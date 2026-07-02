Zakonnica zakuta w kajdanki przez amerykańską służbę imigracyjną  

Zatrzymanie idącej na mszę zakonnicy przez ICE rodzi coraz więcej wątpliwości - zauważyła w czwartek amerykańska telewizja ABC. Zatrzymanie Leticii Ugboai zostało oprotestowane przez biskupa i kongresmenów obu partii. Departament (Ministerstwo) Bezpieczeństwa Krajowego nie odpowiada na pytania mediów o incydent.

Diecezja Brownsville przekazała, że siostra Leticia Ugboaja została zatrzymana przez agentów amerykańskiej służby imigracyjnej, kiedy szła w niedzielę na mszę do kościoła w teksańskim mieście McAllen. Ugboaja, obywatelka Nigerii, jest od 10 lat dyplomowaną pielęgniarką w South Texas Health System i również przez 10 lat pracowała jako certyfikowana asystentka pielęgniarska w ośrodku zdrowia w Edinburgu w Teksasie. Należy do zgromadzenia Córek Maryi Matki Miłosierdzia i działa jako wolontariuszka w kościele Matki Bożej Bolesnej.

Sister Leticia Ugboaja, who is also a registered nurse at South Texas Health System, was walking to Our Lady of Sorrows Church in McAllen when she was detained. https://t.co/2W5Gl9wee7 — NBC News (@NBCNews) 30 czerwca 2026

"Jak wielokrotnie powtarzałam, nasze organy ścigania powinny być nastawione na brutalnych przestępców. Katolicka zakonnica w drodze do kościoła nie stanowi zagrożenia dla naszej społeczności" - napisała na Facebooku republikańska kongresmenka Monica De La Cruz.

Demokratyczny kongresmen Henry Cuellar stwierdził zaś w poście na X, że zatrzymanie zakonnicy "wzbudza poważne obawy, dotyczące sposobu wykorzystania zasobów organów ścigania".

Ugaboja została zwolniona po kilku godzinach.

Biskup Daniel E. Flores potępił jej zatrzymanie. "Pozostaje wiele pytań, dotyczących okoliczności zatrzymania siostry Letty" - oświadczył bp Flores. "Na razie jasne jest, że zasady egzekwowania prawa (...), które umożliwiają zatrzymanie i skucie kajdankami zakonnicy - czy kogokolwiek innego - podczas pokojowego spaceru do kościoła w niedzielny poranek, są niezwykle niepokojące i wymagają zmian" - dodał.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego nie odpowiedział na pytania mediów o incydent.

"New York Times" poinformował, że w ostatnim czasie liczba zatrzymań migrantów niemal się podwoiła i zwiększane jest tempo deportacji. Według gazety, która w środowym wydaniu powołała się na wewnętrzne dokumenty ICE i rozmowy z urzędnikami federalnymi, obecna kampania zatrzymań i deportacji prowadzona jest bez rozgłosu, w przeciwieństwie do mocno nagłaśnianych operacji z minionego roku w Chicago i Los Angeles.