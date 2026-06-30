Inaugurując tę mozaikę wierzymy, że przyczyni się ona do jeszcze większego pogłębienia relacji pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC podczas inauguracji mozaiki Matki Bożej Gietrzwałdzkiej w Ogrodach Watykańskich. Przy tej okazji zaznaczył, że „Polska i Kościół w Polsce czekają na przyjazd Papieża”.

„W tym oto miejscu będzie gościć na stałe Ta, która przed 150 laty przyszła do prostych ludzi na warmińskiej ziemi, aby przypomnieć światu o tym, co najważniejsze: o modlitwie, nawróceniu i ufności pokładanej w Bogu” – zaznaczył abp Wojda.

Hierarcha przyznał, że objawienia gietrzwałdzkie pozostają szczególnym darem dla naszego Narodu. Przypomniał, że Maryja przemówiła w Gietrzwałdzie do dwóch dziewczynek po polsku w czasie gdy język, kultura i tożsamość naszego Narodu doświadczały bolesnych prób. „To był znak, że Bóg nie zapomina o swoich dzieciach, że Maryja jest blisko swoich synów i córek także wtedy, gdy historia stawia przed nimi ciężkie doświadczenia” – ocenił.

Dodał, że ta mozaika jest czymś więcej niż dziełem sztuki. „Jest znakiem obecności. Jest świadectwem wiary Narodu, który od pokoleń powtarza: +Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam+. Jest także przypomnieniem, że Kościół oddycha bogactwem narodów, języków i tradycji, które tworzą jedną rodzinę dzieci Bożych” – podkreślił.

W Ogrodach Watykańskich odsłonięto i pobłogosławiono mozaikę Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. pic.twitter.com/w1CmB4edXX — Vatican News PL (@VaticanNewsPL) 30 czerwca 2026

Przewodniczący KEP przyznał, że to wielki zaszczyt, iż obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, tak mocno wpisany w duchowe dzieje naszego Narodu, znajduje swoje miejsce przy Stolicy Piotrowej. „Można powiedzieć, że dziś Gietrzwałd przychodzi do Watykanu, a Polska przynosi do serca Kościoła cząstkę swojej historii, swojej wiary i swojej duchowości” – wskazał.

„Inaugurując tę mozaikę wierzymy, że przyczyni się ona do jeszcze większego pogłębienia relacji pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską. Niech będzie ona także serdecznym i gorącym zaproszeniem skierowanym do Ojca Świętego Leona, aby w niedalekiej przyszłości zechciał nawiedzić naszą ziemię i spotkać się z Narodem, który od wieków żywi szczególną miłość do Następcy św. Piotra” – mówił. „Polska i Kościół w Polsce czekają na przyjazd Papieża” – podkreślił.

„Niech Matka Boża Gietrzwałdzka otacza swoją opieką cały Kościół, Ojca Świętego, Polskę oraz wszystkich pielgrzymów przybywających do tego świętego miejsca” – mówił abp Wojda.

Na koniec Przewodniczący Episkopatu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej mozaiki i do zorganizowania dzisiejszej uroczystości.