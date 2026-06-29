We Włókach w diecezji bydgoskiej ustanowiono pierwsze w Europie sanktuarium św. Szarbela. Podczas uroczystości bp Krzysztof Włodarczyk podkreślił, że miejsce to ma jednoczyć wiernych na modlitwie za Kościół, rodziny oraz o pokój w Libanie, na Bliskim Wschodzie i całym świecie.