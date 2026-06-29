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Leon XIV wręczył paliusze trzem polskim metropolitom

Leon XIV wręczył paliusze trzem polskim metropolitom  

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła papież Leon XIV wezwał wiernych do budowania jedności opartej na prawdzie i miłości. Podczas Mszy św. w Watykanie pobłogosławił paliusze dla nowych metropolitów, wśród których znalazło się trzech polskich hierarchów.

W Bazylice Watykańskiej papież pobłogosławił paliusze dla nowych metropolitów i przypomniał, że pasterz ma brać na ramiona powierzonych mu braci i siostry. Pasy z białej wełny otrzymali trzej polscy hierarchowie: kardynałowie Konrad Krajewski i Grzegorz Ryś oraz abp Andrzej Przybylski.

Dwie kolumny Kościoła

Leon XIV wskazał, że w Piotrze i Pawle Kościół czci „dwie kolumny Kościoła". Piotr, wybrany na pasterza owczarni Chrystusa, ukazuje się jako ten, który troszczy się o komunię. To on po nieudanym połowie mówi do Jezusa: „Całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci", a później w imieniu Dwunastu wyznaje wiarę.

Papież przypomniał, że Piotr nie był bezbłędny: zaparł się Mistrza, a Paweł wyrzucał mu niekonsekwencję. – Piotr potrafi jednak uznać własne błędy i się nawrócić, nie tracąc odwagi i nie uchylając się od misji głoszenia Ewangelii oraz gromadzenia owczarni Chrystusa – mówił Leon XIV.

Odnosząc się do symbolu kluczy, Papież zaznaczył, że klucz „nie wyważa drzwi, lecz je otwiera i zamyka", aby połączyć odizolowane pokoje w jeden dom. – Podobnie komunii w Kościele nie buduje się przez usztywnianie własnych stanowisk, lecz przez szukanie w sercach wszystkich punktów spotkania w Prawdzie, w której świetle każdy staje się dla drugiego człowieka narzędziem wzrostu – podkreślił Ojciec Święty.

Jak dodawał, zadaniem Piotra i jego Następców jest „słuchać głosów każdego, rozeznawać natchnienia, prowadzić wspólne drogi, korygować błędy, pouczać, dodawać otuchy, napominać i towarzyszyć braciom". To także zaproszenie, by każdy chrześcijanin stawał się budowniczym jedności.

Słowo przemienia

Mówiąc o Pawle, Papież przypomniał symbole księgi i miecza oraz słowa Listu do Hebrajczyków: „Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny". To Słowo przemieniło Szawła: wyrwało go z przemocy i poprowadziło drogą miłości. Leon XIV przywołał też św. Augustyna: „Bóg wziął prześladowcę Kościoła i uczynił go posłańcem pokoju". Papież podkreślił, że przykład obu Apostołów jest dziś wezwaniem, by być „apostołami i budowniczymi jedności" oraz służyć prawdzie w miłości.

W tym duchu Leon XIV nawiązał do obrzędu nałożenia paliuszy nowym arcybiskupom metropolitom. Jak tłumaczył Papież, paliusze – pasy z białej wełny ozdobione krzyżami – wyrażają zobowiązanie, by brać na ramiona braci i siostry „niczym jagnięta z owczarni Pana".

Leon XIV pozdrowił też delegację Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola i zachęcił do modlitwy za wstawiennictwem Apostołów, aby wspierali Kościół „na drodze komunii po śladach Zbawiciela".

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VATICANNEWS.VA |

dodane 29.06.2026 10:27

TAGI| LEON XIV, PALIUSZE, PAPIEŻ, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

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