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Nigeria: Terroryści zaatakowali szkołę podczas egzaminów

Nigeria: Terroryści zaatakowali szkołę podczas egzaminów  
Krzysztof Błażyca Wieś w Nigerii

Uzbrojeni napastnicy zaatakowali w poniedziałek rano Government Day Secondary School w miejscowości Lassa, w stanie Borno w północno-wschodniej Nigerii. Atak nastąpił w trakcie jednego z najważniejszych egzaminów kończących szkołę średnią w Nigerii.

Terroryści uprowadzili uczniów i pracowników szkoły. Według Associated Press porwani uczniowie mają od 15 do 18 lat. Liczba ofiar jest niejasna. AP podała, że zaginęło 36 uczniów i trzech nauczycieli, a co najmniej jeden nauczyciel został zabity. Amnesty International Nigeria informuje natomiast o śmierci dwóch nauczycieli i jednego ucznia.

Do ataku doszło po godzinie 9:00 czasu lokalnego. Według lokalnych mediów napastnicy wjechali do miasta na motocyklach w dzień targowy, oddali strzały, po czym uprowadzili uczniów i nauczycieli.

Według informacji przekazanych we wtorek przez agencję Reuters w niewoli pozostaje co najmniej 36 uczniów - 25 dziewcząt i 11 chłopców - i jeden pracownik szkoły. Udało się uwolnić osiem osób, w tym zastępcę dyrektora placówki.

News Central TV Borno Families Demand Urgent Rescue Action After Lassa Abductions

Choć nigeryjskie władze nie wskazały oficjalnie sprawców, podejrzenia koncentrują się na Boko Haram lub powiązanej z tzw. Państwem Islamskim organizacji ISWAP.

Boko Haram od lat prowadzi działalność terrorystyczną w północno-wschodniej Nigerii i jest odpowiedzialne m.in. za porwanie ponad 270 uczennic z Chibok w 2014 roku.

Amnesty International przypomina, że od porwania uczennic z Chibok udokumentowano co najmniej 15 masowych porwań dzieci ze szkół w północnej Nigerii.

Do obecnego ataku doszło zaledwie kilka tygodni po sukcesach nigeryjskich sił bezpieczeństwa w walce z rebeliantami. Na początku czerwca armia uwolniła ponad 300 osób porwanych przez Boko Haram z miejscowości Ngoshe, a w maju nigeryjskie władze poinformowały o zabiciu 175 bojowników ISWAP podczas wspólnej operacji z udziałem Stanów Zjednoczonych.

 

 

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kabe

dodane 02.07.2026 12:39
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