Niebezpieczna kąpiel. Od początku czerwca utonęło już 70 osób  

W czwartek utonęły cztery osoby, a od początku czerwca już 70 - poinformowała w piątek na platformie X policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.
"Woda to żywioł - chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie" - podkreślono w komunikacie policji.
Od 1 czerwca utonęło 70 osób, natomiast tylko w czwartek - cztery osoby - poinformowała w piątek na X policja.
🚨Apel o zachowanie czujności nad wodą.— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) 3 lipca 2026
Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią.
Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec.
Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie❗️
Od 1 czerwca 2026 r. utonęło 7️⃣0️⃣ osób.… pic.twitter.com/nvNB1yuCKj
- Nad wodę należy zabrać nie tylko krem do opalania i nakrycie głowy, ale przede wszystkim rozsądek - powiedział PAP ratownik Paweł Ciepliński, wiceprezes oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach. - Woda: basen, jezioro lub morze - to świetne miejsca do wypoczynku, do uprawiania sportu. Natomiast, jeśli będziemy - mówiąc wprost - robić głupie rzeczy, to może się to skończyć tragedią. Dlatego rozsądek nad wodą to podstawa - dodał.
Według policyjnych statystyk w 2025 r. w Polsce utonęły 292 osoby - to w zdecydowanej większości dorośli mężczyźni. Wśród nich znalazło się też kobiet i 15 nieletnich. Alkohol za przyczynę utonięcia uznano w 58 przypadkach. Wśród częstych okoliczności utonięć wskazano kąpiel w miejscu niestrzeżonym, nieostrożność podczas łowienia ryb lub przebywania nad wodą oraz kąpiel w miejscu zabronionym.
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