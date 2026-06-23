Rozważania kard. Rysia otworzą pierwszą sesję konsystorza  

Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś otworzy pierwszą sesję nadzwyczajnego konsystorza, czyli zgromadzenia kardynałów, zwołanego przez papieża Leona XIV. Watykan ogłosił program dwudniowych obrad, rozpoczynających się w piątek.
Nadzwyczajny konsystorz z udziałem kardynałów z całego świata zainauguruje w piątek rano msza w Bazylice Świętego Piotra, której przewodniczyć będzie papież.
Następnie w Auli Pawła VI we wprowadzeniu do obrad głos zabiorą dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re, a po nim papież.
Pierwsza sesja prac konsystorza odbędzie się pod hasłem: "W jakim świecie jesteśmy wezwani głosić Ewangelię?". Otworzy ją rozważanie biblijne wygłoszone przez kardynała Grzegorza Rysia.
Następnie po wysłuchaniu rozważań metropolity krakowskiego w grupach kardynałowie będą mówić o tym, "jakie cierpienia, napięcia i pytania w największym stopniu dotykają dziś ludy i wspólnoty kościelne" powierzone ich opiece oraz "jakie znaki nadziei, wierności Ewangelii i możliwego pojednania warto wnieść do wspólnego słuchania".
Temat drugiej sesji konsystorza to "Kultura potęgi i cywilizacja miłości". Wprowadzenie wygłosi prefekt Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez. Podczas tej sesji purpuraci będą dyskutować między innymi o tym, jaki język, postawa i praktyka mogą pomóc w budowie pojednania, koegzystencji i pokoju.
W sobotę podczas trzeciej sesji zgromadzenia kardynałów odbędzie się debata zatytułowana "Budować dobro: warsztaty naszego czasu", którą otworzy kardynał Stephen Brislin, metropolita Johannesburga w RPA.
Ostatnia sesja poświęcona będzie synodom biskupów w latach 2027-2028.
Prace konsystorza zakończy dialog z Leonem XIV.
Watykan poinformował, że kardynałów prosi się o zachowanie poufności dotyczącej obrad oraz powstrzymania się od udzielania wypowiedzi prasie w trakcie konsystorza po to, aby "utrzymać atmosferę braterskiej dyskusji".
Obecność mediów w Auli podczas obrad nie jest przewidziana.
Ogłoszony zostanie tekst rozważań biblijnych kardynała Rysia oraz innych wystąpień wprowadzających.
Skąd w nas ten opór przed posłuchaniem cudzych rad? Bo niby radzący sam ma swoje za uszami? (Któż nie ma!) Albo dlatego, że się rządzi, albo łatwo jej mówić? Nawet jeśli, może dzięki temu ma większy dystans do spraw, w które my jesteśmy tak bardzo zaangażowani. Pewnie że trudno byłoby posłuchać przykazu o niepaleniu od palącego lekarza, ale co to ma do rzeczy w sumie? Jakby nie było, sama rada jest dobra, potrafimy to dostrzec przecież.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
Jednak ich przesłanie jest mało znane.
Watykan ogłosił program dwudniowych obrad, rozpoczynających się w piątek.
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"Ale nasza cierpliwość jest ograniczona"
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