info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Nie można być katolikiem i masonem
rss newsletter facebook twitter

Nie można być katolikiem i masonem

Nie można być katolikiem i masonem  
Vatican Media Episkopat Krajów Nordyckich przy grobie św. Piotra

Nordyccy biskupi wystosowali list, w którym przypominają, że wiary katolickiej nie da się pogodzić z filozoficznymi i teologicznymi zasadami masonerii. Dlatego żaden katolik nie może być masonem. Masoni, którzy proszą o chrzest lub należą do innych wyznań chrześcijańskich, a chcą przyjąć wiarę katolicką, muszą porzucić masonerię. „Głoszenie prawdy w miłości jest najwyższą formą miłosierdzia” – podkreśla bp Erik Varden, przewodniczący Episkopatu.

List w sprawie masonerii nordyccy biskupi wystosowali w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Podkreślają, że ich obowiązkiem jest przedstawianie i wyjaśnianie wiernym prawd wiary, które należy wyznawać i według których należy żyć.

Nie ma wyjątku dla krajów nordyckich

Ich list jest reakcją na utrwalającą się opinię, że loże masońskie w krajach nordyckich tak bardzo różnią się od innych nurtów masonerii, że katolicy mogli do nich przynależeć. Po uprzednich konsultacjach z Dykasterią Nauki Wiary biskupi potwierdzają, że nie istnieje żaden wyjątek dla masonerii w krajach nordyckich, a przepisy Kościoła powszechnego mają do nich pełne zastosowanie.

Zakaz członkostwa i współpracy

Dlatego katolika, który jest masonem należy zachęcać do zrzeczenia się członkostwa w masonerii. Dopóki tego nie uczyni, nie może przystępować do Komunii i innych sakramentów. Z przynależności do masonerii musi zrezygnować również ten, kto chce zostać członkiem Kościoła katolickiego. Ponadto żadna parafia ani żadna wspólnota, organizacja czy instytucja katolicka nie może zawierać umów o współpracy z masonami ani korzystać z nieruchomości należących do lóż masońskich.

Zasady masonerii niezgodne z naszą wiarą

„Pragniemy podkreślić – napisali biskupi – że stanowcze stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii przynależności do masonerii nie stanowi negatywnej oceny dobrej woli ani dobrych uczynków poszczególnych osób. Stanowisko Kościoła wynika ze świadomości, że teologiczne i filozoficzne zasady masonerii są niezgodne z wyznaniem wiary katolickiej”.

To warunek naśladowania Chrystusa

Biskupi przypominają, że naśladowanie Chrystusa zakłada gotowość porzucenia innych przywiązań, które stanowią przeszkodę w pełnym oddaniu się Panu, by być Jego uczniem. Jest to kryterium chrześcijańskiego autentyzmu.

Sobór nie zastąpił prawdy obiektywnej oceną subiektywną

Do listu na temat masonerii bp Eirk Varden OCSO dołącza dokument Episkopatu Niemiec z 1980 r., w którym szczegółowo wyjaśniono, dlaczego przynależności do masonerii nie da się pogodzić z wiarą katolicką. „Możemy być wdzięczni biskupom niemieckim za to, że 46 lat temu tak jasno wypowiedzieli się na temat prawdy obiektywnej nauczania katolickiego oraz za to, że potępili jako fałsz pogląd, jakoby rzekoma ‘rewolucja kopernikańska’ Soboru Watykańskiego II zastąpiła pojęcie prawdy obiektywnej pojęciem godności człowieka, zgodnie z którym każda jednostka miałaby prawo do subiektywnej oceny tego, co jest prawdą, a co nią nie jest. Prawda, która wyzwala i zbawia, to prawda objawiona przez Boga w Chrystusie, i żadna inna” – dodaje przewodniczący Episkopatu Krajów Nordyckich. 

Krzysztof Bronk

"Masoneria korumpuje Afrykę, bez niej nie zrobisz kariery"

RADIO WATYKAŃSKIE DODANE 20.11.2023

"Masoneria korumpuje Afrykę, bez niej nie zrobisz kariery"

Społeczeństwo krajów Afryki centralnej jest skorumpowane przez masonerię. Trzeba do niej należeć, aby zrobić karierę czy uzyskać stanowisko publiczne. Wskazuje na to przewodniczący episkopatu Republiki Konga, odnosząc się do najnowszego dokumentu Dykasterii Nauki Wiary, w którym potwierdzono zakaz wstępowania do masonerii. Przypominamy o tym naszym wiernym, ale presja masonów jest bardzo silna – dodaje abp Bienvenu Manamika Bafouakouahou. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

