Wprowadzenie wygłosi prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez. Podczas tej sesji purpuraci będą dyskutować między innymi o tym, jaki język, postawa i praktyka mogą pomóc w budowie pojednania, koegzystencji i pokoju.

W sobotę podczas trzeciej sesji zgromadzenia kardynałów odbędzie się debata zatytułowana "Budować dobro: warsztaty naszego czasu", którą otworzy kardynał Stephen Brislin, metropolita Johannesburga w RPA.

Ostatnia sesja poświęcona będzie synodom biskupów w latach 2027-2028.

Prace konsystorza zakończy dialog z Leonem XIV.

Watykan poinformował, że kardynałów prosi się o zachowanie poufności dotyczącej obrad oraz powstrzymania się od udzielania wypowiedzi prasie w trakcie konsystorza po to, aby "utrzymać atmosferę braterskiej dyskusji".

Obecność mediów w Auli podczas obrad nie jest przewidziana.

Ogłoszony zostanie tekst rozważań biblijnych kardynała Rysia oraz innych wystąpień wprowadzających.

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PAP |

dodane 23.06.2026 07:29

TAGI| KARD. GRZEGORZ RYŚ, KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN, WYZNANIA

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