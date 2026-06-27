Samochód podczas upału może stać się śmiertelną pułapką  

Rozgrzane auto w słoneczny dzień może zamienić się w piekarnik, w którym temperatura sięga nawet 70 st. C. Eksperci ostrzegają, że największe zagrożenie dotyczy dzieci i seniorów, ale także kierowców – upał obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko wypadków.
W upalny dzień temperatura w nagrzanym aucie może osiągnąć nawet 70 st. C, dlatego auto najlepiej parkować – o ile jest taka możliwość – w cieniu - powiedział PAP rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński. Jednocześnie ostrzegł przed nadmiernym stosowaniem klimatyzacji w czasie jazdy.
Krupiński podkreślił, że w trakcie upałów kierowcy powinni zadbać o odpowiednią temperaturę w aucie, robić częstsze przerwy w podróży oraz zabierać duże ilości wody, która nie tylko ugasi pragnienie, ale w czasie awarii układu chłodzenia można ją dolać do chłodnicy. Dodał, że przed wejściem do nagrzanego pojazdu kierowcy powinni go przewietrzyć, a po rozpoczęciu podróży korzystać z klimatyzacji.
- W upalny dzień temperatura w nagrzanym aucie może osiągnąć 70 st. C, dlatego auto najlepiej parkować, o ile jest taka możliwość, w cieniu - powiedział Krupiński. Dodał, że po rozpoczęciu podróży warto ustawić klimatyzację tak, żeby różnica pomiędzy temperaturą w kabinie a temperaturą na zewnątrz nie była większa niż 5-6 st. C, aby po wyjściu z auta nie doznać szoku termicznego.
- I w drugą stronę, aby tak nagrzanym nie wejść do samochodu, gdzie temperatura jest ustawiona np. na 16 st. C, bo to również jest sytuacja bardzo niebezpieczna dla zdrowia - powiedział.
Podkreślił, że na wysokie temperatury narażone są przede wszystkim dzieci i osoby starsze, które mają problem z termoregulacją. Dlatego pozostawienie takich osób w nagrzanym aucie, nawet przy uchylonej szybie, może grozić śmiercią, bo - jak zauważył - osoby takie nie są w stanie szybko się zaadaptować do wysokiej temperatury i schłodzić organizmu.
Krupiński zaznaczył, że temperatura w pojeździe ma wpływ na sprawność motoryczną kierowcy oraz, że optymalna temperatura w samochodzie to 20-22 stopnie Celsjusza. - Wzrost temperatury w aucie wzmaga zmęczenie, obniża koncentrację, a ta wydłuża czas reakcji. Ponadto upał może powodować osłabienie, senność i irytację - mówił.
Zapytany o radę dla kierowców wybierających się w dłuższą podróż w upalne dni, podkreślił, że najlepiej w taką podróż wybierać się w porze wieczorowej albo wczesnym rankiem, kiedy te temperatury nie są jeszcze tak wysokie.
- Wyjazd nocą nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, bo to wtedy jest niestety większe ryzyko wypadku w przeliczeniu na ilość zdarzeń drogowych. Lepiej wybierać wczesne godziny poranne wtedy, kiedy ruch i nasłonecznienie są mniejsze, a co za tym idzie niższa jest temperatura - powiedział.
Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że w miesiącach wakacyjnych 2023-2025 doszło do blisko 13 tys. wypadków, w których zginęło 1097 osób, a niemal 15 tys. zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych to osoby podróżujące samochodami osobowymi, ale w miesiącach letnich wyraźnie rośnie także liczba zdarzeń z udziałem pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników e-hulajnóg.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Wielkie pęknięcia nie zaczynają się od kwestionowania dogmatów i kościelnej dyscypliny. Ich początkiem jest...
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, której celem jest zbadanie zjawiska wykorzystywania seksualnego dorosłych, skrzywdzonych w sytuacji bezbronności lub zależności.
Taką informację podał "Washington Post".
Sybiha: Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską
Sztafeta przejdzie z Wiednia do Rzymu. Wszystko potrwa do połowy września.
03.07. Szczecin (PAP) - Pięć nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. W woj. zachodniopomorskim zakaz kąpieli nie występuje.
A 78 proc. jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości.
Przekazał też, że chce odpolitycznić wszystkie spółki miejskie.
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk ostrzegł w piątek przed "katastrofą" rozgrywającą się w Al-Ubajjid, sudańskim mieście obleganym od miesięcy przez paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - podała agencja AFP.
Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę UE - powiedział.
Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń.