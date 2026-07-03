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Pięć kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych z powodu sinic

Sinice pod mikrospokopem  
Grażyna Browarczyk-Matusiak /Foto Gość Sinice pod mikrospokopem

03.07. Szczecin (PAP) - Pięć nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. W woj. zachodniopomorskim zakaz kąpieli nie występuje.

Jak wynika z danych opublikowanych w piątek w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w woj. pomorskim zamkniętych jest pięć kąpielisk. Wszystkie znajdują się w Zatoce Gdańskiej. Powodem zamknięcia jest zakwit sinic. Następne badanie ma zostać wykonane w sobotę.

Jak podaje GIS, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka.

Masowe zakwity sinic są zjawiskiem sezonowym. Sprzyjają im m.in. wysoka temperatura wody, obecność substancji biogennych (zwłaszcza fosforanów), słaby wiatr oraz brak opadów.

Na Pomorzu Zachodnim wszystkie nadmorskie i śródlądowe kąpieliska są czynne. (PAP)

misz/ kcz/

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PAP |

dodane 03.07.2026 15:37

TAGI| PAP

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