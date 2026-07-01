Leon XIV przyjedzie do Polski? Prezydent rozmawiał z nuncjuszem  

Możliwość apostolskiej wizyty papieża Leona XIV w Polsce była jednym z głównych tematów spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z nuncjuszem apostolskim abp. Antonio Guido Filipazzim. Rozmowa dotyczyła także przygotowań do 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które mogą stać się jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych przyszłego roku.

Prezydent RP Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego.

Rozmowa dotyczyła dwustronnych relacji ze Stolicą Apostolską, w tym możliwości wizyty apostolskiej papieża Leona XIV w Polsce, a także przypadających w przyszłym roku obchodów 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które zostały zainaugurowane 30 czerwca w Ogrodach Watykańskich odsłonięciem dedykowanej mozaiki.