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Kardynał Ryś powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego bezbronnych dorosłych

Kardynał Ryś powołał komisję do zbadania wykorzystywania seksualnego bezbronnych dorosłych  
Monika Łącka /Foto Gość Kard. Grzegorz Ryś

Metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś powołał komisję, której celem jest zbadanie zjawiska wykorzystywania seksualnego dorosłych, skrzywdzonych w sytuacji bezbronności lub zależności.

Komisja weźmie pod uwagę sytuacje z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku.

"Wysłuchanie i wyjaśnienie" - tak nazywa się powołana w piątek przez metropolitę krakowskiego kard. Grzegorza Rysia komisja, która zbada zjawiska wykorzystywania seksualnego osób dorosłych w sytuacji bezbronności lub zależności w Kościele instytucjonalnym na terenie archidiecezji. O stworzeniu zespołu poinformował w komunikacie rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

"Powołanie komisji jest przede wszystkim krokiem w kierunku osób, które zostały skrzywdzone jako dorośli w sytuacji bezbronności lub zależności, szczególnie w przeszłości" - podał, zastrzegając, że "członkowie komisji będą gotowi ich wysłuchać, jednak działanie komisji nie zastępuje organów państwowych ani kościelnych prowadzących w tym zakresie postępowania prawne lub kanoniczne". "Zakres prac komisji uzupełnia planowane działania komisji powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski, dotyczące osób małoletnich" - dodał rzecznik.

Efektem prac komisji ma stać się raport zawierający opis ustaleń oraz rekomendacje dalszych działań służących wzmocnieniu ze strony archidiecezji instytucjonalnej ochrony osób w sytuacji bezbronności i zależności. Raport zostanie przekazany metropolicie krakowskiemu, a jego treść zostanie publicznie zakomunikowana, przy poszanowaniu ochrony danych i bezpieczeństwa osób skrzywdzonych.

Duża część prac komisji ma koncentrować się na kwerendzie i analizie dokumentów znajdujących się w archiwach, w tym Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Zgodnie z zapowiedziami, komisja spróbuje wyjaśnić przede wszystkim takie sprawy, w których z przyczyn formalnych - np. z powodu śmierci osoby obwinionej albo z powodu przedawnienia - nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania prawnego bądź kanonicznego.

Jak poinformowała kuria, komisja ma przede wszystkim charakter historyczny, ale jej prace będą prowadzone z uwzględnieniem wiedzy psychologicznej oraz norm prawno-kanonicznych. W skład powołanego zespołu weszli: przewodniczący dr Marek Lasota, dr Aleksandra Brzemia-Bonarek, dr Jacek Prusak SJ i Piotr Litka. Komisja ma też możliwość konsultowania specjalistów z innych dyscyplin naukowych.

"Komisja będzie działać niezależnie w zakresie przyjętej metodologii, kwerendy dokumentów, analizy spraw oraz formułowania wniosków. Metropolita krakowski zagwarantował komisji dostęp do materiałów archiwalnych pozostających w dyspozycji archidiecezji oraz powstrzymanie się od ingerencji w jej prace, ustalenia i wnioski" - poinformował ks. Piotr Studnicki.

Pierwszym etapem działalności komisji ma być m.in. samodzielne wypracowanie metodologii działania i sposobu kontaktu z osobami skrzywdzonymi.

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PAP |

dodane 03.07.2026 18:15

TAGI| KOŚCIÓŁ, KRAJ, PAP

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