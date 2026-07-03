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USA ostrzegły Iran, że Izrael zamierza zabić irańskich negocjatorów?

Z kim rozmawiac, gdy giną przywódcy?  
ABEDIN TAHERKENAREH /PAP/EPA Z kim rozmawiac, gdy giną przywódcy?

Taką informację podał "Washington Post".

Wysocy rangą przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael zamierza zabić irańskich negocjatorów Mohammada Ghalibafa i Abbasa Aragcziego i ostrzegły o tym władze w Teheranie - podał "Washington Post". Stany Zjednoczone obawiały się, że Izrael storpeduje rozmowy dyplomatyczne.

Jak pisze dziennik, powołując się na obecnych i byłych urzędników USA wtajemniczonych w sprawę, obawy dotyczące izraelskich zamiarów były na tyle silne, że wiosną Waszyngton poprosił mediatorów o przekazanie Teheranowi ostrzeżenia na ten temat.

Gazeta nie podała, kiedy dokładnie doszło do przekazania ostrzeżenia. Jednak według cytowanego dyplomaty, jeszcze w marcu amerykańscy urzędnicy powiedzieli swoim izraelskim odpowiednikom, by przestali zabijać czołowych przedstawicieli irańskiego reżimu.

- Jeśli zabijesz tych ludzi, zabijesz pragmatyków - powiedział jeden z rozmówców "Washington Post".

Według źródeł dziennika, choć początkowo zarówno USA jak i Izrael popierały zmianę reżimu w Iranie, a wojna zaczęła się od zabójstwa najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego oraz kilkudziesięciu innych wysoko postawionych urzędników reżimu i dowódców wojska, Stany Zjednoczone szybko zmieniły politykę, uznając, że establishment utrzyma się przy władzy w Teheranie.

Przełomowym momentem miało być zabójstwo szefa Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Alego Laridżaniego. - Punktem zwrotnym nie było zabójstwo najwyższego przywódcy, lecz zabójstwo Laridżaniego - powiedział zachodni urzędnik. - USA szukały irańskiego urzędnika, z którym mogłyby się dogadać, a on nagle zniknął - dodał.

"Washington Post" przypomina, że przewodniczący parlamentu Iranu Ghalibaf, który stoi na czele irańskiej delegacji negocjującej porozumienie pokojowe z USA, był jednym z celów Izraela podczas ubiegłorocznej wojny 12-dniowej. Miał on znajdować się razem z innymi urzędnikami reżimu w bunkrze zaatakowanym przez Izrael, jednak przeżył to uderzenie.

Aragczi, drugi czołowy negocjator Iranu, jest ministrem spraw zagranicznych.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński 

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PAP |

dodane 03.07.2026 18:13

TAGI| DYPLOMACJA, IRAN, IZRAEL, NEGOCJACJE, PAP, USA, WOJNA

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