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Program „24x24”. Milion złotych od Caritas Polska na natychmiastową pomoc w Wenezueli

Program „24x24”. Milion złotych od Caritas Polska na natychmiastową pomoc w Wenezueli  
EPA/RAUL MARTINEZ

W obliczu tragicznych skutków serii trzęsień ziemi, które nawiedziły północną Wenezuelę, Caritas Polska podjęła natychmiastowe działania pomocowe, przekazując milion zł na rzecz Caritas Wenezuela. Środki te, uruchomione w ramach procedury „Emergency Appeal”, zapewnią natychmiastową pomoc humanitarną tysiącom osób, które w jednej chwili straciły dach nad głową i dostęp do podstawowych środków do życia.

Sytuacja w Wenezueli jest dramatyczna. Szacunki ONZ wskazują na 50 tys. osób zaginionych, a liczba mieszkańców dotkniętych skutkami katastrofy sięga 10,6 miliona. Na miejscu działania ratunkowe i humanitarne prowadzi 30 tys. wolontariuszy oraz 700 zespołów parafialnych Caritas. Niestety wielu członków parafialnych oddziałów Caritas, należących m.in. do kościoła w diecezji La Guaira, zginęło lub jest uznawanych za zaginionych.

Program „24x24” – wyścig z czasem

Caritas Wenezuela, przy wsparciu płynącym z Polski, realizuje program „24x24”. Jego kluczowym założeniem jest dostarczanie żywności, wody pitnej, leków i zestawów higienicznych w ciągu doby od zgłoszenia zapotrzebowania.

– W sytuacji kryzysowej lokalna Caritas ogłasza pilny apel o pomoc, który kierowany jest do wszystkich organizacji działających w ramach naszej konfederacji. W tym trybie Caritas Polska przekazała milion zł na zabezpieczenie podstawowych potrzeb. Ten apel o solidarność kierujemy również do wszystkich darczyńców – prowadzimy zbiórkę środków, które zostaną przesłane bezpośrednio do naszego partnera na miejscu. Ci ludzie nie mają nic i czekają na pomoc. Zachęcam ludzi o wielkim sercu, by włączyli się w to dzieło miłosierdzia – podkreśla ks. Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.

Kryzys na skalę pokoleniową: bezdomność, głód i dzieci szukające swoich rodzin

Obrazy satelitarne wskazują, że uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu uległo niemal 59 tys. budynków. Skala zniszczeń w sektorach mieszkalnictwa, infrastruktury i logistyki jest tak ogromna, że według wstępnych ocen straty gospodarcze mogą sięgnąć nawet 10 proc. PKB kraju. Odbudowa będzie wymagać nakładów rzędu 12–15 miliardów USD – jest to kwota znacznie przekraczająca możliwości finansowe państwa.

Szacuje się, że ok. 16 tys. osób straciło swoje domy, a blisko 40 proc. z nich przebywa obecnie na ulicach, w prowizorycznych schronieniach lub przestrzeniach publicznych, które nie spełniają podstawowych standardów higienicznych. Zgłaszanych jest wiele przypadków nieletnich bez opieki lub dzieci odseparowanych od opiekunów, co drastycznie zwiększa ryzyko przemocy i wyzysku.

Wenezuelski system ochrony zdrowia znalazł się na krawędzi wydolności. Uszkodzenia 38 szpitali, brak dostępu do czystej wody i zniszczenie sieci kanalizacyjnych grożą wybuchem epidemii chorób zakaźnych, takich jak odra, błonica czy krztusiec, a także chorób tropikalnych przenoszonych przez komary lub kleszcze (malaria, Zika, denga).

Wsparcie przekazane przez Caritas Polska i inne organizacje to istotny impuls dla działań ratunkowych, jednak skala potrzeb pozostaje ogromna. Długofalowa odbudowa kraju będzie wyzwaniem na skalę pokoleniową, wymagającym nieustającej solidarności międzynarodowej.

Kluczowe fakty

  • 30 tys. wolontariuszy i 700 zespołów parafialnych Caritas Wenezuela prowadzi działania ratownicze i humanitarne.
  • Odnotowano ponad 600 wstrząsów wtórnych.
  • Skutki katastrofy dotknęły 10,6 miliona mieszkańców.
  • Pomocy wymaga ponad 680 tys. dzieci.
  • Szkoły w całym kraju pozostają zamknięte do 3 lipca 2026 r.
  • 17 proc. ankietowanych rodzin zgłasza przypadki dzieci oddzielonych od opiekunów.
  • Ok. 16 tys. osób straciło dach nad głową (prawie 40 proc. z nich przebywa na ulicach).
  • Prawie 60 tys. budynków zostało uszkodzonych lub zniszczonych.
  • Przywrócono 75 proc. dostaw prądu, 68 proc. dostaw wody, 90 proc. dróg dojazdowych; metro w Caracas funkcjonuje.
  • Szacowany koszt odbudowy: 12–15 miliardów USD (straty gospodarcze rzędu 2 proc. – 10 proc. PKB).

 

 

Pomóż poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Wenezueli:

 

  • dokonaj wpłaty na stronie caritas.pl/wenezuela
  • Zrób przelew BLIK na telefon o treści  WENEZUELA
    przesłany pod numer +48 668 070 000
  • Wybierz przelew tradycyjny, wpłacając dowolną kwotę na konto – numer: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384, tytuł wpłaty: WENEZUELA
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KAI |

dodane 03.07.2026 09:20

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