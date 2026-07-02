Wciąż można zapisać się na Przystanek Jezus  

Już 27 lipca br. w ośrodku Księży Salezjanów w Trzcińcu rozpocznie się 26. edycja Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Osoby chętne do dołączenia mogą jeszcze zgłaszać swój udział.

– Przystanek Jezus to od ponad ćwierć wieku inicjatywa, która gromadzi w jednym miejscu ludzi z różnych grup i wspólnot, od charyzmatycznych, przez oazę po wspólnoty żywego różańca. Duchowni, siostry zakonne i rzesza świeckich tworzą niezwykłą rodzinę ludzi niosacych innym Jezusa – mówi KAI ks. Damian Piątkowiak, rzecznik PJ.

Mimo, że oficjalny termin zapisów właśnie minął, wciąż można dołączyć do ewangelizatorów, zgłaszając swój udział przez formularz na stronie www.przystanekjezus.pl

Jak co roku przez pierwsze trzy dni, ewangelizatorzy przeżyją czas rekolekcji, które w tym roku poprowadzi o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz Lednicy i znany dominikański kaznodzieja.

Od czwartku 30 lipa, gdy rozpocznie się 32. edycja Pol'and'Rock Festival, ewangelizatorzy wyruszą na spotkanie sióstr i braci - uczestników festiwalu. Jak co roku, ewangelizacja odbywać się będzie w bezpośrednich spotkaniach jak również przez koncerty i wydarzenia zaplanowane na scenie i terenie Przystanku Jezus. W najbliższym czasie zostaną opublikowane szczegóły programu.

Aktualnie zgłosiło się blisko 150 ewangelizatorów z różnych stron Polski.

Organizatorzy szukają także materialnego wsparcia wydarzenia – wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.przystanekjezus.pl