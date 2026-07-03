Emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. Gerhard Ludwig Müller, ocenił, że wprowadzone w 2021 r. ograniczenia dotyczące sprawowania liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W wywiadzie dla włoskiego dziennika „Il Giornale” stwierdził, że restrykcje stały się argumentem propagandowym dla zwolenników Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X i powinny zostać zniesione.

Kardynał podkreślił, że motu proprio Traditionis custodes „nie przyniosło żadnych pozytywnych skutków”, a stosowanie autorytarnych metod i wymaganie ślepego posłuszeństwa nie odpowiada chrześcijańskiemu stylowi sprawowania władzy. Zaznaczył, że choć w kwestiach doktrynalnych nie ma miejsca na kompromisy, w duszpasterstwie potrzebna jest roztropność i tolerancja.

Zdaniem kard. Müllera rozwiązanie przyjęte przez papieża Benedykta XVI w dokumencie Summorum Pontificum, dopuszczające szersze sprawowanie liturgii w formie tradycyjnej, sprzyjało pokojowi w Kościele. Hierarcha podkreślił również, że Kościół zna różne ryty i nie można zakazać tradycyjnej formy liturgii, która przez wieki była prawowicie sprawowana.

Odnosząc się do zarzutów, że przywiązanie do liturgii tradycyjnej oznacza odrzucenie nauczania Soboru Watykańskiego II, kardynał uznał takie uogólnienie za błędne. Zwrócił uwagę, że istnieją wspólnoty celebrujące liturgię według starszego mszału, pozostające w pełnej jedności z papieżem i biskupami.

Hierarcha opowiedział się za współistnieniem obu form rytu rzymskiego, wskazując, że ich szersza dostępność mogłaby sprzyjać umacnianiu jedności Kościoła oraz ułatwić powrót do pełnej komunii osobom związanym ze środowiskami lefebrystycznymi.