MRiRW: możliwy będzie ubój na pastwiskach

Minister rolnictwa Stefan Krajewski podpisał nowelizację rozporządzenia, które zezwala na ubój na pastwiskach - poinformował w piątek resort rolnictwa. Rozwiązanie to ma poprawić dobrostan zwierząt i było postulowane przez hodowców oraz organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Zmiany umożliwiają prowadzenie tzw. uboju pastwiskowego oraz określają zasady uzyskiwania kwalifikacji do ogłuszania z wykorzystaniem broni palnej bydła hodowanego w systemie otwartym i zwierząt jeleniowatych utrzymywanych na fermach.

"To odpowiedź nie tylko na postulaty związków hodowców zwierząt gospodarskich i organizacji zrzeszających rolników, lecz także organizacji, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Dzięki nowym przepisom ograniczamy stres zwierząt związany z transportem oraz zwiększamy bezpieczeństwo osób, które się tymi zwierzętami zajmują" - wskazał Krajewski, cytowany w komunikacie resortu.

MRiRW przekazało, że bydło utrzymywane w systemie otwartym nie jest przyzwyczajone do obecności ludzi, w przeciwieństwie do zwierząt hodowanych w systemie zamkniętym. Przemieszczanie takich zwierząt do rzeźni powoduje u nich dodatkowy stres związany z przepędzaniem do środka transportu, załadunkiem, transportem oraz rozładunkiem w rzeźni - co może zwiększać u tych zwierząt ryzyko urazów. Ponadto podczas przepędzania może dojść do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ludzi.

Zgodnie z nowymi przepisami świadectwa kwalifikacji do ogłuszania zwierząt z wykorzystaniem broni palnej wydawać będą powiatowi lekarzowi weterynarii. Świadectwo będzie mogła uzyskać osoba, która ma uprawnienia podstawowe do polowania lub pozwolenie na broń palną do ogłuszania lub uboju zwierząt gospodarskich; odbyła szkolenie teoretyczne praktyczne i ma udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczeniem w tym zakresie.

Rozporządzenie wejdzie w życie 15 lipca 2026 r. (PAP)

gkc/ mrr/