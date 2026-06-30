info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Przełożony lefebrystów prosi papieża
rss newsletter facebook twitter

Przełożony lefebrystów prosi papieża

Przełożony lefebrystów prosi papieża  
Gaia Octavia Agrippa / CC-A 4.0 Ks. Davide Pagliarani i inni członkowie Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w bazylice św. Piotra (2025 r.)

Przełożony Generalny Bractwa św. Piusa X, ks. Davide Pagliarani, skierował 30 czerwca list do Ojca Świętego z podziękowaniem za otrzymaną korespondencję oraz z apelem o wstrzymanie decyzji dotyczących Bractwa do czasu pogłębionego rozeznania. Nie wspomina o wstrzymaniu zaplanowanych na jutro bez zgody papieża święceń biskupich, za co prawo kanoniczne przewiduje wobec święcących i przyjmujących święcenia karę ekskomuniki mocą samego faktu.

Autor podkreśla, że intencją Bractwa pozostaje służba Kościołowi katolickiemu i troska o jego jedność, a nie dążenie do rozłamu. Wskazuje, że członkowie Bractwa postrzegają swoją działalność jako próbę „naprawienia tkanej bez szwów Tuniki Chrystusa”, rozdartej – jak ocenia – przez wpływy sprzeczne z autentycznym duchem katolickim.

W liście przypomniano wydarzenia z 1988 roku, zaznaczając, że mimo wcześniejszych oskarżeń o schizmę Stolica Apostolska przez kolejne lata prowadziła z Bractwem dialog. Zdaniem autora świadczy to o tym, że Bractwo nie jest postrzegane jako wspólnota wroga Kościołowi.

Ks. Pagliarani przywołuje również świadectwa dwóch biskupów zaangażowanych przez Stolicę Apostolską w kontakty z Bractwem – bp. Vitusa Huondera oraz bp. Athanasiusa Schneidera – którzy po zapoznaniu się z działalnością Bractwa publicznie podkreślali jego katolicki charakter.

Przełożony Generalny odwołuje się także do dobra wiernych związanych z Bractwem, wskazując, że dzięki jego apostolatowi tysiące osób powróciły do praktyk religijnych i życia w wierze. Wyraża przekonanie, że ewentualny gest zrozumienia ze strony papieża umocniłby jedność Kościoła i byłby świadectwem ojcowskiej troski o wszystkich wiernych.

Na zakończenie zapewnia o modlitwie za papieża, wspomina swoje nabożeństwo do św. Rity oraz prosi o papieskie błogosławieństwo dla Bractwa i jego wiernych.

Przejmujący apel Papieża do lefebrystów: nie rozdzierajcie tuniki Chrystusa

VATICANNEWS.VA DODANE 30.06.2026

Przejmujący apel Papieża do lefebrystów: nie rozdzierajcie tuniki Chrystusa

List, wysłany przez Leona XIV do przełożonego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, nosi datę 29 czerwca, uroczystości świętych Piotra i Pawła, dwa dni przed zapowiadanymi święceniami biskupimi bez mandatu papieskiego, które stanowiłyby nowy akt schizmy.  »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 30.06.2026 18:45

TAGI| BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚW. PIUSA X, BRACTWO KAPŁAŃSKIE ŚWIĘTEGO PIUSA X, BRACTWO PIUSA X, BRACTWO ŚW. PIUSA X, LEFEBRYŚCI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Przejmujący apel Papieża do lefebrystów: nie rozdzierajcie tuniki Chrystusa | Kard. Koch przekonany o możliwości dialogu z Bractwem św. Piusa X | Abp Gänswein: Benedykt XVI chciał pokoju. Bractwo go odrzuciło | Co z karami dla świeckich? Ks. prof. Piotr Majer o ekskomunikach i schizmie Bractwa Piusa X | Ogłoszono ekskomunikę po konsekracjach biskupich lefebrystów
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Thaïs

Piotr Drzyzga

Thaïs

Nietypowych wędrówek po Ziemi Świętej i okolicach ciąg dalszy.

