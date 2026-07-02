Nigeria: Terroryści zaatakowali szkołę podczas egzaminów  

Uzbrojeni napastnicy zaatakowali w poniedziałek rano Government Day Secondary School w miejscowości Lassa, w stanie Borno w północno-wschodniej Nigerii. Atak nastąpił w trakcie jednego z najważniejszych egzaminów kończących szkołę średnią w Nigerii.

Terroryści uprowadzili uczniów i pracowników szkoły. Według Associated Press porwani uczniowie mają od 15 do 18 lat. Liczba ofiar jest niejasna. AP podała, że zaginęło 36 uczniów i trzech nauczycieli, a co najmniej jeden nauczyciel został zabity. Amnesty International Nigeria informuje natomiast o śmierci dwóch nauczycieli i jednego ucznia.

Do ataku doszło po godzinie 9:00 czasu lokalnego. Według lokalnych mediów napastnicy wjechali do miasta na motocyklach w dzień targowy, oddali strzały, po czym uprowadzili uczniów i nauczycieli.

Według informacji przekazanych we wtorek przez agencję Reuters w niewoli pozostaje co najmniej 36 uczniów - 25 dziewcząt i 11 chłopców - i jeden pracownik szkoły. Udało się uwolnić osiem osób, w tym zastępcę dyrektora placówki.

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Choć nigeryjskie władze nie wskazały oficjalnie sprawców, podejrzenia koncentrują się na Boko Haram lub powiązanej z tzw. Państwem Islamskim organizacji ISWAP.

Boko Haram od lat prowadzi działalność terrorystyczną w północno-wschodniej Nigerii i jest odpowiedzialne m.in. za porwanie ponad 270 uczennic z Chibok w 2014 roku.

Amnesty International przypomina, że od porwania uczennic z Chibok udokumentowano co najmniej 15 masowych porwań dzieci ze szkół w północnej Nigerii.

Do obecnego ataku doszło zaledwie kilka tygodni po sukcesach nigeryjskich sił bezpieczeństwa w walce z rebeliantami. Na początku czerwca armia uwolniła ponad 300 osób porwanych przez Boko Haram z miejscowości Ngoshe, a w maju nigeryjskie władze poinformowały o zabiciu 175 bojowników ISWAP podczas wspólnej operacji z udziałem Stanów Zjednoczonych.