Nie można być katolikiem i masonem  

Nordyccy biskupi wystosowali list, w którym przypominają, że wiary katolickiej nie da się pogodzić z filozoficznymi i teologicznymi zasadami masonerii. Dlatego żaden katolik nie może być masonem. Masoni, którzy proszą o chrzest lub należą do innych wyznań chrześcijańskich, a chcą przyjąć wiarę katolicką, muszą porzucić masonerię. „Głoszenie prawdy w miłości jest najwyższą formą miłosierdzia” – podkreśla bp Erik Varden, przewodniczący Episkopatu.
List w sprawie masonerii nordyccy biskupi wystosowali w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Podkreślają, że ich obowiązkiem jest przedstawianie i wyjaśnianie wiernym prawd wiary, które należy wyznawać i według których należy żyć.
Nie ma wyjątku dla krajów nordyckich
Ich list jest reakcją na utrwalającą się opinię, że loże masońskie w krajach nordyckich tak bardzo różnią się od innych nurtów masonerii, że katolicy mogli do nich przynależeć. Po uprzednich konsultacjach z Dykasterią Nauki Wiary biskupi potwierdzają, że nie istnieje żaden wyjątek dla masonerii w krajach nordyckich, a przepisy Kościoła powszechnego mają do nich pełne zastosowanie.
Zakaz członkostwa i współpracy
Dlatego katolika, który jest masonem należy zachęcać do zrzeczenia się członkostwa w masonerii. Dopóki tego nie uczyni, nie może przystępować do Komunii i innych sakramentów. Z przynależności do masonerii musi zrezygnować również ten, kto chce zostać członkiem Kościoła katolickiego. Ponadto żadna parafia ani żadna wspólnota, organizacja czy instytucja katolicka nie może zawierać umów o współpracy z masonami ani korzystać z nieruchomości należących do lóż masońskich.
Zasady masonerii niezgodne z naszą wiarą
„Pragniemy podkreślić – napisali biskupi – że stanowcze stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii przynależności do masonerii nie stanowi negatywnej oceny dobrej woli ani dobrych uczynków poszczególnych osób. Stanowisko Kościoła wynika ze świadomości, że teologiczne i filozoficzne zasady masonerii są niezgodne z wyznaniem wiary katolickiej”.
To warunek naśladowania Chrystusa
Biskupi przypominają, że naśladowanie Chrystusa zakłada gotowość porzucenia innych przywiązań, które stanowią przeszkodę w pełnym oddaniu się Panu, by być Jego uczniem. Jest to kryterium chrześcijańskiego autentyzmu.
Sobór nie zastąpił prawdy obiektywnej oceną subiektywną
Do listu na temat masonerii bp Eirk Varden OCSO dołącza dokument Episkopatu Niemiec z 1980 r., w którym szczegółowo wyjaśniono, dlaczego przynależności do masonerii nie da się pogodzić z wiarą katolicką. „Możemy być wdzięczni biskupom niemieckim za to, że 46 lat temu tak jasno wypowiedzieli się na temat prawdy obiektywnej nauczania katolickiego oraz za to, że potępili jako fałsz pogląd, jakoby rzekoma ‘rewolucja kopernikańska’ Soboru Watykańskiego II zastąpiła pojęcie prawdy obiektywnej pojęciem godności człowieka, zgodnie z którym każda jednostka miałaby prawo do subiektywnej oceny tego, co jest prawdą, a co nią nie jest. Prawda, która wyzwala i zbawia, to prawda objawiona przez Boga w Chrystusie, i żadna inna” – dodaje przewodniczący Episkopatu Krajów Nordyckich.
Krzysztof Bronk
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