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Ukraina: Zbrodniarz wojenny Putin prowadzi wojnę przeciw cywilom

Wczoraj zaatakowany został także Charków  
Mykola Kalyeniak /PAP/EPA Wczoraj zaatakowany został także Charków

Kijów przeżył noc grozy; zbrodniarz wojenny Władimir Putin prowadzi podłą wojnę przeciw cywilom, ponieważ na froncie nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów - oświadczył w czwartek rano szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha po zmasowanym ataku Rosji.

Minister zaapelował do partnerów zagranicznych, by szybko podjęli decyzje w sprawie obrony powietrznej dla jego kraju. "Nie opóźniajcie decyzji dotyczących obrony powietrznej dla Ukrainy! To nasz główny apel do partnerów po nocy grozy, jaką przeżył Kijów. Co najmniej 10 osób (liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 17 - godzina 11.25) zginęło w wyniku brutalnego rosyjskiego ataku na stolicę Ukrainy z użyciem wszystkich rodzajów rakiet i dronów. Niestety liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Zespoły ratownicze nadal pracują" - napisał Sybiha na platformie X.

Podkreślił, że Rosja uderzyła w budynki mieszkalne i infrastrukturę cywilną. "Zbrodniarz wojenny Putin potrafi prowadzić jedynie podłą i terrorystyczną wojnę przeciwko ludności cywilnej, kobietom i dzieciom. Ponieważ w wojnie przeciwko Siłom Obrony Ukrainy nie jest w stanie osiągnąć żadnych rezultatów" - zaznaczył.

Sybiha oświadczył, że tego rodzaju ataki są poważnymi zbrodniami wojennymi i są o nich informowani partnerzy Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe.

"Domagamy się zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej. Nie tylko słów potępienia, lecz konkretnych działań, które powstrzymają rosyjski terror. Decyzje dotyczące przekazania Ukrainie systemów obrony powietrznej i pocisków są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu presji sankcyjnej na Rosję są potrzebne teraz, a nie później! Decyzje o zwiększeniu wsparcia dla Ukrainy, w tym pomocy dla sektora energetycznego, są potrzebne teraz, a nie później!" - napisał.

Minister podkreślił, że usprawiedliwianie rosyjskich zbrodni przeciwko Ukraińcom twierdzeniem, iż Moskwa działa w odpowiedzi na ukraińskie uderzenia dalekiego zasięgu na terytorium Rosji, jest niemoralne.

"W tej wojnie jest agresor i jest państwo broniące się zgodnie z art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Rosja nie ma żadnego prawa do przeprowadzania ataków na Ukrainę, natomiast Ukraina ma pełne prawo odpowiadać, bronić się przed agresorem i uderzać we wszystkie legalne cele wojskowe na terytorium Rosji" - oświadczył Sybiha.

Co najmniej dziewięć osób zginęło w wyniku nocnego, zmasowanego ataku Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów, a ponad 30 odniosło obrażenia - poinformował wcześniej w czwartek Tymur Tkaczenko, szef lokalnej miejskiej administracji wojskowej. Ponadto zniszczonych lub uszkodzonych zostało ponad 30 budynków w różnych częściach miasta.

Z Kijowa Jarosław Junko 

Od redakcji

Prawda, celowe atakowanie i zabijanie cywilów to zbrodnia wojenna.

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PAP |

dodane 02.07.2026 09:02

TAGI| DYPLOMACJA, PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

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