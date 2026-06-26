info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Śledztwo w sprawie ataku w jastrzębskim szpitalu pod kątem usiłowania zabójstwa
rss newsletter facebook twitter

Śledztwo w sprawie ataku w jastrzębskim szpitalu pod kątem usiłowania zabójstwa

Śledztwo w sprawie ataku w jastrzębskim szpitalu pod kątem usiłowania zabójstwa  
PAP/Kasia Zaremba Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji asp. szt. Halina Semik podczas konferencji prasowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju

Pod kątem usiłowania zabójstwa jest prowadzone śledztwo w sprawie ataku na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju - podała prokuratura. Do ataku z użyciem noża doszło w czwartek późnym południem. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki.

Zatrzymany po ataku napastnik ma 19 lat. Był pod wpływem narkotyków.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Agnieszka Bukowska przekazała w piątkowym komunikacie, że Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju, która wszczęła śledztwo, prowadzi je pod kątem "usiłowania zabójstwa więcej niż jednej osoby".

Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, do ataku doszło w czwartek około godz. 18.00. Młody mężczyzna wszedł na drugie piętro szpitala, gdzie mieści się Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny, a następnie zaatakował nożem cztery osoby - ordynatora oddziału i pielęgniarkę oraz dwie pacjentki. Pokrzywdzonym udzielono natychmiastowej pomocy medycznej.

Napastnik został obezwładniony, a następnie zatrzymany przez policjantów. Okazał się nim 19-letni Damian B. Wstępne badania potwierdziły, że był pod wpływem narkotyków. Jak podała policja, 19-latek nie był dotąd karany za przestępstwa kryminalne. Nie potwierdziła też doniesień, jakoby w szpitalu przebywała bliska mu osoba.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju Robert Ostrowski poinformował, że napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został ranny. Troje poszkodowanych - lekarz i dwie pacjentki - doznało ran kłutych klatki piersiowej. Ponadto jedna z pacjentek doznała obrażeń szyi i przeszła operację. Ich stan medycy określili jako stabilny. Ranny lekarz będzie leczony na Oddziale Torakochirurgii, tzn. chirurgii klatki piersiowej. Poszkodowana pielęgniarka, która doznała obrażeń ręki, wróciła już do domu.

Jak przekazała prok. Bukowska, na miejscu zostały wykonane oględziny pod kierunkiem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Zabezpieczono narzędzie przestępstwa - to nóż kuchenny o długości 15 cm.

"Przesłuchano najistotniejszych świadków zdarzenia oraz zabezpieczono zapisy kamer monitoringu. Przeszukano pobliski teren oraz miejsce zamieszkania Damiana B. W sprawie wykonane zostaną kolejne czynności procesowe, które pozwolą na wyjaśnienie okoliczności zdarzenia" - podsumowała rzeczniczka.

Na początku czerwca Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu poinformowała o 71-letnim mężczyźnie, który groził nożem personelowi lokalnego szpitala. Jak ustalono, był on pacjentem, któremu personel zwrócił uwagę na niestosowne zachowanie. Wówczas wyjął nóż i zaczął grozić lekarzom oraz pielęgniarkom. Mężczyzna został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut kierowania gróźb karalnych wobec personelu medycznego. Objęto go dozorem policyjnym.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 26.06.2026 11:33

TAGI| JASTRZĘBIE, NOŻOWNIK, PAP, PROKURATURA, SZPITALE, ZDROWIE, ZDRÓJ, ŚLEDZTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Badanie: 76 proc. Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika | Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium | Rusza program dzielenia recept. Co to w praktyce oznacza dla pacjentów? | Zakończyło się przesłuchanie Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora w Szpitalu Południowym | Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju; stan trzech osób jest poważny
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

No to przyszła srebrna rocznica

Andrzej Macura

No to przyszła srebrna rocznica

Nie, portal Wiara.pl od dziś nie posiwieje. Pozostaniemy zieloni :)

Małe schizmy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Małe schizmy

Wielkie pęknięcia nie zaczynają się od kwestionowania dogmatów i kościelnej dyscypliny. Ich początkiem jest...

Dokąd zmierza dziś Kościół?

Andrzej Macura

Dokąd zmierza dziś Kościół?

Parę myśli ze świeceniami biskupimi u lefebrystów w tle.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Kardynał Ryś powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego bezbronnych dorosłych

Kardynał Ryś powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego bezbronnych dorosłych

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, której celem jest zbadanie zjawiska wykorzystywania seksualnego dorosłych, skrzywdzonych w sytuacji bezbronności lub zależności.

Z kim rozmawiac, gdy giną przywódcy?

USA ostrzegły Iran, że Izrael zamierza zabić irańskich negocjatorów?

Taką informację podał "Washington Post".

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (L) i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (P)

Sikorski o rozmowie z Sybihą: dyplomacja woli ciszę

Sybiha: Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską

Pielgrzymka w intencji powołań przejdzie śladami św. Stanisława Kostki

Pielgrzymka w intencji powołań przejdzie śladami św. Stanisława Kostki

Sztafeta przejdzie z Wiednia do Rzymu. Wszystko potrwa do połowy września.

Sinice pod mikrospokopem

Pięć kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych z powodu sinic

03.07. Szczecin (PAP) - Pięć nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. W woj. zachodniopomorskim zakaz kąpieli nie występuje.

Na targu

Badanie: 76 proc. Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika

A 78 proc. jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości.

Prezydent Rafał Trzaskowski podczas konferencji

Prezydent Warszawy przyjął rezygnacje dwóch swoich zastępczyń

Przekazał też, że chce odpolitycznić wszystkie spółki miejskie.

Wojna trwa

ONZ: sytuacja w mieście Al-Ubajjid jest katastrofalna

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk ostrzegł w piątek przed "katastrofą" rozgrywającą się w Al-Ubajjid, sudańskim mieście obleganym od miesięcy przez paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - podała agencja AFP.

Donald Tusk

Premier: ostrożnie z kolejnymi deklaracjami wsparcia finansowego Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę UE - powiedział.

Bez komórki też można żyć

Sejm za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach

Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń.

Byle AI niezastępowało rozumu

Dzieci jako cyfrowi tubylcy to mit

Uczą się szybciej, ale wciąż należy je uczyć e-kompetencji.

Na pastwisku

MRiRW: możliwy będzie ubój na pastwiskach

Ma to zwiększyć dobrostan zwierząt.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Sobota
noc
14°C Sobota
rano
21°C Sobota
dzień
21°C Sobota
wieczór
wiecej »
 