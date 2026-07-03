info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » ONZ: sytuacja w mieście Al-Ubajjid jest katastrofalna
rss newsletter facebook twitter

ONZ: sytuacja w mieście Al-Ubajjid jest katastrofalna

Wojna trwa  
Roman Koszowski /Foto Gość Wojna trwa

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk ostrzegł w piątek przed "katastrofą" rozgrywającą się w Al-Ubajjid, sudańskim mieście obleganym od miesięcy przez paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - podała agencja AFP.

- Sygnały dochodzące z Al-Ubajjid są jasne i jednoznaczne. W Sudanie, tym razem w stolicy strategicznego regionu Kordofan Północny, rozgrywa się nowa katastrofa praw człowieka - oświadczył Tuerk, otwierając pilną debatę na temat Sudanu w Radzie Praw Człowieka ONZ w Genewie.

Debata została zorganizowana na prośbę Niemiec, Irlandii, Holandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Tuerk poinformował, że od 18 miesięcy ludność cywilna jest poddawana warunkom przypominającym oblężenie, a niedobory czystej wody w Al-Ubajjid osiągają punkt krytyczny w związku z nieustannymi atakami dronów, podczas gdy walczące ze sobą rządowe Siły Zbrojne Sudanu i RSF walczą o kontrolę nad terenami wokół miasta. Przedstawiciel ONZ dodał, że niektórzy mieszkańcy Al-Ubajjid sprzedają swój dobytek, aby uciec z miasta, ale koszty transportu i ataki na drogach uniemożliwiają wielu osobom ucieczkę.

Jak podało Biuro Praw Człowieka ONZ w okresie między 6 a 28 czerwca zginęło co najmniej 45 cywilów, a 41 zostało rannych w 15 atakach dronów w Al-Ubajjid i okolicach.

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 r. Toczą ją byli sojusznicy, którzy w 2021 r. wspólnie obalili rząd, a później popadli w konflikt: kierujący armią rządową gen. Abdel Fattah al-Burhan i stojący na czele RSF Mohamed Hamdan Dagalo.

Według danych ONZ w konflikcie zginęło dotąd ponad 40 tys. ludzi, zdaniem organizacji pomocowych liczba ta w rzeczywistości może być znacznie wyższa. Według ONZ w Sudanie ma miejsce największy obecnie kryzys humanitarny na świecie. Z powodu walk ze swoich domów musiało uciec ok. 11,6 mln z ponad 50 mln mieszkańców Sudanu. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.07.2026 15:09

TAGI| DYPLOMACJA, KONFLIKT, ONZ, ORGANIZACJE, PAP, PRAWA CZŁOWIEKA, SUDAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Polska będzie serwisować rakiety Patriot. Kosiniak-Kamysz potwierdza umowę z USA | Szef ONZ ostrzega przed niebezpieczeństwami związanymi z AI | Dzieci jako cyfrowi tubylcy to mit | Trwają akcje ratunkowe po trzęsieniach ziemi w Wenezueli, ponad 1700 ofiar | Straty spowodowane trzęsieniami ziemi w Wenezueli szacowane na blisko 7 mld dolarów
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nasze małe zakończenia

Katarzyna Solecka

Nasze małe zakończenia

Oczekując doskonałości, wydajemy się być może zdecydowani, trzymający pion, konkretni. I nawet dobrze nam z tym. Tyle że wystarczy lekko odchylić zasłonkę, by odkryć, że wszystko tam jest przecież, nie zniknęło…

Thaïs

Piotr Drzyzga

Thaïs

Nietypowych wędrówek po Ziemi Świętej i okolicach ciąg dalszy.

Smak cudzych porażek

ks. Leszek Smoliński

Smak cudzych porażek

Nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć, a przynajmniej nie od razu.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Polska będzie serwisować rakiety Patriot. Kosiniak-Kamysz potwierdza umowę z USA

Polska będzie serwisować rakiety Patriot. Kosiniak-Kamysz potwierdza umowę z USA

Przebywający na szczycie NATO w Ankarze wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził we wtorek, że Polska jest jednym z krajów, które zawarły umowę z USA o serwisowaniu rakiet do systemów Patriot, a także o tym, że holenderskie systemy Patriot pozostaną w Jasionce do końca roku.

Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec

Iran atakuje statki w Ormuz. Wśród celów katarski gazowiec i saudyjski tankowiec

Według amerykańskich urzędników to prawdopodobnie ataki Iranu - napisał Reuters.

W Bieszczadach

Zainaugurowano projekt ochrony niedźwiedzi na Podkarpaciu i w Małopolsce

"Ale wraz z tym krokiem potrzebne są kolejne kroki".

Pomidory

Ekologiczny? A dowody?

Rząd za zakazem informowania, że produkt jest "ekologiczny", gdy nie potwierdzają tego dowody

Domniemana sprawczyni zamachu została zatrzelona

Ukraina: Sprawczyni zamachu na biznesmena Jermołajewa została zabita

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) potwierdziła znalezienie jej zwłok.

ks. Jerzy Kraśnicki, dyr. MIVA Polska

Od 19 do 26 lipca XXVII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

W 2025 r. dzięki pieniądzom ze zbiórki kupiono 1100 pojazdów.

Za murem

Osłabianie Autonomii Palestyńskiej napędza radykalizm

Szef niemieckiej dyplomacji ostrzega.

Nad Bałtykiem

Na ponad 120 kąpieliskach wysokie fale i silne prądy wsteczne

Zakaz kąpieli obowiązywał we wtorek w południe na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne.

Marine Le Pen

Czy Le Pen wystartuje w wyborach?

Le Pen ma zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na okres 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. Ale...

Wolno tylko jednym nurtem? To zabije naukę

Walka z dezinformacją ma być ustawową rolą uczelni

Ucierpią badania ryzykowne. Podważające dotychczas przyjęte koncepcje.

Podczas szczytu w Ankarze

Szef MON: podpisaliśmy porozumienie ws. serwisowania w Europie pocisków do Patriotów

"Tym, którzy od kilku dni straszą, że Polska traci zdolności obronne, udowadniamy, jak bardzo się mylą".

Po katastrofie wraca codzienność, ale tysiące rodzin wciąż czekają

Po katastrofie wraca codzienność, ale tysiące rodzin wciąż czekają

Szkoły i zakłady pracy w wielu regionach Wenezueli ponownie otwierają swoje drzwi, jednak dramat po czerwcowych trzęsieniach ziemi daleki jest od zakończenia.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Wtorek
wieczór
20°C Środa
noc
17°C Środa
rano
20°C Środa
dzień
wiecej »
 