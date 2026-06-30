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Rodzice w USA przeciw nieinformowaniu o zmianie płci dzieci

Rodzice w USA przeciw nieinformowaniu o zmianie płci dzieci  
fot. Vatican Media

Grupa rodziców ze stanu Waszyngton zaskarżyła do Sądu Najwyższego USA ustawę uniemożliwiającym schroniskom dla młodzieży natychmiastowe powiadamianie rodziców o planach zmiany płci przez ich dzieci, które uciekły z domu. Przeciw ustawie jest także Kościół.

Nieinformowanie rodziców o zamiarze zmiany płci dziecka

O sprawie pisze katolicki portal EWTN News. Zgodnie z ustawą z 2023 r. schroniska i domy opiekuńcze zapewniające schronienie młodzieży, która ucieka z domów nie mogą niezwłocznie informować rodziców, jeśli dziecko „poszukuje lub otrzymuje” świadczenia medyczne związane z tranzycją płci.

Jak informuje EWTN, przepisy zobowiązują schroniska do powiadomienia Departamentu ds. Dzieci, Młodzieży i Rodzin stanu Waszyngton (Washington Department of Children, Youth, and Families), gdy przyjmują pod opiekę nieletniego uciekiniera poszukującego świadczeń związanych z tranzycją płci. Następnie mają one „zaoferować usługi mające na celu rozwiązanie konfliktu” między dzieckiem a rodzicami, zanim rodzice zostaną poinformowani i zanim departament podejmie działania na rzecz ponownego połączenia dziecka z rodziną.

Ograniczenie praw rodziców

„Ten przepis pozwala schroniskom i placówkom opiekuńczym zatrzymywać dzieci w miejscach nieznanych ich rodzicom oraz kierować je na interwencje medyczne bez wiedzy i zgody rodziców” – skarżą się w pozwie rodzice. Dodają, że ustawa nie nakłada obowiązku zwrócenia dzieci rodzicom w określonym terminie ani pod jakimikolwiek konkretnymi warunkami.

Argumentują, że ogranicza to niektóre prawa rodziców wynikające z Pierwszej Poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, w szczególności prawo do swobodnego wykonywania praktyk religijnych.

Rodzice nie chcą jednak, żeby sprawa była sprowadzona wyłącznie do kwestii wolności religijnej, ale chodzi o ochronę dzieci i zapewnienie, że państwo nie odbierze im dzieci, tylko dlatego, że „nie zgadzają się z wprowadzającą w błąd ideologią i niebezpiecznymi metodami leczenia” – informuje EWTN.

Kościół: To osłabienie rodziny

Prokuratura zamierza bronić w Sądzie Najwyższym tych przepisów, argumentując, że ustawa ma pomóc podejmować działania na rzecz ponownego zjednoczenia dzieci z ich rodzinami.

Przeciw ustawie występowali także biskupi z trzech diecezji stanu Waszyngton, którzy stwierdzili, że „rodzina jest najbardziej podstawową instytucją społeczną i powinna być wspierana oraz umacniana”, a ta ustawa osłabia rodzinę – dodaje EWTN.

Wojciech Rogacin – Vatican News

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dodane 30.06.2026 08:22

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