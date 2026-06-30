Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla siedmiu województw. Jeszcze w poniedziałek alert przed burzami dla znacznej części kraju ogłosiło również RCB. Ponadto w 11 województwach do środy obowiązują ostrzeżenia II bądź III stopnia przed upałami. Wczoraj gwałtowne burze wystąpiły w zachodniej części kraju.
Alertami II stopnia przed burzami objęte są województwo lubuskie oraz w części dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, małopolskie, zachodniopomorskie i podkarpackie. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu do 45 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy jest także grad.
Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz.14 we wtorek i utrzymają się do godzin wieczornych.
Ponadto w województwie lubelskim i podkarpackim do godz. 20 w środę cały czas obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 33 C do 37 st. C, a minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C.
Z kolei II stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuje w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim. Tam na termometrach maksymalnie będzie od 30 do 33 st. C, a w nocy minimalna temperatura wyniesie od 18 do 20 st. C. Alerty pozostaną w mocy również do godz. 20 w środę.
Ze względu na warunki pogodowe Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek alert, który obowiązuje również we wtorek. Ostrzeżenie otrzymały osoby przebywające na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, a także niektórych powiatów w woj. mazowieckim. RCB zaleca, aby unikać otwartych przestrzeni i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
Do południa we wtorek na zlewni Brynica w województwie śląskim aktywny pozostaje alert hydrologiczny II stopnia. "W związku ze spływem wód opadowych, na stacji hydrologicznej Brynica na rzece Brynicy prognozuje się dalszy wzrost stanu wody, powyżej stanu ostrzegawczego" - poinformował Instytut.
Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.
Wczoraj gwałtowne burze pojawiły się w dużej części kraju. Niebezpiecznie było w Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku i Zagłębiu. W Rybniku i powiecie rybnickim (woj. śląskie) straż pożarna odnotowała ponad 350 interwencji. W Wodzisławiu Śląskim do szpitala trafiło dziecko, ranne w wyniku upadku konaru drzewa. W Gryfinie (woj. zachodniopomorskie) ulice zamieniły się w rwące potoki, a woda wdarła się do piwnic powodując podtopienia. W Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) padał grad o średnicy dochodzącej do 3 cm.
Jeszcze jeden film z #gradobicie że Skarżyska - Kamiennej.— Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info (@SOB_pl) 29 czerwca 2026
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Źródło: PAP/Polskie Radio/Interia.pl/AH
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