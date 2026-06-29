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Kościół na pierwszej linii frontu. ACN wsparła co dziesiątego księdza na świecie

Kościół na pierwszej linii frontu. ACN wsparła co dziesiątego księdza na świecie  
Vatican Media Dzięki hojności ponad 360 tys. darczyńców z całego świata, organizacja zebrała 145,8 mln euro z darowizn i spadków, co pozwoliło na sfinansowanie 5 368 projektów w 141 krajach.

Ponad 145 mln euro pomocy, przeszło 5,3 tys. projektów w 141 krajach i wsparcie dla co dziesiątego kapłana na świecie – to bilans działalności Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN International) w 2025 roku. Najnowszy raport pokazuje, że największa pomoc trafia tam, gdzie chrześcijanie zmagają się z wojną, terroryzmem i prześladowaniami.

Raport za rok 2025, przedstawia skalę pomocy, udzielonej chrześcijanom w obliczu prześladowań, wojen i trudności ekonomicznych. Dzięki hojności ponad 360 tys. darczyńców z całego świata, organizacja zebrała 145,8 mln euro z darowizn i spadków, co pozwoliło na sfinansowanie 5 368 projektów w 141 krajach.

Pomoc dla chrześcijan na całym świecie

Największe wsparcie trafiło do Indii, a następnie do Ukrainy, Libanu i Syrii. Pod względem geograficznym największa część pomocy (34,5 proc.) została skierowana do Afryki, co wynika z gwałtownego wzrostu liczby wspólnot chrześcijańskich oraz rozprzestrzeniania się terroryzmu islamskiego i przymusowych wysiedleń, szczególnie w krajach takich jak Burkina Faso, Niger i Mali.

Kluczowym obszarem działań Stowarzyszenia pozostaje pomoc duszpasterska i formacyjna. W 2025 roku stowarzyszenie wsparło ponad 40 tys. księży poprzez przekazanie 1 887 721 intencji mszalnych, co stanowi pomoc dla co dziesiątego kapłana na świecie. Ponadto, sfinansowano formację ponad 13 tys. kleryków (co odpowiada jednemu na ośmiu przyszłych księży na świecie) oraz udzielono wsparcia około 20 tysiącom  sióstr zakonnych.

Ofiarność darczyńców paliwem skutecznej pomocy

Regina Lynch, dyrektor zarządzająca ACN International, podkreśliła znaczenie wsparcia ze strony dobroczyńców w kontekście globalnych kryzysów. „Bez naszych darczyńców nic z tego nie byłoby możliwe. Dzięki ich hojności Kościół mógł pozostać znakiem nadziei dla milionów ludzi żyjących w warunkach ubóstwa, wojny, dyskryminacji i prześladowań" – stwierdziła Regina Lynch.

Wenezuela w potrzebie

Regina Lynch zadeklarowała też natychmiastową pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli, gdzie Kościół od lat wspiera ludność w kryzysie. „W pierwszych dniach po trzęsieniu ziemi panuje tam straszne zamieszanie. Biskupi i Kościół otworzyli swoje drzwi dla rodzin, które straciły domy i znalazły się na ulicach. Kościół jest więc blisko nich, a my jesteśmy blisko Kościoła. Pomożemy im w każdy możliwy sposób" – powiedziała.

Dyrektor Lynch odniosła się również do tożsamości organizacji, która od 2011 roku jest fundacją papieską. Zaznaczyła, że oprócz pomocy finansowej, fundamentem działań Stowarzyszenia jest wymiar duchowy: „Myślimy o sobie jako o moście miłości, gdzie modlitwy jednej grupy docierają do drugiej. Istnieje wiele krajów, w których sytuacja wydaje się beznadziejna, ale modlitwa może czynić cuda".

Podczas spotkania rady nadzorczej, które odbyło się 25 czerwca w Rzymie pod przewodnictwem kardynała Kocha, zatwierdzono raporty finansowe za rok 2025 oraz budżet operacyjny i projektowy na rok 2026. Stowarzyszenie planuje kontynuować pomoc w regionach dotkniętych konfliktami, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Afryce Zachodniej, na Bliskim Wschodzie oraz w Pakistanie, gdzie chrześcijanie jako mniejszość religijna mierzą się z licznymi trudnościami.

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VATICANNEWS.VA |

dodane 29.06.2026 10:02

TAGI| PKWP, POMOC KOŚCIOŁOWI W POTRZEBIE, RAPORT

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