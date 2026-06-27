Niedziela zapowiada się ekstremalnie. IMGW prognozuje temperaturę sięgającą lokalnie nawet 42 st. C, a wraz z napływem wilgotnego powietrza także gwałtowne burze z gradem, ulewami i porywami wiatru dochodzącymi do 100 km/h.
W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie słonecznie i bardzo gorąco. Temperatura osiągnie od 34 do 39 st. C, a miejscami na zachodzie może wzrosnąć do 40 st. C, lokalnie nawet do 42 st. C. Chłodniej będzie jedynie nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą około 30 st. C.
Późnym popołudniem na północnym zachodzie zaczną rozwijać się burze z intensywnymi opadami deszczu, lokalnie gradem oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie do 25 mm deszczu, a pojedyncze burze mogą mieć gwałtowny przebieg.
W nocy z niedzieli na poniedziałek burze obejmą większą część zachodniej i północnej Polski. Lokalnie możliwe będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru dochodzące do 100 km/h. Noc pozostanie bardzo ciepła – temperatura minimalna wyniesie od 20 do 25 st. C, jedynie w górach będzie wyraźnie chłodniej.
W poniedziałek upał utrzyma się na większości obszaru kraju. Maksymalna temperatura wyniesie od 35 do 39 st. C, podczas gdy na zachodzie i północnym zachodzie będzie nieco chłodniej – od 28 do 32 st. C. Nad morzem termometry pokażą około 22 st. C.
Również w poniedziałek miejscami wystąpią burze z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. W czasie ich przechodzenia może spaść do 30 mm deszczu, a porywy wiatru osiągną 95 km/h.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że połączenie skrajnie wysokiej temperatury z gwałtownymi burzami może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Synoptycy apelują o unikanie długiego przebywania na słońcu, odpowiednie nawadnianie organizmu oraz śledzenie bieżących ostrzeżeń meteorologicznych.
źródło: PAP /kb
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