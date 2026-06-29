Ekstremalna pogoda. 17 utonięć i dziesiątki interwencji  

Niedziela była najtragiczniejszym dniem nad polskimi wodami od początku roku – utonęło aż 17 osób. Tymczasem nocne burze uszkodziły budynki i powaliły drzewa na północy kraju, a IMGW ostrzega, że fala upałów jeszcze się nie skończy. W wielu regionach Polski obowiązują najwyższe alerty pogodowe, a synoptycy zapowiadają kolejne gwałtowne burze.

Polska Policja poinformowała, że w niedzielę utonęło 17 osób. To najwyższa dobowa liczba ofiar od początku roku. Od 1 czerwca życie w wodzie straciło już 55 osób.

„Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec” – przypomnieli policjanci, apelując o rozwagę podczas wypoczynku nad jeziorami, rzekami i kąpieliskami.

Tragiczny bilans zbiega się z falą ekstremalnych upałów. W wielu województwach temperatura przekracza 35 stopni Celsjusza, co sprawia, że nad wodę ruszają tłumy ludzi. Służby przypominają, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nie wchodzić do wody po alkoholu ani bezpośrednio po długim przebywaniu na słońcu.

Burze zrywały dachy i łamały drzewa

Niebezpieczna pogoda dała się we znaki także mieszkańcom północnej Polski. W nocy z niedzieli na poniedziałek strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy w województwie warmińsko-mazurskim oraz 83 razy w kujawsko-pomorskim.

Najsilniejsze burze przeszły nad powiatami nowomiejskim, iławskim i ostródzkim. We wsi Kuligi wiatr zerwał dach z budynku mieszkalnego. Na szczęście podczas nawałnicy nikogo nie było w domu. W Gierzwałdzie uszkodzone zostały dachy dwóch budynków, a w Linowcu drzewo przewróciło się na samochód. Nikt nie odniósł obrażeń.

W województwie kujawsko-pomorskim większość interwencji dotyczyła usuwania powalonych drzew i konarów. W Świeciu drzewa spadły na trzy zaparkowane samochody, a silny wiatr uszkodził dach jednego z budynków.

IMGW: upał nie odpuszcza, kolejne burze przed nami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami dla niemal całej Polski. W części kraju temperatura może osiągnąć od 35 do 39 stopni Celsjusza, a nocą nie spaść poniżej 25 stopni.

Jednocześnie synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 12 województw. Najgroźniejsze zjawiska prognozowane są na południu i zachodzie kraju.

Według IMGW burzom mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu sięgające miejscami 55 mm, grad oraz porywy wiatru dochodzące nawet do 115 km/h. Ostrzeżenia obejmują m.in. województwa dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie oraz części województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności zarówno podczas wypoczynku nad wodą, jak i w czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Ratownicy przypominają, by śledzić komunikaty pogodowe, unikać parkowania samochodów pod drzewami oraz zabezpieczyć przedmioty, które silny wiatr może porwać.

źródło: PAP/kb