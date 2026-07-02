Ks. Franciszek Ksawery Truong Buu Diep, który 80 lat temu oddał życie za swoich parafian, został dziś beatyfikowany w Can Tho, największym mieście delty Mekongu. Po raz pierwszy w historii Kościoła wietnamskiego ceremonia beatyfikacyjna wietnamskiego męczennika odbyła się w jego ojczyźnie. Mszy beatyfikacyjnej przewodniczył kard. Luis Antonio G. Tagle - informuje Vatican News.
Ks. Franciszek Ksawery Truon Buu Diep urodził się w 1897 roku w Wietnamie. Wstąpił do seminarium duchownego w stolicy Kambodży Phnom Penh. Święcenia przyjął w wieku 27 lat. Po powrocie do ojczyzny wykładał na seminarium i był proboszczem parafii w Tac Say przez 16 lat. 12 marca 1946 r. został zamordowany przez Japończyków, walczących w szeregach wietnamskiej partyzanckiej organizacji Viet Minh, związanej z Komunistyczną Partią Indochin. Partyzanci po wkroczeniu do miasta uwięzili parafian ks. Diepa w magazynie ryżu. Mieli zamiar ich spalić żywcem. Wówczas pojawił się proboszcz proponując, że odda swoje życie w zamian za ocalenie uwięzionych parafian. Tak też się stało. Mordercy wrzucili ciało ks. Diepa z niemal odciętą głową do pobliskiego stawu.
Homilia kard. Tagle
W homilii podczas Mszy św. beatyfikacyjnej kard. Tagle zwrócił uwagę, że „ci, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości i dla Jezusa, są błogosławieni, ponieważ, choć odrzuceni przez świat, zostaną nagrodzeni w Królestwie Bożym. Prześladowanie dla Jezusa jest kluczem do błogosławieństwa”. Wskazał, że ks. Buu Diep zaprasza każdego do odpowiedzi na powołanie Jezusa, do wyboru Jezusa, do trzymania się Jego słów i głoszenia Jego imienia w codziennym życiu. Zapytał: „co wybierzemy: szukanie własnego bezpieczeństwa i wygody czy akceptowanie cierpienia innych?”.
Papieski wysłannik wskazał, że męczennik głosi prawdę o Jezusie poprzez swoje słowa, czyny i relacje, a jego gotowość na śmierć za prawdę Jezusa dodaje wiarygodności jego świadectwu. Podkreślił, że błogosławiony ks. Buu Diep nigdy nie zachwiał się w okazywaniu miłosierdzia i sprawiedliwości Jezusa wobec ubogich i niechrześcijan. „Zaprasza on nas wszystkich – mówił hierarcha – abyśmy nie wypierali się Jezusa, ale byli świadkami lub męczennikami Jego prawdy i pomagali zdezorientowanemu światu odkryć prawdę Jezusa. Świat potrzebuje prawdziwych męczenników i głosicieli prawdy”.
Przypomniał, że pierwszy męczennik św. Stefan widział „niebo otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga”, gdy był kamienowany. Wskazał, że, widząc jasno swoje przyszłe przeznaczenie w chwale Jezusa, męczennicy mogli znosić zniewagi, bicie i miecz: ”Możemy śmiało powiedzieć, że błogosławiony Franciszek Ksawery musiał mieć wizję Jezusa, swojego wiecznego Króla, który go widział, pamiętał o nim i witał”. Kard. Tagle powiedział, że ks. Buu Diep „zachęca nas, abyśmy pokładali nadzieję tylko w Jezusie i Jego Królestwie, bo tylko taka nadzieja może nadać sens, podtrzymywać nasze życie i misję na ziemi, a nie ulotne skarby świata”.
Zakończył cytatem z Kazania na Górze: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.
Łączny koszt zrealizowanych donacji Polski dla Ukrainy wynosi ok. 16 mld 450 mln zł, z czego w latach 2024-2026 wartość wyniosła ok. 10 proc. wszystkich donacji - przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Klub PiS złoży wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu, aby wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informacje dotyczące doniesień o przekazaniu Ukrainie pocisków do systemu Patriot - zapowiedział w poniedziałek szef klubu, były szef MON Mariusz Błaszczak.
Po dwóch zatrzymaniach w ciągu dwóch dni, nikaraguański biskup Abelardo Mata, 80-letni emerytowany ordynariusz diecezji Estelí, został osadzony przez władze w areszcie domowym.
Od samego rana na co dzień cichy i spokojny Kokotek zapełnia się tłumami młodych ludzi z różnych części Polski i świata, którzy nie chcą się wstydzić swojej wiary. Co będzie się działo na Festiwalu Życia?
Do Polski wraca rotacja wojsk amerykańskich; będzie kontynuowana i ten proces wypełni się w ciągu najbliższych tygodni - poinformował w poniedziałek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości podpisania w Bydgoszczy umowy dot. produkcji amerykańskich pocisków manewrujących firmy Anduril.
Spotkanie odbędzie się od 7 do 14 października w Watykanie.
Nie chodzi o zmianę istoty wymiaru sprawiedliwości w Kościele, lecz o to, aby sprawy karne, które już dziś są rozpatrywane, były prowadzone bardziej profesjonalnie.
Prawdziwe zwycięstwo polega na tym, aby nigdy się nie poddawać - podkreśla w wywiadach.
Wobec wojny, która niesie śmierć i zniszczenie, odpowiedzią nie mogą być wzajemne oskarżenia, ale pokorna prośba o Bożą litość i serce zdolne do pojednania – podkreśla Leon XIV w przesłaniu na 27. Columbanus Day we włoskim Lodi. Papież przypomina, że tylko Boża litość może sprawić, „by wrogowie wyciągnęli do siebie rękę” – informuje Vatican News.
Wykonywali kilkuminutowe zabiegi, ale zdaniem NFZ sprawozdawali droższe procedury.