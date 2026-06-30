Leon XIV aktualizuje konstytucję Wikariatu Rzymu  

Zmiany dotyczą przede wszystkim zarządzania wikariatem: potwierdzona zostaje rola kardynała wikariusza, natomiast koordynację urzędów i struktury administracyjnej powierza się moderatorowi kurii - informuje Vatican News.

Trzy lata po reformie Wikariatu Rzymu, przeprowadzonej z inicjatywy papieża Franciszka, Leon XIV wydaje motu proprio Confirma Fratres Tuos, którym aktualizuje Konstytucję Apostolską In Ecclesiarum Communione, regulującą działalność tegoż wikariatu.

Niezmienna intencja

W dokumencie Papież nawiązuje do misji powierzonej przez Chrystusa Piotrowi: „Utwierdzaj twoich braci” (Łk 22,32), przypominając szczególną rolę diecezji rzymskiej, powołanej do ukazywania komunii kościelnej, wypływającej z posługi Piotrowej. W tej perspektywie, podkreśla Ojciec Święty, również struktury kościelne powinny być nieustannie ukierunkowane na misję i służbę Ludowi Bożemu.

Zmiany wynikają właśnie z tej potrzeby. Po wejściu w życie Konstytucji Apostolskiej In Ecclesiarum Communione w styczniu 2023 roku, praktyki duszpasterskie i administracyjne Wikariatu wskazały na potrzebę ponownego przemyślenia pewnych kwestii. Dlatego 25 lutego bieżącego roku Ojciec Święty polecił powołanie specjalnej grupy roboczej, której zadaniem było przeanalizowanie obowiązujących przepisów i przedstawienie ewentualnych propozycji ich aktualizacji.

Nie zmieniają się podstawowe zasady, które przyświecały odnowie wikariatu, zapoczątkowanej przez papieża Franciszka, począwszy od misyjnego i synodalnego wymiaru Kościoła Rzymu. Do najważniejszych nowości należy bardziej jednoznaczne sformułowanie zasady współodpowiedzialności wiernych, którzy są powołani do uczestniczenia – zgodnie ze swoim powołaniem i otrzymanymi charyzmatami – w życiu i misji wspólnoty kościelnej.

Zmiany w zarządzaniu

Najistotniejsze zmiany dotyczą sposobu zarządzania wikariatem. Nowa konstytucja upraszcza i porządkuje podział kompetencji pomiędzy poszczególne organy. Potwierdzona zostaje rola kardynała wikariusza jako zwierzchnika wikariatu i sędziego zwyczajnego diecezji, natomiast koordynację urzędów oraz struktury administracyjnej powierza się moderatorowi kurii (moderator curiae), mianowanemu przez Ojca Świętego na pięcioletnią kadencję. Doprecyzowano także niektóre przepisy dotyczące wicegerensa i biskupów pomocniczych oraz procedury mianowania proboszczów i wikariuszy parafialnych.

Kolejny rozdział poświęcony jest organom uczestnictwa i konsultacji. Rada Biskupia zostaje określona jako stały organ doradczy, którego zadaniem jest wspieranie kardynała wikariusza w najważniejszych kwestiach duszpasterskich i administracyjnych. Uproszczono również przepisy regulujące funkcjonowanie pozostałych organów diecezjalnych.

Utrzymano natomiast dotychczasową strukturę urzędów i służb, wprowadzoną w 2023 roku. To samo dotyczy trybunałów wikariatu, których funkcjonowanie się nie zmienia. Nowe regulacje obowiązują natomiast Niezależną Komisję Nadzoru: konstytucja potwierdza jej rolę jako organu kontroli wewnętrznej, pozostawiając jednak szczegółowe określenie jej kompetencji i sposobu działania odrębnemu regulaminowi.

Cel pozostaje niezmienny i jest taki sam jak w reformie z 2023 roku: uczynić wikariat narzędziem coraz skuteczniej wspierającym misję ewangelizacyjną, umacniającym komunię kościelną oraz towarzyszącym życiu duszpasterskiemu diecezji rzymskiej.