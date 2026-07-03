MRiRW: możliwy będzie ubój na pastwiskach

Ma to zwiększyć dobrostan zwierząt.
Minister rolnictwa Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia, które zezwala na ubój na pastwiskach - poinformował w piątek resort rolnictwa. Rozwiązanie to ma poprawić dobrostan zwierząt i było postulowane przez hodowców oraz organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt.
Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tzw. uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej bydła hodowanego w systemie otwartym i zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach.
"To odpowiedź nie tylko na postulaty związków hodowców zwierząt gospodarskich i organizacji zrzeszających rolników, lecz także organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Dzięki nowym przepisom ograniczamy stres zwierząt związany z transportem oraz zwiększamy bezpieczeństwo osób, które się tymi zwierzętami zajmują" - wskazał Krajewski, cytowany w komunikacie resortu.
MRiRW przekazało, że bydło utrzymywane w systemie otwartym nie jest przyzwyczajone do obecności ludzi, w przeciwieństwie do zwierząt hodowanych w systemie zamkniętym. Przemieszczanie takich zwierząt do rzeźni powoduje u nich dodatkowy stres związany z przepędzaniem do środka transportu, załadunkiem, transportem oraz rozładunkiem w rzeźni - co może zwiększać u tych zwierząt ryzyko urazów. Ponadto podczas przepędzania może dojść do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi.
Zgodnie z nowymi przepisami świadectwa kwalifikacji do ogłuszania zwierząt z wykorzystaniem broni palnej wydawać będą powiatowi lekarzowi weterynarii. Świadectwo będzie mogła uzyskać osoba, która ma uprawnienia podstawowe do polowania lub pozwolenie na broń palną do ogłuszania lub uboju zwierząt gospodarskich; odbyła szkolenie teoretyczne praktyczne i ma udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczeniem w tym zakresie.
Rozporządzenie wejdzie w życie 15 lipca 2026 r. (PAP)
gkc/ mrr/
Wielkie pęknięcia nie zaczynają się od kwestionowania dogmatów i kościelnej dyscypliny. Ich początkiem jest...
Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, której celem jest zbadanie zjawiska wykorzystywania seksualnego dorosłych, skrzywdzonych w sytuacji bezbronności lub zależności.
Taką informację podał "Washington Post".
Sybiha: Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską
Sztafeta przejdzie z Wiednia do Rzymu. Wszystko potrwa do połowy września.
03.07. Szczecin (PAP) - Pięć nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. W woj. zachodniopomorskim zakaz kąpieli nie występuje.
A 78 proc. jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości.
Przekazał też, że chce odpolitycznić wszystkie spółki miejskie.
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk ostrzegł w piątek przed "katastrofą" rozgrywającą się w Al-Ubajjid, sudańskim mieście obleganym od miesięcy przez paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - podała agencja AFP.
Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę UE - powiedział.
Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń.