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Afryka straciła kapłana pojednania. Został zastrzelony przed kościołem

Afryka straciła kapłana pojednania. Został zastrzelony przed kościołem  
Vatican Media Ks. Crépin Martial Monga.

Ks. Crépin Martial Monga należał do grona duchownych, którzy w Republice Środkowoafrykańskiej nie tylko głosili Ewangelię, ale także prowadzili mediacje między stronami konfliktu. Zginął od kul napastników przed budynkiem plebanii. Kościół mówi o ogromnej stracie dla całego regionu.

Głos ojca Crépina Martiala Mongi niezmiennie rozbrzmiewał w obronie pojednania w regionie Haut Mbomou, w południowo-wschodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie nasilająca się przemoc i rosnąca liczba osób wewnętrznie przesiedlonych poważnie zagrażają inicjatywom pokojowym oraz bezpieczeństwu ludności cywilnej.

Ks. Monga, wikariusz parafii katolickiej św. Jana Chrzciciela w Zémio, był znany nie tylko ze swojej posługi duszpasterskiej, lecz także z kluczowej roli, jaką odgrywał w lokalnych działaniach na rzecz budowania pokoju w regionie. Został zastrzelony wieczorem 29 czerwca przed budynkiem plebanii. Jego pogrzeb odbył się 1 lipca w katedrze św. Piotra Klawera w Bangassou.

Jak podaje agencja Fides oraz inne źródła prasowe, ojciec Monga koordynował działalność Lokalnego Komitetu na rzecz Pokoju i Pojednania w Zémio (CLPR) – organu, który wg Fides, pełnił funkcję mediatora między lokalnymi społecznościami, władzami i innymi stronami zaangażowanymi w konflikt w regionie. Bardzo często to właśnie Kościół katolicki, poprzez swoich kapłanów i struktury parafialne, przejmuje tam w praktyce rolę mediatora oraz zapewnia ludności ochronę.

Ból biskupów

W oświadczeniu Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM), cytowanym przez organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie, biskup Aurelio Gazzera, włoski karmelita z diecezji Bangassou, nazwał zabójstwo kapłana „ogromną stratą dla lokalnej wspólnoty i całej diecezji". Podkreślił również wielkie zaangażowanie ojca Mongi na rzecz pokoju i pojednania w regionie.

Jako koordynator Lokalnego Komitetu na rzecz Pokoju i Pojednania w Zémio (CLPR) ojciec Monga uczestniczył – jak podają liczne media – w pracach grupy mediacyjnej skupiającej przedstawicieli lokalnych społeczności, władz cywilnych oraz innych stron konfliktu. Jej celem było ograniczanie napięć i zapobieganie dalszej przemocy.

Jak podkreślają liczne źródła, dzięki swojej działalności ojciec Monga należał do grona kluczowych osób zaangażowanych w podtrzymywanie dialogu i spójności społecznej w jednym z najbardziej niestabilnych regionów Republiki Środkowoafrykańskiej.

Czynniki destabilizacji

Od dłuższego czasu prefektura Haut-Mbomou, jedna z dwudziestu prefektur Republiki Środkowoafrykańskiej pogrążona jest w głębokim kryzysie humanitarnym. Miejscowa ludność zmaga się z poważnymi problemami związanymi z przetrwaniem, przymusowymi przesiedleniami oraz utrudnionym dostępem do pomocy humanitarnej.

Jak informuje Fides, grupy zbrojne rywalizują o kontrolę nad terytorium oraz zasobami. Dochodzi też do konfliktów między żołnierzami Republiki Środkowoafrykańskiej a członkami Grupy Wagnera – rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej, która od kilku lat wspiera regularną armię kraju.

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VATICANNEWS.VA |

dodane 01.07.2026 16:33

TAGI| KS. CRÉPIN MARTIAL MONGA, MORDERSTWO, REPUBLIKA SRODKOWOAFRYKAŃSKA, ŚMIERĆ

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