VATICANNEWS.VA |

dodane 30.06.2026 17:45

TAGI| MASONERIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
"Masoneria korumpuje Afrykę, bez niej nie zrobisz kariery" | Watykan: Katolikom nie wolno należeć do masonerii | Papież: Turyn był centrum masonerii, a wydał tylu świętych | Masoneria w sposób nieunikniony prowadzi do apostazji | Jego gorliwa praca apostolska przeszkadzała miejscowej masonerii | Dziennikarz związany z ruchem gejowskim i masonerią zatrudniony przez diecezję Oslo | Fartuszki, kielnie i masońska inicjacja | Portugalia: masoneria i polityka | Masoni, ujawnijcie się! | Unia ich "obraża"
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Thaïs

Piotr Drzyzga

Thaïs

Nietypowych wędrówek po Ziemi Świętej i okolicach ciąg dalszy.

Smak cudzych porażek

ks. Leszek Smoliński

Smak cudzych porażek

Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, a przynajmniej nie od razu.

Z praktycznej strony

Maria Sołowiej

Z praktycznej strony

To, co dla innych było procesją, mnie kojarzyło się z siermiężną kolejką z czasów PRL- u.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Szef MON: łączny koszt donacji dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł

Szef MON: łączny koszt donacji dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł

Łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość wyniosła ok. 10 proc. wszystkich donacji - przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rozbrojenie polskiego nieba? PiS żąda prawdy o Patriotach dla Ukrainy

Rozbrojenie polskiego nieba? PiS żąda prawdy o Patriotach dla Ukrainy

Klub PiS złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, aby wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informacje dotyczące doniesień o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot - zapowiedział w poniedziałek szef klubu, były szef MON Mariusz Błaszczak.

Nikaragua: 80-letni biskup w areszcie domowym

Nikaragua: 80-letni biskup w areszcie domowym

Po dwóch zatrzymaniach w ciągu dwóch dni, nikaraguański biskup Abelardo Mata, 80-letni emerytowany ordynariusz diecezji Estelí, został osadzony przez władze w areszcie domowym.

Festiwal Życia. "To wydarzenie łamie wszelkie schematy katolickich wydarzeń dla młodzieży"

Festiwal Życia. "To wydarzenie łamie wszelkie schematy katolickich wydarzeń dla młodzieży"

Od samego rana na co dzień cichy i spokojny Kokotek zapełnia się tłumami młodych ludzi z różnych części Polski i świata, którzy nie chcą się wstydzić swojej wiary. Co będzie się działo na Festiwalu Życia?

Chińska flaga

Ekspansja chińskich firm dławi gospodarkę UE

Polska straciła w 2025 r. 11,4 mld euro.

MON: Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce

MON: Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce

Do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich; będzie kontynuowana i ten proces wypełni się w ciągu najbliższych tygodni - poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dot. produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.

Dokument przed kościelnym szczytem o rodzinie i Amoris laetitia

Dokument przed kościelnym szczytem o rodzinie i Amoris laetitia

Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie.

Ks. prof. Dohnalik o propozycji nowej organizacji sądownictwa kościelnego w sprawach karnych

Ks. prof. Dohnalik o propozycji nowej organizacji sądownictwa kościelnego w sprawach karnych

Nie chodzi o zmianę istoty wymiaru sprawiedliwości w Kościele, lecz o to, aby sprawy karne, które już dziś są rozpatrywane, były prowadzone bardziej profesjonalnie.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone kończy 80 lat

Prawdziwe zwycięstwo polega na tym, aby nigdy się nie poddawać - podkreśla w wywiadach.

Papież: Tylko Boża litość może sprawić, by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę

Papież: Tylko Boża litość może sprawić, by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę

Wobec wojny, która niesie śmierć i zniszczenie, odpowiedzią nie mogą być wzajemne oskarżenia, ale pokorna prośba o Bożą litość i serce zdolne do pojednania – podkreśla Leon XIV w przesłaniu na 27. Columbanus Day we włoskim Lodi. Papież przypomina, że tylko Boża litość może sprawić, „by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę” – informuje Vatican News.

Tyle? To drobne

Spółka neurochirurgów zarabiała nawet 26 tys. zł na godzinę

Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ sprawozdawali droższe procedury.

Uwolniono trzech porwanych franciszkanów

Uwolniono trzech porwanych franciszkanów

Zakonnicy zostali uprowadzeni pod koniec czerwca w Kamerunie.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Wtorek
noc
18°C Wtorek
rano
23°C Wtorek
dzień
23°C Wtorek
wieczór
wiecej »
 