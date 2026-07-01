Abp Przybylski: Paliusz uświadomił mi, że idę z Piotrem  

Jak wyglądały pierwsze miesiące posługi nowego metropolity katowickiego? W rozmowie z Vatican News abp Andrzej Przybylski opowiada o poznawaniu Kościoła na Górnym Śląsku, pielgrzymce do Piekar Śląskich i duchowym doświadczeniu przyjęcia paliusza z rąk papieża Leona XIV, które – jak przyznaje – umocniło jego poczucie jedności z Następcą św. Piotra.

To, co robię w Katowicach i na Górnym Śląsku, jest w jedności z Piotrem – mówi metropolita katowicki abp Andrzej Przybylski, który podczas uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła otrzymał z rąk Leona XIV paliusz. Arcybiskup opowiada o pierwszych miesiącach posługi w archidiecezji katowickiej, wyzwaniach stojących przed Kościołem na Górnym Śląsku oraz o duchowym znaczeniu przyjęcia paliusza.

Od pielgrzymki do nowej misji

W rozmowie z Vatican News abp Andrzej Przybylski wraca do chwili, gdy dowiedział się o nominacji na metropolitę katowickiego. Był to sierpień – czas pielgrzymek na Jasną Górę. Wcześniej wrócił z Jubileuszu Młodych w Rzymie, gdzie uczestniczył wraz z młodzieżą w spotkaniu z Papieżem. To właśnie wtedy został zaproszony przez nuncjusza apostolskiego i usłyszał propozycję objęcia archidiecezji katowickiej. – Po ludzku zawsze pojawia się niepokój i lęk, ale większe od nich jest przekonanie, że jeśli Pan Bóg powołuje, to daje również potrzebną łaskę – mówi metropolita katowicki.

Choć Katowice nie były dla niego miejscem całkowicie obcym, objęcie archidiecezji oznaczało wejście w nową rzeczywistość. – Co innego wiedzieć coś o Kościele lokalnym, a co innego wejść do niego jako biskup i poznawać blisko tysiąc kapłanów, ponad trzysta parafii oraz półtora miliona wiernych – zauważa.

Pierwsze miesiące swojej posługi poświęcił przede wszystkim spotkaniom z kapłanami wszystkich dekanatów archidiecezji. Jak podkreśla, zależało mu również na osobnych rozmowach z młodszymi księżmi, aby lepiej poznać ich doświadczenia i oczekiwania. Powołane zostały również najważniejsze gremia doradcze: Rada Kapłańska i Rada Duszpasterska. Jak zaznacza arcybiskup, poznawanie Kościoła lokalnego wymaga czasu, ale z każdym dniem staje się ono coraz głębsze.

Piekary pokazały siłę wiary mężczyzn

Jednym z najmocniejszych doświadczeń pierwszych miesięcy posługi była dla arcybiskupa pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich. Wyruszył pieszo z jednej z bytomskich parafii i razem z pielgrzymami przeszedł drogę do sanktuarium. – Wtedy mogłem zobaczyć nie tłum, ale konkretnych ludzi: ojców z synami, dziadków z wnukami, starszych i młodszych mężczyzn idących razem do Matki Bożej – wspomina.

Jego zdaniem pielgrzymka pokazała również, jak bardzo potrzebne jest dziś społeczne nauczanie Kościoła. Mężczyźni zmagający się z wyzwaniami codziennego życia i pracy oczekują nie tylko formacji religijnej, ale także odpowiedzi na pytania dotyczące życia społecznego i odpowiedzialności za przyszłość swoich rodzin.

Metropolita katowicki zwraca uwagę, że mieszkańcy Górnego Śląska żyją dziś w rzeczywistości głębokich przemian gospodarczych i społecznych. – Na Śląsku więcej jest już informatyków niż górników. Transformacja dotyka całych rodzin, dlatego ludzie oczekują od Kościoła nie tylko katechezy czy formacji biblijnej, ale także odpowiedzi na pytania dotyczące życia społecznego, pracy i odpowiedzialności za przyszłość" – podkreśla.

Zapowiada, że ten wymiar nauczania będzie jednym z ważnych elementów jego pasterskiej posługi.

Paliusz – odpowiedzialność i jedność z Następcą Piotra

Wręczony przez Papieża Leona XIV paliusz był dla abp. Andrzeja Przybylskiego nie tylko uroczystym znakiem rozpoczęcia posługi metropolity, ale przede wszystkim głębokim doświadczeniem duchowym. – To kolejny znak zaufania Boga wyrażonego przez Kościół. Trzeba zaufać słabemu człowiekowi, aby na jego ramiona włożyć całą owczarnię Kościoła lokalnego– mówi.

Najbardziej poruszyło go jednak doświadczenie jedności z Następcą św. Piotra. – Odczułem wręcz fizycznie jedność z Ojcem Świętym. Nie tylko formalną, ale świadomość, że to, co robię w Katowicach i na Górnym Śląsku, dokonuje się razem z Piotrem i w jego misji. To było dla mnie najważniejsze doświadczenie tego dnia – podkreśla.

Po zakończeniu liturgii metropolita katowicki miał także okazję do krótkiej rozmowy z Leonem XIV. – Powiedziałem Ojcu Świętemu, że jestem tym trzecim z Polski– mówi z uśmiechem, nawiązując do obecności kard. Konrada Krajewskiego i kard. Grzegorza Rysia. Jak przyznaje, to krótkie spotkanie było pięknym zwieńczeniem dnia, który jeszcze mocniej uświadomił mu, że jego posługa na Górnym Śląsku pozostaje nierozerwalnie związana z misją Następcy św. Piotra.