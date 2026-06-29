We Włókach w diecezji bydgoskiej ustanowiono pierwsze w Europie sanktuarium św. Szarbela. Podczas uroczystości bp Krzysztof Włodarczyk podkreślił, że miejsce to ma jednoczyć wiernych na modlitwie za Kościół, rodziny oraz o pokój w Libanie, na Bliskim Wschodzie i całym świecie.
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Łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość wyniosła ok. 10 proc. wszystkich donacji - przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Klub PiS złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, aby wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informacje dotyczące doniesień o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot - zapowiedział w poniedziałek szef klubu, były szef MON Mariusz Błaszczak.
Po dwóch zatrzymaniach w ciągu dwóch dni, nikaraguański biskup Abelardo Mata, 80-letni emerytowany ordynariusz diecezji Estelí, został osadzony przez władze w areszcie domowym.
Od samego rana na co dzień cichy i spokojny Kokotek zapełnia się tłumami młodych ludzi z różnych części Polski i świata, którzy nie chcą się wstydzić swojej wiary. Co będzie się działo na Festiwalu Życia?
Do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich; będzie kontynuowana i ten proces wypełni się w ciągu najbliższych tygodni - poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dot. produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.
Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie.
Nie chodzi o zmianę istoty wymiaru sprawiedliwości w Kościele, lecz o to, aby sprawy karne, które już dziś są rozpatrywane, były prowadzone bardziej profesjonalnie.
Prawdziwe zwycięstwo polega na tym, aby nigdy się nie poddawać - podkreśla w wywiadach.
Wobec wojny, która niesie śmierć i zniszczenie, odpowiedzią nie mogą być wzajemne oskarżenia, ale pokorna prośba o Bożą litość i serce zdolne do pojednania – podkreśla Leon XIV w przesłaniu na 27. Columbanus Day we włoskim Lodi. Papież przypomina, że tylko Boża litość może sprawić, „by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę” – informuje Vatican News.
Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ sprawozdawali droższe procedury.