Smak cudzych porażek

ks. Leszek Smoliński

Smak cudzych porażek

Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, a przynajmniej nie od razu.

Z praktycznej strony

Maria Sołowiej

Z praktycznej strony

To, co dla innych było procesją, mnie kojarzyło się z siermiężną kolejką z czasów PRL- u.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Szef MON: łączny koszt donacji dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł

Szef MON: łączny koszt donacji dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł

Łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość wyniosła ok. 10 proc. wszystkich donacji - przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rozbrojenie polskiego nieba? PiS żąda prawdy o Patriotach dla Ukrainy

Rozbrojenie polskiego nieba? PiS żąda prawdy o Patriotach dla Ukrainy

Klub PiS złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, aby wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informacje dotyczące doniesień o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot - zapowiedział w poniedziałek szef klubu, były szef MON Mariusz Błaszczak.

Nikaragua: 80-letni biskup w areszcie domowym

Nikaragua: 80-letni biskup w areszcie domowym

Po dwóch zatrzymaniach w ciągu dwóch dni, nikaraguański biskup Abelardo Mata, 80-letni emerytowany ordynariusz diecezji Estelí, został osadzony przez władze w areszcie domowym.

Festiwal Życia. "To wydarzenie łamie wszelkie schematy katolickich wydarzeń dla młodzieży"

Festiwal Życia. "To wydarzenie łamie wszelkie schematy katolickich wydarzeń dla młodzieży"

Od samego rana na co dzień cichy i spokojny Kokotek zapełnia się tłumami młodych ludzi z różnych części Polski i świata, którzy nie chcą się wstydzić swojej wiary. Co będzie się działo na Festiwalu Życia?

Chińska flaga

Ekspansja chińskich firm dławi gospodarkę UE

Polska straciła w 2025 r. 11,4 mld euro.

MON: Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce

MON: Wraca rotacja wojsk amerykańskich w Polsce

Do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich; będzie kontynuowana i ten proces wypełni się w ciągu najbliższych tygodni - poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dot. produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.

Dokument przed kościelnym szczytem o rodzinie i Amoris laetitia

Dokument przed kościelnym szczytem o rodzinie i Amoris laetitia

Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie.

Ks. prof. Dohnalik o propozycji nowej organizacji sądownictwa kościelnego w sprawach karnych

Ks. prof. Dohnalik o propozycji nowej organizacji sądownictwa kościelnego w sprawach karnych

Nie chodzi o zmianę istoty wymiaru sprawiedliwości w Kościele, lecz o to, aby sprawy karne, które już dziś są rozpatrywane, były prowadzone bardziej profesjonalnie.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone kończy 80 lat

Prawdziwe zwycięstwo polega na tym, aby nigdy się nie poddawać - podkreśla w wywiadach.

Papież: Tylko Boża litość może sprawić, by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę

Papież: Tylko Boża litość może sprawić, by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę

Wobec wojny, która niesie śmierć i zniszczenie, odpowiedzią nie mogą być wzajemne oskarżenia, ale pokorna prośba o Bożą litość i serce zdolne do pojednania – podkreśla Leon XIV w przesłaniu na 27. Columbanus Day we włoskim Lodi. Papież przypomina, że tylko Boża litość może sprawić, „by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę” – informuje Vatican News.

Tyle? To drobne

Spółka neurochirurgów zarabiała nawet 26 tys. zł na godzinę

Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ sprawozdawali droższe procedury.

Uwolniono trzech porwanych franciszkanów

Uwolniono trzech porwanych franciszkanów

Zakonnicy zostali uprowadzeni pod koniec czerwca w Kamerunie.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Wtorek
noc
18°C Wtorek
rano
23°C Wtorek
dzień
23°C Wtorek
wieczór
wiecej »
 