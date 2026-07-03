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Niebezpieczna kąpiel. Od początku czerwca utonęło już 70 osób

Niebezpieczna kąpiel. Od początku czerwca utonęło już 70 osób  
Karolina Pawłowska /Foto Gość

W czwartek utonęły cztery osoby, a od początku czerwca już 70 - poinformowała w piątek na platformie X policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

"Woda to żywioł - chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie" - podkreślono w komunikacie policji.

Od 1 czerwca utonęło 70 osób, natomiast tylko w czwartek - cztery osoby - poinformowała w piątek na X policja.

- Nad wodę należy zabrać nie tylko krem do opalania i nakrycie głowy, ale przede wszystkim rozsądek - powiedział PAP ratownik Paweł Ciepliński, wiceprezes oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. - Woda: basen, jezioro lub morze - to świetne miejsca do wypoczynku, do uprawiania sportu. Natomiast, jeśli będziemy - mówiąc wprost - robić głupie rzeczy, to może się to skończyć tragedią. Dlatego rozsądek nad wodą to podstawa - dodał.

Według policyjnych statystyk w 2025 r. w Polsce utonęły 292 osoby - to w zdecydowanej większości dorośli mężczyźni. Wśród nich znalazło się też kobiet i 15 nieletnich. Alkohol za przyczynę utonięcia uznano w 58 przypadkach. Wśród częstych okoliczności utonięć wskazano kąpiel w miejscu niestrzeżonym, nieostrożność podczas łowienia ryb lub przebywania nad wodą oraz kąpiel w miejscu zabronionym.

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PAP |

dodane 03.07.2026 07:49

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, PAP, POLICJA

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