info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta, tzw. lex szarlatan
rss newsletter facebook twitter

Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta, tzw. lex szarlatan

Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta, tzw. lex szarlatan  
PAP/Marcin Obara

Sejm uchwalił w piątek ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tzw. lex szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta głosowało 232 posłów, przeciw było 34, od głosu wstrzymało się 162.

Przygotowana przez resort zdrowia we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta (RPP) ustawa zakłada, że rzecznik mógłby wydawać ostrzeżenia publiczne, jeżeli strona postępowania dopuści się praktyki, która może zagrażać pacjentom. Zyska także prawo do wydawania decyzji tymczasowych, zobowiązujących podmioty do natychmiastowego zaprzestania określonych działań lub zaniechań jeszcze przed zakończeniem postępowania.

Rzecznik będzie mógł też żądać wszczęcia i brać udział w postępowaniach cywilnych dotyczących praw pacjenta na takich samych prawach, jakie przysługują prokuratorowi.

Ustawa reguluje także kwestie ziołolecznictwa - chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii, która często stanowi wsparcie tradycyjnego leczenia, od niebezpiecznego znachorstwa.

Projekt już na etapie konsultacji społecznych wzbudzał emocje, głównie wśród stowarzyszeń zrzeszających zielarzy, akupunkturzystów, homeopatów i salony kosmetyczne. Uwagi do projektu zgłosiło wiele dużych instytucji i organizacji, w tym m.in. Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Ubezpieczeń, związki zawodowe, fundacje pacjentów, stowarzyszenia producentów suplementów i izby gospodarcze. Łącznie było to niemal 5 tys. uwag. Opinie parlamentarzystów były podzielone do chwili głosowania.

W czwartek, podczas drugiego czytania projektu Konfederacja wniosła o jego odrzucenie.

Marta Golbik (KO) podała natomiast przykład mechanika z wykształceniem gimnazjalnym, opisywanego przez dziennikarza Michała Janczurę, który podawał się za ginekologa i nakłuwał kobietom macice. Niektóre z nich zmarły. Zaznaczyła, że do tej pory RPP nie miał uprawnień, by interweniować w takich przypadkach.

Joanna Wicha (Lewica) podkreśliła, że projekt jest odpowiedzią na leczenie raka metodami bez potwierdzonej skuteczności, odstawianie leczenia na rzecz medytacji czy leczenie chorób biorezonansem.

Po wejściu projektu w życie żaden podmiot nie będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych bez oficjalnego wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Resort zdrowia w porozumieniu z RPP przewidział także wysokie kary finansowe. Za naruszanie zbiorowych praw pacjentów będzie grozić kara do 1 mln zł, a za brak współpracy z rzecznikiem – do 100 tys. zł. Sankcje te będą obowiązywały także wtedy, gdy działalność zostanie zakończona tuż przed wydaniem decyzji.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.07.2026 11:42

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

No to przyszła srebrna rocznica

Andrzej Macura

No to przyszła srebrna rocznica

Nie, portal Wiara.pl od dziś nie posiwieje. Pozostaniemy zieloni :)

Małe schizmy

ks. Włodzimierz Lewandowski

Małe schizmy

Wielkie pęknięcia nie zaczynają się od kwestionowania dogmatów i kościelnej dyscypliny. Ich początkiem jest...

Dokąd zmierza dziś Kościół?

Andrzej Macura

Dokąd zmierza dziś Kościół?

Parę myśli ze świeceniami biskupimi u lefebrystów w tle.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Kardynał Ryś powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego bezbronnych dorosłych

Kardynał Ryś powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego bezbronnych dorosłych

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, której celem jest zbadanie zjawiska wykorzystywania seksualnego dorosłych, skrzywdzonych w sytuacji bezbronności lub zależności.

Z kim rozmawiac, gdy giną przywódcy?

USA ostrzegły Iran, że Izrael zamierza zabić irańskich negocjatorów?

Taką informację podał "Washington Post".

Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski (L) i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (P)

Sikorski o rozmowie z Sybihą: dyplomacja woli ciszę

Sybiha: Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską

Pielgrzymka w intencji powołań przejdzie śladami św. Stanisława Kostki

Pielgrzymka w intencji powołań przejdzie śladami św. Stanisława Kostki

Sztafeta przejdzie z Wiednia do Rzymu. Wszystko potrwa do połowy września.

Sinice pod mikrospokopem

Pięć kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych z powodu sinic

03.07. Szczecin (PAP) - Pięć nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. W woj. zachodniopomorskim zakaz kąpieli nie występuje.

Na targu

Badanie: 76 proc. Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika

A 78 proc. jest gotowa dopłacić za produkty wyższej jakości.

Prezydent Rafał Trzaskowski podczas konferencji

Prezydent Warszawy przyjął rezygnacje dwóch swoich zastępczyń

Przekazał też, że chce odpolitycznić wszystkie spółki miejskie.

Wojna trwa

ONZ: sytuacja w mieście Al-Ubajjid jest katastrofalna

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk ostrzegł w piątek przed "katastrofą" rozgrywającą się w Al-Ubajjid, sudańskim mieście obleganym od miesięcy przez paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - podała agencja AFP.

Donald Tusk

Premier: ostrożnie z kolejnymi deklaracjami wsparcia finansowego Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę UE - powiedział.

Bez komórki też można żyć

Sejm za zakazem korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach

Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania urządzeń.

Byle AI niezastępowało rozumu

Dzieci jako cyfrowi tubylcy to mit

Uczą się szybciej, ale wciąż należy je uczyć e-kompetencji.

Na pastwisku

MRiRW: możliwy będzie ubój na pastwiskach

Ma to zwiększyć dobrostan zwierząt.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 04.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Sobota
noc
14°C Sobota
rano
21°C Sobota
dzień
21°C Sobota
wieczór
wiecej »
 