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Rusza program dzielenia recept. Co to w praktyce oznacza dla pacjentów?

Rusza program dzielenia recept. Co to w praktyce oznacza dla pacjentów?  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość

Od 1 lipca pacjenci nie muszą w jednej aptece zrealizować całej recepty. Centrum e-zdrowia uruchomiło możliwość dzielenia e-recept, przystąpienie do programu jest dla aptek dobrowolne.

Zmiany oznaczają, że "otwarcie" recepty w danej aptece nie wiąże się z koniecznością powrotu do tej samej placówki, by do końca ją zrealizować. Pacjent będzie mógł wykupować leki sukcesywnie, co jest szczególnie istotne w przypadku preparatów trudnodostępnych, lub drogich.

Przystąpienie do programu jest dla aptek dobrowolne. Deklaracje od tych placówek przyjmuje centrum e-zdrowia. Z ostatnich informacji przekazanych PAP przez centrum e-zdrowia wynika, że wzrost liczby zgłoszeń był widoczny z dnia na dzień. Do 18 czerwca zgłosiło się 4206 aptek, co stanowiło około 30 proc. Kolejnego dnia było to już ponad 5 tys. aptek, czyli ok. 40 procent tych placówek. 30 czerwca centrum e-zdrowia poinformowało PAP, że możliwość dzielenia recept będzie dostępna w prawie 6500 aptek. To oznacza, że w co drugiej aptece (53 proc.) będzie można z niej skorzystać.

Pierwotnie termin wdrożenia nowej funkcjonalności był ustalony na 18 czerwca, ale przesunięto go po konsultacjach ze środowiskiem aptecznym.

Centrum e-zdrowia poinformowało PAP, że w lipcu na stronie pacjent.gov.pl zostanie opublikowana mapa aptek, które uruchomiły nową usługę.

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PAP |

dodane 01.07.2026 07:30
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TAGI| CYFRYZACJA, MZ, NFZ, PAP, ZDROWIE

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