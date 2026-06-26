Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju - podała prokuratura. Do ataku z użyciem noża doszło w czwartek późnym południem. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki.

Zatrzymany po ataku napastnik ma 19 lat. Był pod wpływem narkotyków.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska przekazała w piątkowym komunikacie, że Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju, która wszczęła śledztwo, prowadzi je pod kątem "usiłowania zabójstwa więcej niż jednej osoby".

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, do ataku doszło w czwartek około godz. 18.00. Młody mężczyzna wszedł na drugie piętro szpitala, gdzie mieści się Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny, a następnie zaatakował nożem cztery osoby - ordynatora oddziału i pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Pokrzywdzonym udzielono natychmiastowej pomocy medycznej.

Napastnik został obezwładniony, a następnie zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 19-letni Damian B. Wstępne badania potwierdziły, że był pod wpływem narkotyków. Jak podała policja, 19-latek nie był dotąd karany za przestępstwa kryminalne. Nie potwierdziła też doniesień, jakoby w szpitalu przebywała bliska mu osoba.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju Robert Ostrowski poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został ranny. Troje poszkodowanych - lekarz i dwie pacjentki - doznało ran kłutych klatki piersiowej. Ponadto jedna z pacjentek doznała obrażeń szyi i przeszła operację. Ich stan medycy określili jako stabilny. Ranny lekarz będzie leczony na Oddziale Torakochirurgii, tzn. chirurgii klatki piersiowej. Poszkodowana pielęgniarka, która doznała obrażeń ręki, wróciła już do domu.

Jak przekazała prok. Bukowska, na miejscu zostały wykonane oględziny pod kierunkiem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zabezpieczono narzędzie przestępstwa - to nóż kuchenny o długości 15 cm.

"Przesłuchano najistotniejszych świadków zdarzenia oraz zabezpieczono zapisy kamer monitoringu. Przeszukano pobliski teren oraz miejsce zamieszkania Damiana B. W sprawie wykonane zostaną kolejne czynności procesowe, które pozwolą na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia" - podsumowała rzeczniczka.

Na początku czerwca Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poinformowała o 71-letnim mężczyźnie, który groził nożem personelowi lokalnego szpitala. Jak ustalono, był on pacjentem, któremu personel zwrócił uwagę na niestosowne zachowanie. Wówczas wyjął nóż i zaczął grozić lekarzom oraz pielęgniarkom. Mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut kierowania gróźb karalnych wobec personelu medycznego. Objęto go dozorem policyjnym.