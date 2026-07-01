Leon XIV przyjedzie do Polski? Prezydent rozmawiał z nuncjuszem  

Możliwość apostolskiej wizyty papieża Leona XIV w Polsce była jednym z głównych tematów spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z nuncjuszem apostolskim abp. Antonio Guido Filipazzim. Rozmowa dotyczyła także przygotowań do 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które mogą stać się jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych przyszłego roku.
Prezydent RP Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego.
Rozmowa dotyczyła dwustronnych relacji ze Stolicą Apostolską, w tym możliwości wizyty apostolskiej papieża Leona XIV w Polsce, a także przypadających w przyszłym roku obchodów 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, które zostały zainaugurowane 30 czerwca w Ogrodach Watykańskich odsłonięciem dedykowanej mozaiki.
Prezydent RP @NawrockiKn przyjął w Pałacu Prezydenckim Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Antonio Guido Filipazziego. Rozmowa dotyczyła m. in. dwustronnych relacji ze Stolicą Apostolską, w tym planowanej na 2028 rok wizyty apostolskiej Papieża Leona XIV w Polsce. pic.twitter.com/O7QMNtsLl9— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 1, 2026
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Wielkie pęknięcia nie zaczynają się od kwestionowania dogmatów i kościelnej dyscypliny. Ich początkiem jest...
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, której celem jest zbadanie zjawiska wykorzystywania seksualnego dorosłych, skrzywdzonych w sytuacji bezbronności lub zależności.
Taką informację podał "Washington Post".
Sybiha: Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską
Sztafeta przejdzie z Wiednia do Rzymu. Wszystko potrwa do połowy września.
03.07. Szczecin (PAP) - Pięć nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. W woj. zachodniopomorskim zakaz kąpieli nie występuje.
A 78 proc. jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości.
Przekazał też, że chce odpolitycznić wszystkie spółki miejskie.
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk ostrzegł w piątek przed "katastrofą" rozgrywającą się w Al-Ubajjid, sudańskim mieście obleganym od miesięcy przez paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - podała agencja AFP.
Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę UE - powiedział.
Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń.