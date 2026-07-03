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Sejm za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach

Bez komórki też można żyć  
Roman Koszowski /Foto Gość Bez komórki też można żyć

Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń.

Zakaz korzystania z m.in. telefonów komórkowych w podstawówkach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych od 1 września 2026 r. zakłada nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, którą wraz z poprawkami poparł w piątek Sejm. Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń.Za uchwaleniem nowelizacji ustawy - Prawo oświatowe wraz z poprawkami głosowało 420 posłów, 6 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Przepisy zakładają wprowadzenie zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu od 1 września 2026 r. podczas pobytu na terenie szkoły przez dzieci w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Jednocześnie, szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Decyzję dyrektor podejmie za zgodą rady pedagogicznej i rady rodziców, po wysłuchaniu opinii samorządu uczniowskiego.

Miejsca te mają być zorganizowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo przechowywania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz "zapewniający ochronę prawa ucznia do prywatności, w szczególności w zakresie uniemożliwienia przeglądania zawartości (...) przez osoby nieuprawnione". Dyrektor może też określić szczegółowe zasady odkładania i odbierania urządzeń.

Przyjęta poprawka rozszerza zakaz także o przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, jednak w tych miejscach "zakazane jest wnoszenie i korzystanie przez dzieci z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych".

Od zakazu nowela przewiduje wyjątki: gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy; gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami; gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, np. do monitorowania stanu zdrowia (za zgodą dyrektora szkoły); gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

Jeśli dyrektor odmówi uczniowi korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, to - zgodnie z drugą przyjętą poprawką - musi swoją decyzję uzasadnić pisemnie.

Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Obejmie zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

Zakaz nie obejmie wycieczek, pobytu w internacie, a także korzystania poza godzinami zajęć z infrastruktury szkolnej, np. sportowej, którą udostępniana jest mieszkańcom.

W szkołach ponadpodstawowych, np. liceach czy technikach, nie będzie ogólnokrajowego zakazu używania komórek, ale każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania z nich albo zdecydować o zakazie.

W przypadku nieprzestrzegania przepisów przez ucznia szkoła będzie mogła stosować działania wychowawcze lub kary przewidziane w statucie placówki. Naruszenie zasad będzie mogło wpłynąć na ocenę zachowania ucznia.

Sejm przyjął też wniosek mniejszości, który wydłuża szkołom czas na dostosowanie swoich statutów do zmienionych przepisów - z 31 października 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. (PAP)

pak/ agz/ jpn/

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PAP |

dodane 03.07.2026 15:17

TAGI| EDUKACJA, PAP, PRAWO, SPOŁECZEŃSTWO, SZKOLNICTWO

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