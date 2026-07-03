Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty  

Uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 55 proc. - poinformowała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Informację o wstępnych wynikach egzaminu ósmoklasisty CKE opublikowała na swojej stronie internetowej.

Uczniowie musieli przystąpić do trzech pisemnych egzaminów: z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej wybieranym językiem obcym był angielski (wybrało go 98,59 proc.).

Za rozwiązanie zadań z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści uzyskali średnio: z języka angielskiego - 73 proc. punktów, z niemieckiego - 59 proc. punktów, z rosyjskiego - 75 proc., z francuskiego - 76 proc., z hiszpańskiego - 77 proc., a z włoskiego - 65 proc.

CKE zaznaczyła we wstępnej informacji o wynikach, że nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 11-13 maja. Przystąpiło do niego ok. 386 tys. 750 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Zadania rozwiązywane na egzaminie przez uczniów sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

CKE podała, że na egzaminie z języka polskiego uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem, które sprawdzało umiejętność odczytywania tekstów ikonicznych (zdjęć) oraz znajomość jednej z lektur obowiązkowych. Z matematyki uczniowie najlepiej poradzili sobie z zadaniem sprawdzającym umiejętności wykonywania działań na potęgach. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego ósmoklasiści, którzy przystąpili do egzaminu z języka angielskiego, uzyskali najwyższy średni wynik za rozwiązanie zadania zamkniętego sprawdzającego znajomość funkcji językowych.

Egzamin wskazał również umiejętności, które ósmoklasiści opanowali słabiej. Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność rozpoznawania podmiotu i przydawki w zdaniu pojedynczym. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte, którego rozwiązanie wymagało umiejętności myślenia abstrakcyjnego, sprawdzało umiejętność łączenia wiedzy z różnych działów matematyki - algebry i geometrii przestrzennej. W przypadku angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych.

Arkusz standardowy z języka polskiego zawierał 18 zadań. Za ich poprawne rozwiązanie można było uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym 12 punktów za rozwiązanie zadań zamkniętych i 33 punkty za rozwiązanie zadań otwartych. Arkusz składał się z dwóch części. Pierwsza zawierała 17 zadań zorganizowanych wokół dwóch tekstów zamieszczonych w arkuszu: tekstu literackiego (fragmentu utworu "Przyjaciel Automateusza" Stanisława Lema) oraz nieliterackiego (fragmentu tekstu "Czy możemy kształtować naszą przyszłość?" Stephena Hawkinga). Zadania wymagały od ucznia znajomości tematyki, problematyki i treści wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury i powiązania go ze wskazaną lekturą obowiązkową oraz napisania ogłoszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów wypracowania: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym - przemówienie - albo wypowiedź o charakterze twórczym - opowiadanie.

Arkusz standardowy z matematyki zawierał 20 zadań, w tym 14 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz na dobieranie) i 6 otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 30 punktów (14 punktów za zadania zamknięte i 16 za otwarte). Zadania obejmowały wymagania egzaminacyjne z zakresu m.in. arytmetyki, algebry oraz geometrii płaskiej i przestrzennej. Wymagały od uczniów logicznego rozumowania, argumentowania, sprawnego posługiwania się narzędziami matematycznymi w kontekstach praktycznych oraz operowania obiektami matematycznymi. Ponadto w przypadku zadań otwartych wymagały od uczniów zapisania pełnego toku rozumowania, podania wyniku oraz sformułowania odpowiedzi.

Arkusz standardowy z języka obcego zawierał 46 zadań, zgrupowanych w 14 wiązek. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty za rozwiązanie zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania na dobieranie) oraz 21 punktów za rozwiązanie zadań otwartych. Te wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką lub odpowiedzi na pytania) oraz zredagowania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila).

W piątek od godz. 8.30 absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać on-line swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem aplikacji ZIU (https://ziu.gov.pl/). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali w swoich szkołach. Można się też zalogować za pośrednictwem profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości internetowej. Po zalogowaniu uczniowie mogą poznać zarówno swoje wyniki ze zdawanych przedmiotów, jak i z poszczególnych zadań.

W piątek otrzymają też w szkołach zaświadczenia o wynikach. Na zaświadczeniu jest podany wynik procentowy ucznia oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego. Dzięki temu uczeń dowie się, jaki odsetek uczniów w kraju uzyskał taki sam, niższy lub wyższy wynik z danego przedmiotu.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie można go nie zdać, ale wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

W ubiegłym roku ósmoklasiści za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 64 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki - 50 proc. Średni wynik uzyskany przez nich z egzaminu z angielskiego wyniósł 70 proc. punktów, z niemieckiego - 61 proc., z rosyjskiego - 65 proc., z francuskiego - 87 proc., z hiszpańskiego - 67 proc. i z włoskiego - 60 proc.

CKE zwraca uwagę, by nie porównywać "surowych" średnich wyników uzyskanych w danym roku z wynikami z lat poprzednich. Związane jest to z tym, że arkusze egzaminacyjne są w całości upubliczniane po przeprowadzeniu egzaminu. Dlatego nie ma na egzaminie tzw. zadań kotwiczących, czyli takich samych w kolejnych latach.