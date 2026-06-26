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Symboliczny koniec roku szkolnego. Ponad 200 tysięcy Polaków żąda odejścia Barbary Nowackiej

Symboliczny koniec roku szkolnego. Ponad 200 tysięcy Polaków żąda odejścia Barbary Nowackiej  
PAP/Marcin Gadomski

W dniu zakończenia roku szkolnego przedstawiciele Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny złożyli ponad 200 tysięcy podpisów zebranych pod czterema petycjami dotyczącymi polskiej szkoły.

Petycje w sprawie seksualizacji dzieci oraz obecności religii w szkołach trafiły do Ministerstwa Edukacji Narodowej, natomiast apele o dymisję minister Barbary Nowackiej złożono w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wspólnym mianownikiem wszystkich czterech inicjatyw jest obrona konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz sprzeciw wobec ideologizacji szkoły.

Przedstawiciele Ordo Iuris oraz Centrum Życia i Rodziny złożyli dziś ponad 200 tysięcy podpisów zebranych pod czterema petycjami dotyczącymi polskiej szkoły. Apele dotyczące zaprzestania seksualizacji dzieci oraz obecności religii w szkołach trafiły do Ministerstwa Edukacji Narodowej, natomiast pozostałe – o dymisję minister Barbary Nowackiej – złożono w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Termin nieprzypadkowo zbiegł się z zakończeniem roku szkolnego, stanowiąc symboliczne podsumowanie dotychczasowej polityki oświatowej resortu.

Złożone podpisy to wyraz sprzeciwu setek tysięcy Polaków wobec kierunku zmian wprowadzanych w oświacie. Na łączną liczbę składają się cztery odrębne inicjatywy obywatelskie.

Pierwsza z nich – „Stop seksualizacji dzieci” – jest apelem o pozostawienie w szkołach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”, rezygnację z obowiązkowej „edukacji zdrowotnej” obejmującej permisywną edukację seksualną oraz o poszanowanie konstytucyjnej zasady pierwszeństwa wychowawczego rodziców.

Druga petycja – „Nowacka musi odejść”, to apel o odwołanie minister edukacji w związku z decyzją o nadaniu „edukacji zdrowotnej” charakteru obowiązkowego, mimo że w mijającym roku z zajęć tych wypisano przeszło 70% uczniów.

Trzecia inicjatywa – „Religia zostaje w szkole”, stanowi protest przeciwko ograniczaniu obecności lekcji religii w szkołach, w tym redukcji liczby godzin, usuwaniu ocen ze świadectw oraz łączeniu uczniów w grupy międzyklasowe.

Czwarta petycja – „Dymisja Nowackiej”, domaga się ustąpienia minister po jej wypowiedzi o rzekomych „polskich nazistach” oraz w związku z usuwaniem z podstawy programowej treści dotyczących polskiej historii i bohaterów narodowych.

Przed złożeniem podpisów Marcin Perłowski – dyrektor Centrum Życia i Rodziny przedstawił cele poszczególnych petycji oraz przyczyny sprzeciwu wobec forsowanych zmian w edukacji. Wskazał, że wszystkie cztery inicjatywy łączy wspólny mianownik: obrona konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz sprzeciw wobec ideologizacji polskiej szkoły. Zaapelował o dymisję minister Barbary Nowackiej, podkreślając, że koniec roku szkolnego powinien stać się również końcem jej urzędowania.

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KAI |

dodane 26.06.2026 16:14
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