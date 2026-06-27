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Samochód podczas upału może stać się śmiertelną pułapką

Samochód podczas upału może stać się śmiertelną pułapką  
unsplash Temperatura w pojeździe ma wpływ na sprawność motoryczną kierowcy oraz, że optymalna temperatura w samochodzie to 20-22 stopnie Celsjusza.

Rozgrzane auto w słoneczny dzień może zamienić się w piekarnik, w którym temperatura sięga nawet 70 st. C. Eksperci ostrzegają, że największe zagrożenie dotyczy dzieci i seniorów, ale także kierowców – upał obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko wypadków.

W upalny dzień temperatura w nagrzanym aucie może osiągnąć nawet 70 st. C, dlatego auto najlepiej parkować – o ile jest taka możliwość – w cieniu - powiedział PAP rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Jednocześnie ostrzegł przed nadmiernym stosowaniem klimatyzacji w czasie jazdy.

Krupiński podkreślił, że w trakcie upałów kierowcy powinni zadbać o odpowiednią temperaturę w aucie, robić częstsze przerwy w podróży oraz zabierać duże ilości wody, która nie tylko ugasi pragnienie, ale w czasie awarii układu chłodzenia można ją dolać do chłodnicy. Dodał, że przed wejściem do nagrzanego pojazdu kierowcy powinni go przewietrzyć, a po rozpoczęciu podróży korzystać z klimatyzacji.

- W upalny dzień temperatura w nagrzanym aucie może osiągnąć 70 st. C, dlatego auto najlepiej parkować, o ile jest taka możliwość, w cieniu - powiedział Krupiński. Dodał, że po rozpoczęciu podróży warto ustawić klimatyzację tak, żeby różnica pomiędzy temperaturą w kabinie a temperaturą na zewnątrz nie była większa niż 5-6 st. C, aby po wyjściu z auta nie doznać szoku termicznego.

- I w drugą stronę, aby tak nagrzanym nie wejść do samochodu, gdzie temperatura jest ustawiona np. na 16 st. C, bo to również jest sytuacja bardzo niebezpieczna dla zdrowia - powiedział.

Podkreślił, że na wysokie temperatury narażone są przede wszystkim dzieci i osoby starsze, które mają problem z termoregulacją. Dlatego pozostawienie takich osób w nagrzanym aucie, nawet przy uchylonej szybie, może grozić śmiercią, bo - jak zauważył - osoby takie nie są w stanie szybko się zaadaptować do wysokiej temperatury i schłodzić organizmu.

Krupiński zaznaczył, że temperatura w pojeździe ma wpływ na sprawność motoryczną kierowcy oraz, że optymalna temperatura w samochodzie to 20-22 stopnie Celsjusza. - Wzrost temperatury w aucie wzmaga zmęczenie, obniża koncentrację, a ta wydłuża czas reakcji. Ponadto upał może powodować osłabienie, senność i irytację - mówił.

Zapytany o radę dla kierowców wybierających się w dłuższą podróż w upalne dni, podkreślił, że najlepiej w taką podróż wybierać się w porze wieczorowej albo wczesnym rankiem, kiedy te temperatury nie są jeszcze tak wysokie.

- Wyjazd nocą nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bo to wtedy jest niestety większe ryzyko wypadku w przeliczeniu na ilość zdarzeń drogowych. Lepiej wybierać wczesne godziny poranne wtedy, kiedy ruch i nasłonecznienie są mniejsze, a co za tym idzie niższa jest temperatura - powiedział.

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że w miesiącach wakacyjnych 2023-2025 doszło do blisko 13 tys. wypadków, w których zginęło 1097 osób, a niemal 15 tys. zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych to osoby podróżujące samochodami osobowymi, ale w miesiącach letnich wyraźnie rośnie także liczba zdarzeń z udziałem pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników e-hulajnóg.

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PAP |

dodane 27.06.2026 07:29

TAGI| SAMOCHÓD, TEMPERATURA, UPAŁ

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