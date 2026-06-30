IMGW ostrzega przed burzami i upałami. Alert RCB  

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami we wtorek dla 11 województw oraz ostrzeżenia I, II i III stopnia przed upałami w środę. RCB również wydało alert w związku z intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami.

Alertami II stopnia przed burzami objęte są województwa: lubuskie, dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i opolskie oraz część woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu do 45 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, a lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy jest także grad.

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godz. 14 we wtorek i utrzymają się do godzin porannych w środę.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami obejmą obszar części województwa śląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Alerty potrwają do środy do godz. 11.

Ponadto w województwie lubelskim i podkarpackim do godz. 20 w środę obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem. Tam temperatura maksymalna wyniesie od 33 C do 37 st. C, a minimalna w nocy od 18 st. C do 21 st. C.

Z kolei II stopień ostrzeżeń przed upałem obowiązuje w województwach: małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim i opolskim oraz częściowo w mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, a także podlaskim. Tam na termometrach maksymalnie będzie od 30 do 33 st. C, a w nocy minimalna temperatura wyniesie od 18 do 20 st. C. Alerty pozostaną w mocy do godz. 20 w środę.

Ostrzeżenia I stopnia przed upałami wystąpią na obszarze części woj. mazowieckiego i podlaskiego. Alerty obowiązywać będą w środę od godz. 11 do godz. 20. W dzień prognozowana jest temperatura od 29 st. C do 32 st. C.

Ponadto dla części województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego wydane zostały ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami, które obowiązywać będą od godz. 19 we wtorek do godz. 10 w środę. Wysokość opadu miejscami osiągnie od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą także burze z porywami wiatru do 80 km/h.

Ze względu na warunki pogodowe Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek alert, który obowiązuje również we wtorek. Ostrzeżenie otrzymały osoby przebywające na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego, a także niektórych powiatów w woj. mazowieckim. RCB zaleca, aby unikać otwartych przestrzeni i ostrzega przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.

Z kolei do środy będzie obowiązywał wydany we wtorek alert RCB dla odbiorców w województwach: opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz w części województwa dolnośląskiego i łódzkiego w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami.

Do południa we wtorek na zlewni Brynicy w województwie śląskim aktywny pozostaje alert hydrologiczny II stopnia. "W związku ze spływem wód opadowych, na stacji hydrologicznej Brynica na rzece Brynicy prognozuje się dalszy wzrost stanu wody, powyżej stanu ostrzegawczego" - poinformował Instytut.

Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową stanu wody i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.