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Planujesz podróż w czerwcu? PKP Intercity znosi prowizję za zwrot biletów

Planujesz podróż w czerwcu? PKP Intercity znosi prowizję za zwrot biletów  
ks. Piotr Sroga /Foto Gość

W związku z prognozowaną falą upałów podróżni będą mogli bezpłatnie zwrócić bilety na przejazdy pociągami PKP Intercity w czerwcu. Spółka wyjaśniła, że chodzi jedynie o bilety kupione do 23 czerwca.

Przewoźnik przekazał, że podróżni, którzy do 23 czerwca br. włącznie kupili bilety na przejazdy w terminie do 30 czerwca, w przypadku rezygnacji z przejazdu mogą je zwrócić bez potrącania odstępnego. Dotyczy to wszystkich rodzajów biletów, w tym ofert specjalnych. Z reguły PKP Intercity przy zwrocie biletu pobiera 15 proc. prowizji.

Bilety w komunikacji krajowej, kupione w serwisie e-IC lub w aplikacji mobilnej PKP Intercity, można zwrócić bez odstępnego w kasach własnych i centrach obsługi klienta PKP Intercity. Zwrotu można dokonać w okresie ich ważności, czyli nie później niż do rozkładowej godziny przyjazdu do stacji docelowej wskazanej na bilecie. W takim przypadku nie trzeba składać wniosku, a pełna kwota za bilet jest zwracana automatycznie. Można też wymienić bilet na inny termin bez dodatkowej opłaty, jeżeli nowy bilet będzie kosztował tyle samo lub mniej.

Zwrócić będzie można też bilet do lub z Niemiec oraz Czech. Spółka podkreśliła jednak, że w tym przypadku podróżni nie mogą zmienić terminu podróży na wcześniejszy lub późniejszy. W przypadku biletów zakupionych przez internet, należy zrezygnować z przejazdu w systemie, w którym został zakupiony bilet. Zwrot odstępnego nastąpi po złożeniu wniosku.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje upały sięgające od 30 st. C do 35 st. C na znacznym obszarze kraju. Do kulminacji gorąca dojdzie w niedzielę i poniedziałek. Wtedy - według prognoz modeli IMGW - temperatura może osiągnąć nawet 40 i 41 st. C na zachodzie i w centrum kraju. Instytut ostrzegł także przed tzw. nocami tropikalnymi, podczas których temperatura minimalna może przekraczać 20 st. C.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

W ubiegłym roku spółka przewiozła 89,2 mln pasażerów. Przewoźnik szacuje, że w 2026 r. z jego usług skorzysta 96 mln osób.

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PAP |

dodane 26.06.2026 15:57

TAGI| GOSPODARKA, KOLEJ, KOLEJE, KOMUNIKACJA, PAP, PKP, POGODA, TRANSPORT

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