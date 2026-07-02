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Iga Świątek bez wahań formy. Polka melduje się w 3. rundzie Wimbledonu

Iga Świątek bez wahań formy. Polka melduje się w 3. rundzie Wimbledonu  
PAP/EPA/ADAM VAUGHAN Iga Świątek

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała z Czeszką Karoliną Pliskovą 6:1, 6:3. Spotkanie trwało 69 minut.

34-letnia Pliskova jest finalistką Wimbledonu z 2021 roku. W 2017 roku przez osiem tygodni była liderką rankingu, obecnie zajmuje w nim 73. miejsce. Z powodu kontuzji straciła cały sezon 2025. To było ich czwarte spotkanie i czwarta wygrana Świątek.

We wtorek na otwarcie Polka wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6:1, 2:6, 6:3. Rozstrzygnięcie meczu z Pliskovą jest podobne, a różnica to brak spadku poziomu gry Świątek, który na otwarcie skutkował przegranym drugim setem. Tym razem sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa takich wahań formy nie miała.

Świątek zaczęła doskonale. W czterech pierwszych gemach Pliskova zdobyła tylko punkt. W piątym podopieczna trenera Francisco Roiga popełniła kilka błędów i Czeszka odrobiła jedno przełamanie. Dwa kolejne gemy to jednak znów świetna gra Polki i w efekcie wygrana partia w 25 minut.

Zacięty był początek drugiego seta. Cztery z pierwszych pięciu gemów rozstrzygane były na przewagi. Zaczęło się od prowadzenia Pliskovej 2:0, ale kilkanaście minut później było 4:2 dla Świątek. Rozpędzona 25-latka pewnie zmierzała do trzeciej rundy. Czeszka zdołała jeszcze wygrać jednego gema przy swoim serwisie.

Świątek zaprezentowała bardzo solidny poziom. Skuteczność jej pierwszego podania wyniosła 77 procent. Miała 17 zagrań wygrywających i wymusiła na rywalce aż 23 błędy. Pliskova zanotowała jedynie siedem "winnerów" i 11 razy zmusiła Polkę do błędu.

W sobotę kolejną rywalką Świątek będzie rozstawiona z numerem 29. Alexandra Eala. Tenisistka z Filipin wygrała z Australijką Mayą Joint 3:6, 6:2, 6:0. Polka ma z nią bilans 1-1. Na korcie trawiastym zmierzą się po raz pierwszy.

Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej:

Iga Świątek (Polska, 3) - Karolina Pliskova (Czechy) 6:1, 6:3.

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PAP |

dodane 02.07.2026 16:47

TAGI| PAP, TENIS, TURNIEJ, WIMBLEDON, WTA, ŚWIĄTEK

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