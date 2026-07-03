W obliczu tragicznych skutków serii trzęsień ziemi, które nawiedziły północną Wenezuelę, Caritas Polska podjęła natychmiastowe działania pomocowe, przekazując milion zł na rzecz Caritas Wenezuela. Środki te, uruchomione w ramach procedury „Emergency Appeal”, zapewnią natychmiastową pomoc humanitarną tysiącom osób, które w jednej chwili straciły dach nad głową i dostęp do podstawowych środków do życia.
Sytuacja w Wenezueli jest dramatyczna. Szacunki ONZ wskazują na 50 tys. osób zaginionych, a liczba mieszkańców dotkniętych skutkami katastrofy sięga 10,6 miliona. Na miejscu działania ratunkowe i humanitarne prowadzi 30 tys. wolontariuszy oraz 700 zespołów parafialnych Caritas. Niestety wielu członków parafialnych oddziałów Caritas, należących m.in. do kościoła w diecezji La Guaira, zginęło lub jest uznawanych za zaginionych.
Program „24x24” – wyścig z czasem
Caritas Wenezuela, przy wsparciu płynącym z Polski, realizuje program „24x24”. Jego kluczowym założeniem jest dostarczanie żywności, wody pitnej, leków i zestawów higienicznych w ciągu doby od zgłoszenia zapotrzebowania.
– W sytuacji kryzysowej lokalna Caritas ogłasza pilny apel o pomoc, który kierowany jest do wszystkich organizacji działających w ramach naszej konfederacji. W tym trybie Caritas Polska przekazała milion zł na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Ten apel o solidarność kierujemy również do wszystkich darczyńców – prowadzimy zbiórkę środków, które zostaną przesłane bezpośrednio do naszego partnera na miejscu. Ci ludzie nie mają nic i czekają na pomoc. Zachęcam ludzi o wielkim sercu, by włączyli się w to dzieło miłosierdzia – podkreśla ks. Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
Kryzys na skalę pokoleniową: bezdomność, głód i dzieci szukające swoich rodzin
Obrazy satelitarne wskazują, że uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu uległo niemal 59 tys. budynków. Skala zniszczeń w sektorach mieszkalnictwa, infrastruktury i logistyki jest tak ogromna, że według wstępnych ocen straty gospodarcze mogą sięgnąć nawet 10 proc. PKB kraju. Odbudowa będzie wymagać nakładów rzędu 12–15 miliardów USD – jest to kwota znacznie przekraczająca możliwości finansowe państwa.
Szacuje się, że ok. 16 tys. osób straciło swoje domy, a blisko 40 proc. z nich przebywa obecnie na ulicach, w prowizorycznych schronieniach lub przestrzeniach publicznych, które nie spełniają podstawowych standardów higienicznych. Zgłaszanych jest wiele przypadków nieletnich bez opieki lub dzieci odseparowanych od opiekunów, co drastycznie zwiększa ryzyko przemocy i wyzysku.
Wenezuelski system ochrony zdrowia znalazł się na krawędzi wydolności. Uszkodzenia 38 szpitali, brak dostępu do czystej wody i zniszczenie sieci kanalizacyjnych grożą wybuchem epidemii chorób zakaźnych, takich jak odra, błonica czy krztusiec, a także chorób tropikalnych przenoszonych przez komary lub kleszcze (malaria, Zika, denga).
Wsparcie przekazane przez Caritas Polska i inne organizacje to istotny impuls dla działań ratunkowych, jednak skala potrzeb pozostaje ogromna. Długofalowa odbudowa kraju będzie wyzwaniem na skalę pokoleniową, wymagającym nieustającej solidarności międzynarodowej.
Kluczowe fakty
Pomóż poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Wenezueli:
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