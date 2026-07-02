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Kard. Parolin: Święcenia lefebrystów to akt schizmatyczny, będzie miał konsekwencje

Kard. Parolin: Święcenia lefebrystów to akt schizmatyczny, będzie miał konsekwencje  
Vatican Media Kard. Pietro Parolin.

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin powiedział w środę, że wyświęcenie biskupów przez bractwo lefebrystów bez zgody papieża to akt schizmatyczny, który będzie miał swoje konsekwencje.

Podczas spotkania z grupą watykanistów w ambasadzie Włoch przy Stolicy Apostolskiej kardynał Parolin został zapytany o środowe wyświęcenie bez zgody papieża czterech biskupów w Bractwie Kapłańskim Świętego Piusa X. Odbyło się ono w środę w miejscowości Econe w Szwajcarii, gdzie znajduje się ośrodek tradycjonalistów. To były drugie w historii święcenia lefebrystów po tych w 1988 roku, w wyniku których Watykan nałożył ekskomunikę na wyświęconych biskupów.

Kardynał Parolin podkreślił, że odczuwa "wielki ból" z powodu święceń. - Akt tego rodzaju głęboko rani jedność Kościoła - oświadczył. - To akt schizmatyczny, który rozbija jedność Kościoła i który będzie miał konsekwencje - stwierdził. Przypomniał, że święcenia bez zgody papieża obłożone są precyzyjnymi karami.

Komentując to, że lefebryści odrzucają nauczanie Soboru Watykańskiego II, podkreślił: - To jest kamień milowy w historii Kościoła i musi on zostać przyjęty.

Sekretarz stanu zaznaczył, że nie wie, kiedy i w jakim trybie konsekwencje tego aktu zostaną ogłoszone. Wyraził zarazem nadzieję, że możliwe będzie wznowienie dialogu z lefebrystami.

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PAP |

dodane 02.07.2026 07:24

TAGI| KARD. PAROLIN, KARD. PIETRO PAROLIN, KOŚCIÓŁ, LEFEBRYŚCI, PAP, PAROLIN, WATYKAN, WYZNANIA

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