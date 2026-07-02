Wciąż można zapisać się na Przystanek Jezus  

Już 27 lipca br. w ośrodku Księży Salezjanów w Trzcińcu rozpocznie się 26. edycja Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus. Osoby chętne do dołączenia mogą jeszcze zgłaszać swój udział.
– Przystanek Jezus to od ponad ćwierć wieku inicjatywa, która gromadzi w jednym miejscu ludzi z różnych grup i wspólnot, od charyzmatycznych, przez oazę po wspólnoty żywego różańca. Duchowni, siostry zakonne i rzesza świeckich tworzą niezwykłą rodzinę ludzi niosacych innym Jezusa – mówi KAI ks. Damian Piątkowiak, rzecznik PJ.
Mimo, że oficjalny termin zapisów właśnie minął, wciąż można dołączyć do ewangelizatorów, zgłaszając swój udział przez formularz na stronie www.przystanekjezus.pl
Jak co roku przez pierwsze trzy dni, ewangelizatorzy przeżyją czas rekolekcji, które w tym roku poprowadzi o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz Lednicy i znany dominikański kaznodzieja.
Od czwartku 30 lipa, gdy rozpocznie się 32. edycja Pol'and'Rock Festival, ewangelizatorzy wyruszą na spotkanie sióstr i braci - uczestników festiwalu. Jak co roku, ewangelizacja odbywać się będzie w bezpośrednich spotkaniach jak również przez koncerty i wydarzenia zaplanowane na scenie i terenie Przystanku Jezus. W najbliższym czasie zostaną opublikowane szczegóły programu.
Aktualnie zgłosiło się blisko 150 ewangelizatorów z różnych stron Polski.
Organizatorzy szukają także materialnego wsparcia wydarzenia – wszelkie informacje można znaleźć na stronie www.przystanekjezus.pl
Łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość wyniosła ok. 10 proc. wszystkich donacji - przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Klub PiS złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, aby wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informacje dotyczące doniesień o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot - zapowiedział w poniedziałek szef klubu, były szef MON Mariusz Błaszczak.
Po dwóch zatrzymaniach w ciągu dwóch dni, nikaraguański biskup Abelardo Mata, 80-letni emerytowany ordynariusz diecezji Estelí, został osadzony przez władze w areszcie domowym.
Od samego rana na co dzień cichy i spokojny Kokotek zapełnia się tłumami młodych ludzi z różnych części Polski i świata, którzy nie chcą się wstydzić swojej wiary. Co będzie się działo na Festiwalu Życia?
Do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich; będzie kontynuowana i ten proces wypełni się w ciągu najbliższych tygodni - poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dot. produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.
Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie.
Nie chodzi o zmianę istoty wymiaru sprawiedliwości w Kościele, lecz o to, aby sprawy karne, które już dziś są rozpatrywane, były prowadzone bardziej profesjonalnie.
Prawdziwe zwycięstwo polega na tym, aby nigdy się nie poddawać - podkreśla w wywiadach.
Wobec wojny, która niesie śmierć i zniszczenie, odpowiedzią nie mogą być wzajemne oskarżenia, ale pokorna prośba o Bożą litość i serce zdolne do pojednania – podkreśla Leon XIV w przesłaniu na 27. Columbanus Day we włoskim Lodi. Papież przypomina, że tylko Boża litość może sprawić, „by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę” – informuje Vatican News.
Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ sprawozdawali droższe procedury.