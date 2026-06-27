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Cały kraj objęty ostrzeżeniami II i III stopnia oraz alertem RCB przed upałem

Cały kraj objęty ostrzeżeniami II i III stopnia oraz alertem RCB przed upałem  
Henryk Przondziono/Foto Gosc "Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież" - alarmuje RCB.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju, które będą obowiązywały w najbliższych dniach. Temperatury w dzień wyniosą do 39 st. C, a w nocy do 25 st. C.

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed upałem dla województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, znacznej części zachodniopomorskiego, a także północy podlaskiego. Tam temperatura maksymalna w sobotę i poniedziałek wyniesie od 30 st. C do 34 st. C, a w niedzielę od 34 st. C do 37 st. C. W nocy termometry wskażą od 19 st. C do 23 st. C.

Natomiast na południu woj. dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego temperatura maksymalna w sobotę i niedzielę wyniesie od 30 st. C do 33 st. C, a w poniedziałek od 31 st. C do 36 st. C. W nocy termometry wskażą na tych terenach od 17 st. C do 22 st. C.

Ostrzeżenia te zaczną obowiązywać w sobotę o godz. 10 i potrwają do poniedziałku do godz. 20.

Ostrzeżenia III stopnia przed upałami Instytut wydał dla województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a także dla znacznej części woj. zachodniopomorskiego, podlaskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.

Na obszarze objętym ostrzeżeniami III stopnia słupki rtęci pokażą w sobotę od 33 st. C do 35 st. C, a w niedzielę i poniedziałek od 35 st. C do 39 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 18 st. C do 25 st. C.

Alerty te, podobnie jak ostrzeżenia II stopnia, będą obowiązywały od soboty od godz. 10 do poniedziałku do godz. 20.

W związku z upałami alert wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "Uwaga! Prognozowany upał. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się. Noś nakrycie głowy i lekką odzież" - alarmuje RCB.

Będzie on ważny na terenie całego kraju 27 i 28 czerwca.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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PAP |

dodane 27.06.2026 08:50

TAGI| IMIGW, OSTRZEŻENIE, PAP, POGODA, RCB, WARUNKI

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