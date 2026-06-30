Przełożony lefebrystów prosi papieża  

Przełożony Generalny Bractwa św. Piusa X, ks. Davide Pagliarani, skierował 30 czerwca list do Ojca Świętego z podziękowaniem za otrzymaną korespondencję oraz z apelem o wstrzymanie decyzji dotyczących Bractwa do czasu pogłębionego rozeznania. Nie wspomina o wstrzymaniu zaplanowanych na jutro bez zgody papieża święceń biskupich, za co prawo kanoniczne przewiduje wobec święcących i przyjmujących święcenia karę ekskomuniki mocą samego faktu.

Autor podkreśla, że intencją Bractwa pozostaje służba Kościołowi katolickiemu i troska o jego jedność, a nie dążenie do rozłamu. Wskazuje, że członkowie Bractwa postrzegają swoją działalność jako próbę „naprawienia tkanej bez szwów Tuniki Chrystusa”, rozdartej – jak ocenia – przez wpływy sprzeczne z autentycznym duchem katolickim.

W liście przypomniano wydarzenia z 1988 roku, zaznaczając, że mimo wcześniejszych oskarżeń o schizmę Stolica Apostolska przez kolejne lata prowadziła z Bractwem dialog. Zdaniem autora świadczy to o tym, że Bractwo nie jest postrzegane jako wspólnota wroga Kościołowi.

Ks. Pagliarani przywołuje również świadectwa dwóch biskupów zaangażowanych przez Stolicę Apostolską w kontakty z Bractwem – bp. Vitusa Huondera oraz bp. Athanasiusa Schneidera – którzy po zapoznaniu się z działalnością Bractwa publicznie podkreślali jego katolicki charakter.

Przełożony Generalny odwołuje się także do dobra wiernych związanych z Bractwem, wskazując, że dzięki jego apostolatowi tysiące osób powróciły do praktyk religijnych i życia w wierze. Wyraża przekonanie, że ewentualny gest zrozumienia ze strony papieża umocniłby jedność Kościoła i byłby świadectwem ojcowskiej troski o wszystkich wiernych.

Na zakończenie zapewnia o modlitwie za papieża, wspomina swoje nabożeństwo do św. Rity oraz prosi o papieskie błogosławieństwo dla Bractwa i jego wiernych.