Zakonnica zakuta w kajdanki przez amerykańską służbę imigracyjną  

Zatrzymanie idącej na mszę zakonnicy przez ICE rodzi coraz więcej wątpliwości - zauważyła w czwartek amerykańska telewizja ABC. Zatrzymanie Leticii Ugboai zostało oprotestowane przez biskupa i kongresmenów obu partii. Departament (Ministerstwo) Bezpieczeństwa Krajowego nie odpowiada na pytania mediów o incydent.
Diecezja Brownsville przekazała, że siostra Leticia Ugboaja została zatrzymana przez agentów amerykańskiej służby imigracyjnej, kiedy szła w niedzielę na mszę do kościoła w teksańskim mieście McAllen. Ugboaja, obywatelka Nigerii, jest od 10 lat dyplomowaną pielęgniarką w South Texas Health System i również przez 10 lat pracowała jako certyfikowana asystentka pielęgniarska w ośrodku zdrowia w Edinburgu w Teksasie. Należy do zgromadzenia Córek Maryi Matki Miłosierdzia i działa jako wolontariuszka w kościele Matki Bożej Bolesnej.
Sister Leticia Ugboaja, who is also a registered nurse at South Texas Health System, was walking to Our Lady of Sorrows Church in McAllen when she was detained. https://t.co/2W5Gl9wee7— NBC News (@NBCNews) 30 czerwca 2026
"Jak wielokrotnie powtarzałam, nasze organy ścigania powinny być nastawione na brutalnych przestępców. Katolicka zakonnica w drodze do kościoła nie stanowi zagrożenia dla naszej społeczności" - napisała na Facebooku republikańska kongresmenka Monica De La Cruz.
Demokratyczny kongresmen Henry Cuellar stwierdził zaś w poście na X, że zatrzymanie zakonnicy "wzbudza poważne obawy, dotyczące sposobu wykorzystania zasobów organów ścigania".
Ugaboja została zwolniona po kilku godzinach.
Biskup Daniel E. Flores potępił jej zatrzymanie. "Pozostaje wiele pytań, dotyczących okoliczności zatrzymania siostry Letty" - oświadczył bp Flores. "Na razie jasne jest, że zasady egzekwowania prawa (...), które umożliwiają zatrzymanie i skucie kajdankami zakonnicy - czy kogokolwiek innego - podczas pokojowego spaceru do kościoła w niedzielny poranek, są niezwykle niepokojące i wymagają zmian" - dodał.
Departament Bezpieczeństwa Krajowego nie odpowiedział na pytania mediów o incydent.
"New York Times" poinformował, że w ostatnim czasie liczba zatrzymań migrantów niemal się podwoiła i zwiększane jest tempo deportacji. Według gazety, która w środowym wydaniu powołała się na wewnętrzne dokumenty ICE i rozmowy z urzędnikami federalnymi, obecna kampania zatrzymań i deportacji prowadzona jest bez rozgłosu, w przeciwieństwie do mocno nagłaśnianych operacji z minionego roku w Chicago i Los Angeles.
Łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość wyniosła ok. 10 proc. wszystkich donacji - przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Klub PiS złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, aby wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informacje dotyczące doniesień o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot - zapowiedział w poniedziałek szef klubu, były szef MON Mariusz Błaszczak.
Po dwóch zatrzymaniach w ciągu dwóch dni, nikaraguański biskup Abelardo Mata, 80-letni emerytowany ordynariusz diecezji Estelí, został osadzony przez władze w areszcie domowym.
Od samego rana na co dzień cichy i spokojny Kokotek zapełnia się tłumami młodych ludzi z różnych części Polski i świata, którzy nie chcą się wstydzić swojej wiary. Co będzie się działo na Festiwalu Życia?
Do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich; będzie kontynuowana i ten proces wypełni się w ciągu najbliższych tygodni - poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dot. produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.
Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie.
Nie chodzi o zmianę istoty wymiaru sprawiedliwości w Kościele, lecz o to, aby sprawy karne, które już dziś są rozpatrywane, były prowadzone bardziej profesjonalnie.
Prawdziwe zwycięstwo polega na tym, aby nigdy się nie poddawać - podkreśla w wywiadach.
Wobec wojny, która niesie śmierć i zniszczenie, odpowiedzią nie mogą być wzajemne oskarżenia, ale pokorna prośba o Bożą litość i serce zdolne do pojednania – podkreśla Leon XIV w przesłaniu na 27. Columbanus Day we włoskim Lodi. Papież przypomina, że tylko Boża litość może sprawić, „by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę” – informuje Vatican News.
Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ sprawozdawali droższe procedury.