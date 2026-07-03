Pielgrzymka w intencji powołań przejdzie śladami św. Stanisława Kostki  

Śladami św. Stanisława Kostki wyruszy 4 lipca z Wiednia do Rzymu pielgrzymka, którą w ramach przypadającej w tym roku 300. rocznicy jego kanonizacji organizuje diecezja płocka. Intencją pielgrzymki, która potrwa do 15 września, będą nowe powołania do stanu duchownego.

Św. Stanisław Kostka (1550-1568) pochodził z diecezji płockiej i obecnie jest jej patronem. Inauguracja pielgrzymki odbędzie się w kaplicy pod jego wezwaniem przy Kurrentgasse w Wiedniu, w domu, w którym mieszkał późniejszy święty i skąd wyruszył za głosem powołania.

Tam też w sobotę rano metropolita wiedeński arcybiskup Josef Grnwidl pobłogosławi pielgrzymów na drogę do Rzymu - poinformowała Kuria Diecezjalna Płocka.

Biskup płocki Szymon Stułkowski, inicjator pielgrzymki, przewodniczył będzie w wiedeńskim kościele Dziewięciu Chórów Anielskich przy placu Am Hof mszy świętej koncelebrowanej z udziałem metropolity katowickiego arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego oraz biskupa pomocniczego tej archidiecezji Grzegorza Olszowskiego. W Eucharystii uczestniczyć będą także kapłani diecezji płockiej, ekonom diecezji ks. Roman Bagiński i diecezjalny duszpasterz młodzieży ks. Tomasz Dec, a także księża posługujący na co dzień w Wiedniu.

Pielgrzymka będzie miała charakter sztafetowy. Pierwszy jej etap, z zaplanowanych dziesięciu, podejmie grupa z diecezji płockiej. Na trasę wyruszą księża i pątnicy z Ciechanowa, Drobina i Płocka, łącznie 10 osób. Kolejne etapy pokonywać będą zmieniające się grupy uczestników, "tworząc jedną wspólnotę modlitwy i drogi" - przekazała rzeczniczka diecezji płockiej Ilona Krawczyk-Krajczyńska.

Jak podkreśliła, "główną intencją pielgrzymki jest modlitwa o nowe i święte powołania do służby w Kościele". Przypomniała jednocześnie, że pielgrzymka otrzymała błogosławieństwo papieża Leona XIV podczas audiencji 27 maja tego roku w Watykanie, w której uczestniczył biskup płocki Szymon Stułkowski. Ojciec Święty pobłogosławił wtedy także "walizkę powołaniową" z relikwiami świętych Stanisława Kostki i Carlo Acutisa, którą kolejni uczestnicy pielgrzymki będą nieść na całej jej trasie, liczącej około 1700 km.

Drewniana "walizka powołaniowa" przypomina po otwarciu komputer. Jego ekranem jest obraz nawiązujący do dzieła Caravaggia. Zamiast celników, liczących przy stole pieniądze, z których Jezus wybiera jednego na ucznia, w tej wersji przedstawieni są współcześni chłopcy, z których jeden przegląda smartfon. Nad nimi pochyla się Carlo Acutis. Jezus, u którego boku stoi ksiądz - u Caravaggia jest to św. Piotr, wskazuje na jednego z chłopców. Jak w oryginale, na obrazie tym obecne są trzy motywy: Bóg, który powołuje, młody człowiek, który otrzymuje powołanie oraz prezbiter, czyli Kościół, który potwierdza autentyczność powołania.

Carlo Acutis (1991-2006) to święty, który podobnie jak Stanisław Kostka, zmarł po chorobie, jako nastolatek. W październiku 2025 r. został kanonizowany. Jednym z jego atrybutów jako świętego jest laptop, co nawiązuje do działań ewangelizacyjnych, które prowadził w internecie. Powszechnie jest on nazywany "bożym influencerem".

Św. Stanisław Kostka urodził się w Rostkowie niedaleko Przasnysza 28 grudnia 1550 r. W 1564 r. rodzice wysłali go na naukę do Wiednia. Tam podjął decyzję, aby wstąpić do zakonu jezuitów. Nowicjat rozpoczął w Rzymie w 1567 r. Zmarł tam po chorobie 15 sierpnia 1568 r. Został kanonizowany 31 grudnia 1726 r. Jego grób znajduje się w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. Jest on patronem Polski, dzieci i młodzieży, w tym studentów i alumnów. Jest również patronem archidiecezji łódzkiej i warszawskiej, a oprócz płockiej, także diecezji chełmińskiej. Patronuje też kilku miastom, jak Gniezno, Lublin, Poznań i Warszawa.

- Chcemy przypomnieć św. Stanisława Kostkę, jego duchową siłę, niezłomną wiarę, odwagę i determinację, poza granicami naszej ojczyzny. I stąd pomysł, aby pójść jego drogą, przez około 1700 km, z Wiednia przez Niemcy do Rzymu, modląc się o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne do służby w Kościele w Polsce, Europie i na całym świecie - mówił PAP w marcu biskup płocki Szymon Stułkowski, zapowiadając pielgrzymkę. W kwietniu diecezja płocka uruchomiła stronę internetową www.kostka300.pl poświęconą pielgrzymce. (PAP)

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